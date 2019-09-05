Asus VivoWatch SP saati EKG ile geliyor

Bugün giyilebilir cihazlarda yaygın olarak kullanımda olan nabız ölçer sensörler artık yavaş yavaş daha gelişmiş sistemlere terfi etmeye başladı. Asus’un yeni VivoWatch SP akıllı saati EKG ölçüm özelliği ile daha gelişmiş kalp istatistikleri veriyor.

Asus VivoWatch SP özellikleri

VivoWatch SP akıllı saatin bir kenarında EKG tuşu yer alıyor. Bu tuşa basılı tutarken aynı anda alt kısımdaki optik nabız sensörü de kalp atışınızı ölçüyor. Böylece kapsamlı bir kalp grafiği çıkarılabiliyor. 7 gün boyunca yaptığınız ölçümler sonucunda uygulama Tayvan Ulusal Hastanesi temelli sağlık tavsiyeleri vermeye başlıyor.

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Diğer taraftan kandaki oksijen miktarını ölçerek uyku esnasında yeteri kadar oksijen alıp almadığınızı anlayabiliyor. Böylece uykusuzluk gibi rahatsızlıkların belirtileri anlaşılabiliyor. Ayrıca stres seviyeniz de ölçülebiliyor.

VivoWatch SP modeli Bluetooth üzerinden gelen çağrıları ve mesajları gösterebiliyor, belirli uygulamalara cevap verebiliyor. Batarya ise 14 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Buna günlük 5-6 EKG ölçümü dahil. GPS açık ise bu süre sadece 1 gün oluyor. VivoWatch SP sağlık kurumlarından onay aldıktan sonra piyasaya çıkacak.