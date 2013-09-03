Artes, 7.5mm kalınlığa sahip Tiny adlı tabletini satışa sundu









Mobil dünyada incelik yarışının genelde üst seviye cihazlarda yaşandığına şahit olmaktayız. Ancak uygun fiyatlı mobil cihazlar da artık üst seviye rakiplerine kafa tutacak özelliklere sahip olmaya başlıyor.





Uzun süredir ülkemizde tablet modellerini gördüğümüz Artes, 7.5mm kalınlığa sahip Tiny adlı tablet modelini satışa sunduğunu duyurdu.





Artes Tiny, iddialı inceliğine rağmen güncel bir donanım sunmayı başarıyor. Modelin 7.85 inçlik IPS ekranında 1024x768 piksel çözünürlük yer alırken, gücünü Allwinner'ın Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli A31 işlemcisinden alıyor. Sistem belleği ise 1GB.





Artes 8 çekirdekli PowerVR SGX544MP grafik birimine yer vererek oyunlarda en iyi tecrübenin yaşanmasını sağlamak istemiş. 16GB depolama kapasitesi ise microSD kartlarla artırılabiliyor. Arka tarafta 5MP, ön tarafta da VGA kameraya sahip olan Artes Tiny, 4000mAh batarya ile tatmin edici kullanım süreleri sunuyor.





Bluetooth, WiFi ile kablosuz microUSB ve microHDMI ile kablolu bağlantı seçenekleri tamamlanıyor. Android 4.1 işletim sistemine sahip olan modelin Android 4.2'ye güncelleneceği de belirtilirken, kılıf ve kulaklık hediyesi ile birlikte 449TL satış fiyatına sahip.

http://www.artescorp.com/store/ProductDetails.aspx?productid=86125