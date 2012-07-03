Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Archos'tan 9.7-inç ekranlı ve Android 4.0 işletim sistemli tablet: 97 Carbon

6 yıl
7b
1
6
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Archos, tablet alanındaki girişimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Firmanın ''97 Carbon'' olarak isimlendirdiği yeni tabletiyle ilgili bilgiler internete sızdırıldı.
Elimize ulaşan bilgilere göre  239 mm uzunluğunda, 184 mm genişliğinde, 11.5 mm kalınlığında ve 620 gram ağırlığında dizayn edilen 97 Carbon, 1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli ARM Cortex-A8 işlemci ve 1 GB RAM desteğini arkasına almış. Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 4.0 Ice Cream Sandwich versiyonuyla gelen tablette, 9.7-inç boyutunda ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif IPS ekran bulunuyor.
16 GB'lık dahili flash belleği, microSDHC kartlar yardımıyla yükseltilebilen tabletin ön yüzünde 0.3 megapiksel çözünürlüğünde, arka yüzünde ise 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera uygun görülmüş.
Son olarak HDMI çıkışı ve Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısına sahip tabletin 199 Euro fiyat etiketiyle 2012 yılının ikinci yarısından itibaren boy göstermesi bekleniyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Pardus Linux 6 yıl
Archos ilk başlarda iyiydi piyasada tekti ve farklıydı şimdi hala aynı kafayla devam ediyorlar yada edebileceklerini sanıyorlar donanım ilk modellerden bu yana aynı ısıtıp ısıtıp masaya koymanın manası yok heleki f'p lideri Nexus ve Kindle Fire tabletlerden sonra + Fransız malı olarak benim için ayrıca itici bir firma.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
curufperlit 6 yıl
yol olmuş 2012 hala cotex a8 kullanan var.bari işletim sistemini düşür
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
armanatilgan 6 yıl
exoss
ahappydeal.com/... linkte bundan daha ucuz bi tablet var :D meraklıları bibaksın bence

1-1024x768 çözünürlük için düzgün uygulama markette yok. (verdiğin linkte 16:9 ekran oranına sahip 1024x768 çözünürlükte diyor bu ne perhiz lahana turşusu..)
2-Stabilite desen meçhul
3-Kasası ipad çakması
4-Güncelleme desteği meçhul
5-9.7 inç yazıyor, açıklamalar bölümünde ekran 9.0 inç olarak belirtilmiş.
6-240$ fiyatı var
Bu tablet tam bir muamma. Bu tableti alacağına nexus tablet al tamamdır.. Bir ürün ne kadar popüler olursa onu destekleyen uygulama sayısıda artış gösteriyor. Nexus tablet bu yüzden daha avantajlı diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
exoss 6 yıl
ahappydeal.com/...
bu linkte bundan daha ucuz bi tablet var :D meraklıları bibaksın bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ColDasHeLL 6 yıl
ucuz ve guncellenmeyecek oldugu için
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
createemir 6 yıl
Android 4.0'lı tabletler neden A8 işlemci ile çıkıyor ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Miku Miku Benchmark: Yeni test yazılımını Galaxy S III ve One X'de denedik 6 yıl AMD Radeon HD 7970 GHz Edition video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim