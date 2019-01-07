Yeni Acer Swift 7 daha ince ve daha hafif

Acer’ın ultra ince dizüstü sınıfındaki önemli oyuncusu Swift 7 güncellenerek CES 2019 fuarında karşımıza çıktı. İlk kez CES 2018 fuarında tanıtılan Swift 7 modeli yeni nesliyle daha ince ve daha hafif.

Yeni Acer Swift 7 özellikleri ve fiyatı

Ultra ince sınıfında olduğu için Acer Swift 7 modeli fansız yapıda. Haliyle kullanılan işlemci ve elde edilen performans da düşüyor. Acer Swift 7 daha çok gündelik ve uzun kullanım süreleri hedefleyen kullanıcılara yönelik.

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14 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan Swift 7 ince çerçeveler sayesinde oldukça kompakt bir gövdeye sahip. Bu sayede 9.95mm kalınlık değeri ve 900 gram ağırlığa ulaşıyor. İnce yapıda sadece iki adet Thunderbolt 3 destekli USB Tip-C girişi yer alıyor.

İşlemci tarafında çift çekirdekli ve 4 izlek birimli Intel Core i7-8500Y kullanılmış. İşlemci 1.5GHz seviyesinde çalışırken Turbo ile 4.2GHz seviyesine çıkıyor. 8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi ile desteklenen model 1699$ fiyat etiketine sahip.