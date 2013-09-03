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Artes, 7.5mm kalınlığa sahip Tiny adlı tabletini satışa sundu

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Artes, 7.5mm kalınlığa sahip Tiny adlı tabletini satışa sundu
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Mobil dünyada incelik yarışının genelde üst seviye cihazlarda yaşandığına şahit olmaktayız. Ancak uygun fiyatlı mobil cihazlar da artık üst seviye rakiplerine kafa tutacak özelliklere sahip olmaya başlıyor.

Uzun süredir ülkemizde tablet modellerini gördüğümüz Artes, 7.5mm kalınlığa sahip Tiny adlı tablet modelini satışa sunduğunu duyurdu.

Artes Tiny, iddialı inceliğine rağmen güncel bir donanım sunmayı başarıyor. Modelin 7.85 inçlik IPS ekranında 1024x768 piksel çözünürlük yer alırken, gücünü Allwinner'ın Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli A31 işlemcisinden alıyor. Sistem belleği ise 1GB.

Artes 8 çekirdekli PowerVR SGX544MP grafik birimine yer vererek oyunlarda en iyi tecrübenin yaşanmasını sağlamak istemiş. 16GB depolama kapasitesi ise microSD kartlarla artırılabiliyor. Arka tarafta 5MP, ön tarafta da VGA kameraya sahip olan Artes Tiny, 4000mAh batarya ile tatmin edici kullanım süreleri sunuyor.

Bluetooth, WiFi ile kablosuz microUSB ve microHDMI ile kablolu bağlantı seçenekleri tamamlanıyor. Android 4.1 işletim sistemine sahip olan modelin Android 4.2'ye güncelleneceği de belirtilirken, kılıf ve kulaklık hediyesi ile birlikte 449TL satış fiyatına sahip. 
 
Artes, 7.5mm kalınlığa sahip Tiny adlı tabletini satışa sundu


http://www.artescorp.com/store/ProductDetails.aspx?productid=86125 Yorum Yaz
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bunun yerine aynı paraya kat kat iyi asus memopad HD alınır
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darkest earth 5 yıl
400 liraya 8gb Nexus 7 2012 alın çok daha memnun kalırsınız.
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kımyasal 5 yıl
wolferto
wolferto powervr544 4 çekirdege kadar destek sunuyor 8 çekirtek üretimi yok fakat pwervr544mp (multicore) yani tek çekirdekte çift çekirdek oldugu için multicore yi 4 çekirdek çarpı 2 çekirdek olarak düşünüp 8 demişlerse bi yandan dogru
ama a31 2çekirdek povervr544mp kullanıyor yani powervr544mp2 enfazla 4 olabilir buda 8 banada saçma geldi gbi

Adam hasta Rıza baba,kendi kendine alıntı yapıyor.
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tekin-71 5 yıl
Fiyata bakacak olursak fazlasıyla iş görür
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IceSPiRiT 5 yıl
detay, rom, vs... bknz. ONDA V818
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ceeport123 5 yıl
Artes mi (bir kere hata ettik ikincisi olmayacak) aman aman kaçın :)
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elnino19 5 yıl
sebep ?
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acer_sahibi77 5 yıl ceeport123
Hangi modelle hata ettiniz?
Genelde millet iyi laf ediyor şirket ve teknik servisi hakkında...
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wolferto 5 yıl
powervr544 4 çekirdege kadar destek sunuyor 8 çekirtek üretimi yok fakat pwervr544mp (multicore) yani tek çekirdekte çift çekirdek oldugu için multicore yi 4 çekirdek çarpı 2 çekirdek olarak düşünüp 8 demişlerse bi yandan dogru
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wolferto 5 yıl wolferto
wolferto

powervr544 4 çekirdege kadar destek sunuyor 8 çekirtek üretimi yok fakat pwervr544mp (multicore) yani tek çekirdekte çift çekirdek oldugu için multicore yi 4 çekirdek çarpı 2 çekirdek olarak düşünüp 8 demişlerse bi yandan dogru


ama a31 2çekirdek povervr544mp kullanıyor yani powervr544mp2 enfazla 4 olabilir buda 8 banada saçma geldi gbi
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tekno_gus 5 yıl
sitesinde 8 çekidekli diyor ama kullanılan işlemci allwinner A31 bu işlemci de PowerVR SGX544MP2 kullanılmakta yani tüm teklonoji haber sitelerinde 8 çekirdek olarak haber yazılmış hepsi ürünün sitesinden almış muhtemel bu bilgiyi fakat mantıklı düşünün 1024x768 ekrana 8 çekirdekli PowerVR SGX544MP2 kullanmak abestir ve gereksizdir. Kaldıki öyle bir gpunun olup olmadığı da tam bir soru işaretidir.
Haberi yazarken biraz mantık yürütmek, araştırma yapmak faydalı olacaktır en azından DH editörlerinin bunu yapması gerekir farkı yaratmak için
en.wikipedia.org/...
artesteki yetkilileri galiba buraya bakmış fakat noktayı farketmemişler en.wikipedia.org/...
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ObjektifPoint.Net 5 yıl
Güzel bir film
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JoeyBane 5 yıl
Lacivert olmuş.
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hüküm 5 yıl
yunusfurkanayse
Bence mükemmel yani bu fiyata bu özellikler ama grafik birimi sgx544mp2 mi mp3 mu bu önemli aralarında baya bir fark var belki de mp4 dur (iPhone 5s in gpusu :) Edit: 8 çekirdekli sürümü diyorlar yazida bu doğruysa destekleyen ekranlarda oyunlarda 200 FPS bile görebilirsiniz gerçekten muhteşem özellikler bunu kesinlikle almaliyiz uygulama ve oyun konusunda da umarim desteklenir. Artes türk mali mi acaba ?

Artes Q818 tablet 8 Core PowerVR (SGX544MP2) imiş gpu olarak
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Hüsnü008 5 yıl
bilmiyorum acayip dengesiz cihaz olmuş... hem SGX544MP8 kullan ve onun yanına cortex a7 çekirdekleri kullan.. garip, ve 8çekirdekli gpu pek inandırıcı değil gibi
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