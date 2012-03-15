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Archos üst seviye G10 xs tablet serisi hakkında ipuçları verdi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugüne kadar genellikle orta seviye tablet pazarına hitap eden ürünleriyle tanıdığımız Fransız Archos firması bu yıl pek çok rakibinin yaptığı gibi ağırlığını üst seviye tablet pazarına yoğunlaştırmak istiyor.

Paris'te bir basın toplantısı yapan Archos, bu yıl için piyasaya sürmeyi planladığı modelleri hakkında bazı detaylar paylaştı.

Bu yıl pazara 3 farklı kategoride girmeyi planlayan Archos, giriş segmentinde 50-150 Avro arasında değişen Arnova serisini piyasaya sürmeyi planlıyor. Orta segment için 7, 8 ve 10 inçlik boyutlara sahip 129 Avro-199 Avro arasında değişen Archos Elements, üst segment için G10 xs serisi firmanın tablet pazarındaki önemli kozları olacak.

Diğer kategoriler hakkında bilgi verilmezken G10 xs serisinin 7.6mm incelik ve ASUS Transformer Prime serisinden tanıdığımız klavye docku ile birlikte geleceği açıklandı. Kılıf şeklinde tableti kapatan dock ile birlikte toplam kalınlık 12mm olacak. Archos'un patentli plastik kasa kaplaması de yine bu modellerle birlikte sunulacak.

Google sertifikasyonu ve iddialı donanım özelliklerine sahip olacak G10 xs serisi 200 Avro-400 Avro fiyat etiketine sahip olacak ve Eylül aylarında Fransa'da raflarda boy göstermeye başlayacak.
Archos üst seviye G10 xs tablet serisi hakkında ipuçları verdi
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E_Aydin35 7 yıl
Farklı düşünüyor firma herhalde buda onlar veya kullanıcıların tercihini artırmak için iyi bir strateji olabilir..
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aziz77 7 yıl
fransız malı bizde olaya fransız kalalım...
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createemir 7 yıl
Fransız malı olmasaydı iyiydi...
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haymatloshan 7 yıl
G9 80 serisinden dersler alarak daha kaliteli yaparlar umarım.
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söny 7 yıl
200 400euro az bi para değil orta seviye tablette 200euro tamamda 400biraz pahalı kaçtı tabi özelliklerini yazmamışlar ama pahalı gelicek bir ürün gibi geldi
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