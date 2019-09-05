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Asus VivoWatch SP saati EKG ile geliyor

Geleneksel nabız ölçerler yerine EKG yapabilecek kapasitede akıllı saat arıyorsanız alternatifler çoğalıyor. Asus VivoWatch SP akıllı saati EKG yanında stres ve uyku düzenini de ölçüyor.
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün giyilebilir cihazlarda yaygın olarak kullanımda olan nabız ölçer sensörler artık yavaş yavaş daha gelişmiş sistemlere terfi etmeye başladı. Asus’un yeni VivoWatch SP akıllı saati EKG ölçüm özelliği ile daha gelişmiş kalp istatistikleri veriyor.

Asus VivoWatch SP özellikleri

VivoWatch SP akıllı saatin bir kenarında EKG tuşu yer alıyor. Bu tuşa basılı tutarken aynı anda alt kısımdaki optik nabız sensörü de kalp atışınızı ölçüyor. Böylece kapsamlı bir kalp grafiği çıkarılabiliyor.  7 gün boyunca yaptığınız ölçümler sonucunda uygulama Tayvan Ulusal Hastanesi temelli sağlık tavsiyeleri vermeye başlıyor.

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Diğer taraftan kandaki oksijen miktarını ölçerek uyku esnasında yeteri kadar oksijen alıp almadığınızı anlayabiliyor. Böylece uykusuzluk gibi rahatsızlıkların belirtileri anlaşılabiliyor. Ayrıca stres seviyeniz de ölçülebiliyor.

VivoWatch SP modeli Bluetooth üzerinden gelen çağrıları ve mesajları gösterebiliyor, belirli uygulamalara cevap verebiliyor. Batarya ise 14 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Buna günlük 5-6 EKG ölçümü dahil. GPS açık ise bu süre sadece 1 gün oluyor. VivoWatch SP sağlık kurumlarından onay aldıktan sonra piyasaya çıkacak.

 


https://www.engadget.com/2019/09/04/asus-vivowatch-sp-hands-on/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
smart1978 13 sa.
EKG yeni akilli saat alacaklara veya terfi etmeyi dusunenler icin olmazsa olmazlarin en basinda gelmeli derim ...
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