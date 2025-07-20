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    Windows 11'in yeni özelliğiyle ofis programları daha hızlı açılacak

    Microsoft, Windows 11'de Office programlarının daha hızlı açılmasını sağlayacak yeni bir özelliği kullanıma sunuyor. Startup Boost, ilk olarak Word programına dahil edilecek.

    windows 11 office programları word başlangıç hızlandırma Tam Boyutta Gör
    Windows 11'de Office uygulamalarının açılışını hızlandıracak yeni özellik Startup Boost olarak adlandırılıyor. Başlangıçta yalnızca Word ile sınırlı olacak ancak Excel ve PowerPoint gibi diğer uygulamalara da eklenecek.

    Office uygulamalarına "Başlangıç Hızlandırma" seçeneği geliyor

    Office uygulamalarındaki Başlangıç Hızlandırma işlevi, muhtemelen kurumsal kullanıcıları hedefliyor; çünkü Microsoft bu özelliğe ilişkin ilk olarak BT yöneticileri için Microsoft 365 Mesaj Merkezi'nde bir paylaşım yapmıştı. Ancak, bireysel kullanıcılara da sunulacak ve Office ayarlarından açıp kapatmak mümkün olacak.

    Microsoft, yeni özellikle Office uygulamalarının performansını ve yükleme süresini optimize ettiğini söylüyor. Microsoft Word, bu özeliği alacak ilk uygulama olacak. Özelliğe Word - Seçenekler - Genel - Başlangıç Seçenekleri altından erişilebilecek. Özellik varsayılan olarak etkinleştirilmiş olacak ancak, bilgisayarın en az 8 GB RAM ve 5 GB boş depolama alanına sahip olması ve enerji tasarrufu modunun kapalı olması gerekecek.

    Başlangıç Hızlandırma, performans artırıcı bir özellik ve tamamen isteğe bağlı olacak.

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