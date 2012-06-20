Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Archos'un çocuklara özel hazırladığı tableti ChildPad, kapasitif ekrana kavuştu

6 yıl
4,9b
1
5
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Global pazarda hızla yaygınlaşan tabletlerle artık yalnızca yetişkinler değil, çocuklar da hedef alınıyor. Archos, çocuklara özel hazırladığı tableti ChildPad'in kapasitif ekranlı versiyonunun duyurusunu gerçekleştirdi.
1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli ARM Cortex-A8 işlemci, 1 GB RAM, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi, 4 GB dahili flash bellek, microSDHC kart desteği, 7.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, ön kamera ve Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısıyla donatılan tablette özel bir yazılıma yer verilmiş. Bu yazılım çocukların hem öğrenmesine hem eğlenmesine katkıda bulunuyor.
Archos yeni tableti ChildPad için 139$ fiyat belirlemiş.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sticer12 6 yıl
..Knight..
diemcizone
Nehalem
lienjoui1997rchos, çocuklara özel hazırladığı tableti ChildPadin kapasitif ekranlı versiyonunun duyurusunu gerçekleştirdi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Biri bu arkadaşı durdursun mesaj yazmak için mesaj atıp duruyor.
Böyle dengesizleri banlamayanı neyse ağzımı bozduracaklar.
Merhaba, başkasının mesajlarını kendi mesajı gibi yazanların normal üye olmadığını düşünüyorum. Şu aralar forumda bot istilası söz konusu. Bu durumu admine ilettim.

gerçekten bu sıralar çok arttı bu hemde mesajların altında kötü resimler bulunuyor
cevap geldimi adminden ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
diemcizone 6 yıl
Nehalem
lienjoui1997rchos, çocuklara özel hazırladığı tableti ChildPadin kapasitif ekranlı versiyonunun duyurusunu gerçekleştirdi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Biri bu arkadaşı durdursun mesaj yazmak için mesaj atıp duruyor.

Böyle dengesizleri banlamayanı neyse ağzımı bozduracaklar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
..Knight.. 6 yıl diemcizone
diemcizone

Nehalem

lienjoui1997rchos, çocuklara özel hazırladığı tableti ChildPadin kapasitif ekranlı versiyonunun duyurusunu gerçekleştirdi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Biri bu arkadaşı durdursun mesaj yazmak için mesaj atıp duruyor.


Böyle dengesizleri banlamayanı neyse ağzımı bozduracaklar.

Merhaba, başkasının mesajlarını kendi mesajı gibi yazanların normal üye olmadığını düşünüyorum. Şu aralar forumda bot istilası söz konusu. Bu durumu admine ilettim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nehalem 6 yıl
lienjoui1997
rchos, çocuklara özel hazırladığı tableti ChildPadin kapasitif ekranlı versiyonunun duyurusunu gerçekleştirdi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Biri bu arkadaşı durdursun mesaj yazmak için mesaj atıp duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lienjoui1997 6 yıl
rchos, çocuklara özel hazırladığı tableti ChildPad'in kapasitif ekranlı versiyonunun duyurusunu gerçekleştirdi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Logitech G9x Modern Warfare 3 Oyuncu Faresi Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim