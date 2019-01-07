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Yeni Acer Swift 7 daha ince ve daha hafif

Geçen yıl başında tanıtılan Acer’ın yeni ultra ince dizüstü bilgisayarı Swift 7 bu yıl güncellendi. Yeni model daha hafif ve daha ince. Yeni Acer Swift 7 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
4 ay
3,1b
1
4
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Acer’ın ultra ince dizüstü sınıfındaki önemli oyuncusu Swift 7 güncellenerek CES 2019 fuarında karşımıza çıktı. İlk kez CES 2018 fuarında tanıtılan Swift 7 modeli yeni nesliyle daha ince ve daha hafif.

Yeni Acer Swift 7 özellikleri ve fiyatı

Ultra ince sınıfında olduğu için Acer Swift 7 modeli fansız yapıda. Haliyle kullanılan işlemci ve elde edilen performans da düşüyor. Acer Swift 7 daha çok gündelik ve uzun kullanım süreleri hedefleyen kullanıcılara yönelik.

Ayrıca Bkz. "AMD işlemciler Chrome OS platformuna adım atıyor"

14 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan Swift 7 ince çerçeveler sayesinde oldukça kompakt bir gövdeye sahip. Bu sayede 9.95mm kalınlık değeri ve 900 gram ağırlığa ulaşıyor. İnce yapıda sadece iki adet Thunderbolt 3 destekli USB Tip-C girişi yer alıyor.

İşlemci tarafında çift çekirdekli ve 4 izlek birimli Intel Core i7-8500Y kullanılmış. İşlemci 1.5GHz seviyesinde çalışırken Turbo ile 4.2GHz seviyesine çıkıyor. 8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesi ile desteklenen model 1699$ fiyat etiketine sahip.

 

https://www.engadget.com/2019/01/06/acer-swift-7-ces-2019-thinner-and-lighter/ Yorum Yaz
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Seyrim 4 ay en beğenilen
Elimizdeki bilgisayarlara sahip çıkalım, Yenilerini almak önümüzdeki süreçte hayal gibi.. Parasal açıdan..
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swat882 4 ay
14 inç nedir ya?

Ayrıca 1700 dolarda güzel kafaymış.
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Onurmsq 4 ay
acer ve 1700 dolar. ayrıca ekran kartı ve işlemci ile sadece webde gezinirsin. kolay gelsin acer. eskiden f/p ken şimdi nasıl batarız derdindesin.
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ssbrutality 4 ay
Mx150 de olaydı orta ayarda oyunda oynayabilirsin bunda.Tıpkı Mate x deki gibi.
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Seyrim 4 ay en beğenilen
Elimizdeki bilgisayarlara sahip çıkalım, Yenilerini almak önümüzdeki süreçte hayal gibi.. Parasal açıdan..
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