Asus ZenBook S13 dünyanın en çerçevesiz ekranına sahip

Çerçevesiz olarak tabir edilen ince çerçeveli ekran tasarımları akıllı telefonlarda olduğu kadar dizüstü bilgisayar segmentinde de oldukça fazla rağbet görüyor. Asus’un CES 2019 fuarında tanıttığı ZenBook S13 modeli ince çerçeve konusunda rekor kırıyor.

Asus ZenBook S13 özellikleri

İlk nesli geçen yıl tanıtılan Asus ZenBook S13 o dönemde de en ince ekran çerçevesine sahip dizüstü modeli konumundaydı. Bu yıl da NanoEdge ekran tasarımı çerçeveleri daha da incelterek bu ünvanı korumaya devam ediyor.

13.9 inçlik IPS ekrana sahip olan ZenBook S13 modeli tüm kenarlarda 2.5mm çerçeve kalınlığına ulaşmış. Sadece üst çerçevede bir kısım web kamera nedeniyle biraz kalın tutulmuş. Ekranın kasaya oranı yüzde 97 gibi rekor bir seviyede.

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İnce çerçeveler sayesinde kasa da oldukça kompakt ve ince. Kasanın kalınlık değeri 12.9mm olarak belirlenmiş. Bu denli ince bir kasaya oyuncuları da memnun edecek bir donanımın yerleştirilebilmesi ise takdire şayan.

Intel Core i5-8265U veya i7-8565U işlemcisi ile güçlendirilen bilgisayara bir de Nvidia MX 150 ekran kartı eşlik ediyor. Böylece belirli ayarlarda oyunları da kaldırabilecek düzeye gelmiş. Ekran çözünürlüğü ise Full HD seviyesinde.

16GB’a kadar LPDDR3 RAM ve 1TB’a kadar SSD seçenekleri sunan modelde iki adet USB 3.1 Tip-C girişi yanında bir adet de tam boy USB 3.1 girişi yer alıyor. Henüz Asus ZenBook S13 için bir fiyat açıklanmadı ancak 1500$ bandında olacağı tahmin ediliyor.