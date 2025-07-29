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    Photoshop'a etkileyici yapay zeka araçları geliyor

    Adobe, Photoshop'a yapay zeka destekli "Üretken Ölçek Artırma" adlı yeni bir özellik ekledi. Yeni araç ile görüntü kalitesini, netliğini ve keskinliğini artırmak oldukça basitleşiyor.

    adobe photoshop yeni yapay zeka özellikleri Tam Boyutta Gör
    Adobe, Photoshop’u yeni yapay zeka özellikleriyle güncelledi. Bunlar arasında uzun zamandır beklenen Üretken Ölçek Artırma özelliği de yer alıyor. Adobe’nin Firefly üretken yapay zekası tarafından desteklenen yeni araç, fotoğrafçıların görüntüleri daha iyi keskinlik, netlik ve çözünürlüğe getirmelerine olanak tanıyor.

    Generative Upscale (beta)

    Photoshop Generative Upscale özelliği Tam Boyutta Gör
    Generative Upscale, görüntü çözünürlüğünü 8 megapiksele kadar artırarak 2x, 3x veya 4x ölçekleme seçenekleri sunuyor. Minimum kullanıcı müdahalesiyle yüksek kaliteli sonuçlar üretmek üzere tasarlanan bu özellik, çok eski veya düşük çözünürlüklü dijital fotoğrafların daha temiz ve daha ayrıntılı hallerine ihtiyaç duyan profesyonellerden amatör içerik üreticilerine kadar geniş bir kullanıcı yelpazesini hedefliyor.

    Adobe, bu aracın fotoğrafçılar, tasarımcılar ve sosyal medya profesyonelleri için değerli olduğunu söylüyor. Eski veya düşük çözünürlüklü dosyalarla çalışanlar için Üretken Ölçek Artırma, görüntüleri fark edilir bir kalite kaybı olmadan baskı veya dijital platformlara hazırlamaya yardımcı oluyor. Şirkete göre bu özellik, Photoshop kullanıcı topluluğunun en çok talep ettiği eklemeler arasında yer alıyor.

    En son Photoshop (beta) sürümünde, Görüntü altından Üretken Ölçek Artırma seçeneğine erişilebiliyor. Şu anda beta sürümünde olan aracın hem genişlik hem de yükseklikte 4096 piksel çıktı sınırı var. Seçilen ölçek bu sınırı aşarsa, Photoshop kullanıcıya boyutu ayarlama seçenekleri sunuyor.

    Harmonize (beta)

    Photoshop Harmonize özelliği Tam Boyutta Gör
    Şu anda beta aşamasında olan yeni Harmonize özelliği, nesneleri her türlü arka planla karıştırmaya olanak tanıyor. Photoshop, gerçekçi sonuçlar için ışıklandırmayı, renkleri, gölgeleri ve ayrıntıları otomatik olarak ayarlıyor. Uyumlu Hale Getir özelliği, masaüstü ve webde beta sürümünde, iOS’te erken erişimde olan Adobe Firefly Görüntü Modeli'ni kullanıyor.

    Geliştirilmiş kaldırma aracı

    Photoshop nesne kaldırma Tam Boyutta Gör
    Adobe, Photoshop'un mevcut nesne kaldırma özelliğini geliştirdi. Yazılım, görüntüleri her zamankinden daha hassas ve kaliteli bir şekilde temizliyor. Ayrıca, eksik parçaların yerine daha gerçekçi içerikler oluşturuyor. Obje kaldırma aracı masaüstü ve webde kullanılabiliyor.

    Son olarak, Photoshop'un Üretken Dolgu ve Üretken Genişletme araçları için artık Firefly Image 1 ve Firefly Image 3 modelleri arasında geçiş yapılabiliyor. Üretken yapay zeka model seçici yalnızca masaüstünde mevcut.

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