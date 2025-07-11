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    Hem ucuz hem sevimli: Açık kaynaklı masaüstü robot Reachy Mini

    Hugging Face, donanım alanındaki en büyük adımını attı: Şirket, sadece 299 dolardan başlayan fiyatla satışa sunulan açık kaynaklı masaüstü robotu Reachy Mini’yi tanıttı.

    Hem ucuz hem sevimli: Açık kaynaklı masaüstü robot Reachy Mini Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka topluluğunun önde gelen isimlerinden Hugging Face, açık kaynaklı masaüstü robotu Reachy Mini’yi duyurdu. Yalnızca 11 inç boyunda olan bu kompakt robot yazılımcılar, eğitimciler ve teknoloji meraklıları için hem erişilebilir fiyatı hem de esnek yapısıyla dikkat çekiyor.

    Başlangıç fiyatı 299 dolar olan Reachy Mini, masaüstünde çalışacak şekilde tasarlandı. Robot, açık kaynak donanım ve yazılım anlayışıyla geliştirildi ve Python diliyle tamamen programlanabiliyor. Ayrıca JavaScript ve Scratch desteği de yakında sunulacak.

    İki farklı modeli var

    Robot iki farklı model olarak satışa sunuluyor. Lite model, harici bir bilgisayarla çalışıyor. Kablosuz model ise dahili Raspberry Pi 5, batarya ve Wi-Fi bağlantısıyla tamamen bağımsız çalışabiliyor. Her iki model de montaj gerektiren kitler halinde sunuluyor. Bu sayede kullanıcılar hem robotun yapısını yakından tanıyabiliyor hem de geri bildirimleriyle geliştirme sürecine katkıda bulunabiliyor.

    Hem ucuz hem sevimli: Açık kaynaklı masaüstü robot Reachy Mini Tam Boyutta Gör
    Robot aynı zamanda etkileşimli bir platform da sunuyor. Robotta motorize kafa yapısı, dönebilen gövde ve animasyonlu antenler bulunuyor. Geniş açılı kamera, mikrofonlar ve hoparlör ile donatılan sistem; sesli ve görsel etkileşimleri destekliyor.

    Kullanıcılar, Hugging Face hub’ı üzerinden yüz takibi, el takibi ve dans gibi 15’in üzerinde önceden tanımlanmış davranışı anında kullanabiliyor. Ayrıca topluluk platformu sayesinde yeni robot uygulamaları indirilebiliyor ve paylaşılabiliyor. Bu arada Hugging Face, kısa süre önce Fransız donanım girişimi Pollen Robotics’i satın almıştı. Robot da bu satın alım sonrasında tanıtıldı. Görünüşe göre Hugging Face, oluşturduğu topluluk odaklı açık yazılım platformunu donanımlara aktararak daha büyük bir ekosistem inşa edecek.

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    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

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    turkelvis 15 saat önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 21 saat önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 2 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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