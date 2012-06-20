Archos'un çocuklara özel hazırladığı tableti ChildPad, kapasitif ekrana kavuştu

Global pazarda hızla yaygınlaşan tabletlerle artık yalnızca yetişkinler değil, çocuklar da hedef alınıyor. Archos, çocuklara özel hazırladığı tableti ChildPad'in kapasitif ekranlı versiyonunun duyurusunu gerçekleştirdi.



1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli ARM Cortex-A8 işlemci, 1 GB RAM, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi, 4 GB dahili flash bellek, microSDHC kart desteği, 7.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, ön kamera ve Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısıyla donatılan tablette özel bir yazılıma yer verilmiş. Bu yazılım çocukların hem öğrenmesine hem eğlenmesine katkıda bulunuyor.

Archos yeni tableti ChildPad için 139$ fiyat belirlemiş.

