Photoshop'a etkileyici yapay zeka araçları geliyor

Adobe, bu aracın fotoğrafçılar, tasarımcılar ve sosyal medya profesyonelleri için değerli olduğunu söylüyor. Eski veya düşük çözünürlüklü dosyalarla çalışanlar için Üretken Ölçek Artırma, görüntüleri fark edilir bir kalite kaybı olmadan baskı veya dijital platformlara hazırlamaya yardımcı oluyor. Şirkete göre bu özellik, Photoshop kullanıcı topluluğunun en çok talep ettiği eklemeler arasında yer alıyor.
En son Photoshop (beta) sürümünde, Görüntü altından Üretken Ölçek Artırma seçeneğine erişilebiliyor. Şu anda beta sürümünde olan aracın hem genişlik hem de yükseklikte 4096 piksel çıktı sınırı var. Seçilen ölçek bu sınırı aşarsa, Photoshop kullanıcıya boyutu ayarlama seçenekleri sunuyor.
Harmonize (beta)
Geliştirilmiş kaldırma aracı
Son olarak, Photoshop'un Üretken Dolgu ve Üretken Genişletme araçları için artık Firefly Image 1 ve Firefly Image 3 modelleri arasında geçiş yapılabiliyor. Üretken yapay zeka model seçici yalnızca masaüstünde mevcut.