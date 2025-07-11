Hem ucuz hem sevimli: Açık kaynaklı masaüstü robot Reachy Mini

Başlangıç fiyatı 299 dolar olan Reachy Mini, masaüstünde çalışacak şekilde tasarlandı. Robot, açık kaynak donanım ve yazılım anlayışıyla geliştirildi ve Python diliyle tamamen programlanabiliyor. Ayrıca JavaScript ve Scratch desteği de yakında sunulacak.
İki farklı modeli var
Robot iki farklı model olarak satışa sunuluyor. Lite model, harici bir bilgisayarla çalışıyor. Kablosuz model ise dahili Raspberry Pi 5, batarya ve Wi-Fi bağlantısıyla tamamen bağımsız çalışabiliyor. Her iki model de montaj gerektiren kitler halinde sunuluyor. Bu sayede kullanıcılar hem robotun yapısını yakından tanıyabiliyor hem de geri bildirimleriyle geliştirme sürecine katkıda bulunabiliyor.
Kullanıcılar, Hugging Face hub’ı üzerinden yüz takibi, el takibi ve dans gibi 15’in üzerinde önceden tanımlanmış davranışı anında kullanabiliyor. Ayrıca topluluk platformu sayesinde yeni robot uygulamaları indirilebiliyor ve paylaşılabiliyor. Bu arada Hugging Face, kısa süre önce Fransız donanım girişimi Pollen Robotics’i satın almıştı. Robot da bu satın alım sonrasında tanıtıldı. Görünüşe göre Hugging Face, oluşturduğu topluluk odaklı açık yazılım platformunu donanımlara aktararak daha büyük bir ekosistem inşa edecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre