Artık Bilgisayarınızdaki Yanınızda Taşımak Zorunda Değilsiniz...

Iomega'nın yeni yazılımı v.Clone, sadece harici taşınabilir sabit sürücünüzle bilgisayarınızdaki işletim sisteminize, dosyalarınıza, ayarlarınıza ve uygulamalarınıza ulaşmanızı mümkün kılıyor. Böylece, gittiğiniz her yere bilgisayarınızı da sanal olarak götürebiliyor ve başka bir bilgisayarı sanki kendi bilgisayarınızmış gibi kullanabiliyorsunuz.

Herhangi bir bilgisayara Iomega sabit sürücünüzü taktığınız an ofis, yazılımınızdan e-posta programlarınıza, oyunlarınızdan kendi tarayıcınızda en sık gezdiğiniz sitelere kadar tüm uygulamalarınıza ulaşabiliyorsunuz. Sabit sürücünüzde dosyalara kolayca erişebilmenin, düzenleyebilmenin ve kaydedebilmenin yanı sıra kullandığınız ikinci bilgisayarda da hiç bir veriniz kalmıyor ve tüm dosyalarınız güvende kalmış oluyor. Kendi bilgisayaranıza döndüğünüzde de tüm verileriniz senkronize ediliyor. Iomega v.Clone'nun sunduğu güvenlik önlemi sayesinde, acil durumlarda veya bilgisayarınız çöktüğünde dosyalarınızın, uygulamalarınızın ve işletim sisteminizin eksiksiz bir kopyasına sahip oluyorsunuz ve tümünü farklı bir bilgisayarda anında çalıştırabiliyorsunuz.

Birden fazla bilgisayar kullanan veya çok sık iş seyahatine çıkan kullanıcılar için ideal çözümler sunan Iomega v.Clone, Iomega ürünleri ile birlikte sunuluyor ve ekstra bir ücret gerektirmiyor. Siz de bilgisayarınızı her zaman yanınızda bulundurmak istemiyor ama tüm verilerinize anında ulaşabimek istiyorsanız, EMC leveraging Vmware technology tarafından geliştirile Iomega v.Clone'u mutlaka kullanmalısınız.

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