Archos'tan 9.7-inç ekranlı ve Android 4.0 işletim sistemli tablet: 97 Carbon

Haber Editörü
Archos, tablet alanındaki girişimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Firmanın ''97 Carbon'' olarak isimlendirdiği yeni tabletiyle ilgili bilgiler internete sızdırıldı.
Elimize ulaşan bilgilere göre 239 mm uzunluğunda, 184 mm genişliğinde, 11.5 mm kalınlığında ve 620 gram ağırlığında dizayn edilen 97 Carbon, 1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli ARM Cortex-A8 işlemci ve 1 GB RAM desteğini arkasına almış. Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.0 Ice Cream Sandwich versiyonuyla gelen tablette, 9.7-inç boyutunda ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif IPS ekran bulunuyor.
16 GB'lık dahili flash belleği, microSDHC kartlar yardımıyla yükseltilebilen tabletin ön yüzünde 0.3 megapiksel çözünürlüğünde, arka yüzünde ise 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera uygun görülmüş.
Son olarak HDMI çıkışı ve Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısına sahip tabletin 199 Euro fiyat etiketiyle 2012 yılının ikinci yarısından itibaren boy göstermesi bekleniyor.
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1-1024x768 çözünürlük için düzgün uygulama markette yok. (verdiğin linkte 16:9 ekran oranına sahip 1024x768 çözünürlükte diyor bu ne perhiz lahana turşusu..)
2-Stabilite desen meçhul
3-Kasası ipad çakması
4-Güncelleme desteği meçhul
5-9.7 inç yazıyor, açıklamalar bölümünde ekran 9.0 inç olarak belirtilmiş.
6-240$ fiyatı var
Bu tablet tam bir muamma. Bu tableti alacağına nexus tablet al tamamdır.. Bir ürün ne kadar popüler olursa onu destekleyen uygulama sayısıda artış gösteriyor. Nexus tablet bu yüzden daha avantajlı diye düşünüyorum.
bu linkte bundan daha ucuz bi tablet var :D meraklıları bibaksın bence