Yeni Acer Swift 7 daha ince ve daha hafif

Acer’ın ultra ince dizüstü sınıfındaki önemli oyuncusu Swift 7 güncellenerek CES 2019 fuarında karşımıza çıktı. İlk kez CES 2018 fuarında tanıtılan Swift 7 modeli yeni nesliyle daha ince ve daha hafif.
Yeni Acer Swift 7 özellikleri ve fiyatı
Ultra ince sınıfında olduğu için Acer Swift 7 modeli fansız yapıda. Haliyle kullanılan işlemci ve elde edilen performans da düşüyor. Acer Swift 7 daha çok gündelik ve uzun kullanım süreleri hedefleyen kullanıcılara yönelik.Ayrıca Bkz. "AMD işlemciler Chrome OS platformuna adım atıyor"
14 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan Swift 7 ince çerçeveler sayesinde oldukça kompakt bir gövdeye sahip. Bu sayede 9.95mm kalınlık değeri ve 900 gram ağırlığa ulaşıyor. İnce yapıda sadece iki adet Thunderbolt 3 destekli USB Tip-C girişi yer alıyor.
İşlemci tarafında çift çekirdekli ve 4 izlek birimli Intel Core i7-8500Y kullanılmış. İşlemci 1.5GHz seviyesinde çalışırken Turbo ile 4.2GHz seviyesine çıkıyor. 8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi ile desteklenen model 1699$ fiyat etiketine sahip.
https://www.engadget.com/2019/01/06/acer-swift-7-ces-2019-thinner-and-lighter/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayrıca 1700 dolarda güzel kafaymış.