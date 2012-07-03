Archos'tan 9.7-inç ekranlı ve Android 4.0 işletim sistemli tablet: 97 Carbon

Archos, tablet alanındaki girişimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Firmanın ''97 Carbon'' olarak isimlendirdiği yeni tabletiyle ilgili bilgiler internete sızdırıldı.



Elimize ulaşan bilgilere göre 239 mm uzunluğunda, 184 mm genişliğinde, 11.5 mm kalınlığında ve 620 gram ağırlığında dizayn edilen 97 Carbon, 1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli ARM Cortex-A8 işlemci ve 1 GB RAM desteğini arkasına almış. Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.0 Ice Cream Sandwich versiyonuyla gelen tablette, 9.7-inç boyutunda ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif IPS ekran bulunuyor.



16 GB'lık dahili flash belleği, microSDHC kartlar yardımıyla yükseltilebilen tabletin ön yüzünde 0.3 megapiksel çözünürlüğünde, arka yüzünde ise 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera uygun görülmüş.

Son olarak HDMI çıkışı ve Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısına sahip tabletin 199 Euro fiyat etiketiyle 2012 yılının ikinci yarısından itibaren boy göstermesi bekleniyor.

