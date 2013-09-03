Artes, 7.5mm kalınlığa sahip Tiny adlı tabletini satışa sundu

Haber Editörü
Mobil dünyada incelik yarışının genelde üst seviye cihazlarda yaşandığına şahit olmaktayız. Ancak uygun fiyatlı mobil cihazlar da artık üst seviye rakiplerine kafa tutacak özelliklere sahip olmaya başlıyor.
Uzun süredir ülkemizde tablet modellerini gördüğümüz Artes, 7.5mm kalınlığa sahip Tiny adlı tablet modelini satışa sunduğunu duyurdu.
Artes Tiny, iddialı inceliğine rağmen güncel bir donanım sunmayı başarıyor. Modelin 7.85 inçlik IPS ekranında 1024x768 piksel çözünürlük yer alırken, gücünü Allwinner'ın Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli A31 işlemcisinden alıyor. Sistem belleği ise 1GB.
Artes 8 çekirdekli PowerVR SGX544MP grafik birimine yer vererek oyunlarda en iyi tecrübenin yaşanmasını sağlamak istemiş. 16GB depolama kapasitesi ise microSD kartlarla artırılabiliyor. Arka tarafta 5MP, ön tarafta da VGA kameraya sahip olan Artes Tiny, 4000mAh batarya ile tatmin edici kullanım süreleri sunuyor.
Bluetooth, WiFi ile kablosuz microUSB ve microHDMI ile kablolu bağlantı seçenekleri tamamlanıyor. Android 4.1 işletim sistemine sahip olan modelin Android 4.2'ye güncelleneceği de belirtilirken, kılıf ve kulaklık hediyesi ile birlikte 449TL satış fiyatına sahip.
http://www.artescorp.com/store/ProductDetails.aspx?productid=86125 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adam hasta Rıza baba,kendi kendine alıntı yapıyor.
Genelde millet iyi laf ediyor şirket ve teknik servisi hakkında...
ama a31 2çekirdek povervr544mp kullanıyor yani powervr544mp2 enfazla 4 olabilir buda 8 banada saçma geldi gbi
Haberi yazarken biraz mantık yürütmek, araştırma yapmak faydalı olacaktır en azından DH editörlerinin bunu yapması gerekir farkı yaratmak için
en.wikipedia.org/...
artesteki yetkilileri galiba buraya bakmış fakat noktayı farketmemişler en.wikipedia.org/...
Artes Q818 tablet 8 Core PowerVR (SGX544MP2) imiş gpu olarak