Asus ZenFone 3 Deluxe incelemesi: "Asus telefon devlerine meydan okuyor"

Asus'un yeni amiral gemi akıllı telefonu ZenFone 3 Deluxe lanse edildi. Snapdragon 820 işlemci, 6GB bellek ve 23MP kamera gibi detaylarıyla liderlik iddiasındaki telefonu mercek altına aldık.

Herkese merhaba arkadaşlar ben Erdi Özüağ. Her zaman olduğu gibi yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu defa inceleme konuğumuz Asus'un yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli ZenFone 3 Deluxe olacak. Hadi gelin şimdi hep birlikte teknik özelliklerinden başlayarak Asus'un yeni performans canavarını mercek altına alalım.

5.7-inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana sahip olan ZenFone 3 Deluxe, Snapdragon 820 işlemcisinden güç alıyor ve 6GB RAM'le geliyor. Depolama kapasitesi 64GB'dan başlayan ve modeline göre 256GB'a kadar çıkan elefon aynı zamanda hibrit SIM slotu ile ikinci SIM kart veya microSD kart kullanımına olanak tanıyor.

Asus'un akıllı telefonlarında en çok tartışılan konu hiç şüphe yok ki rekabetçi olamayan tasarım özellikleriydi. Bunun farkında olan firma ZenFone 3 ailesinde tasarım dilini baştan aşağı yenileyerek çok daha etkileyici telefonlar çıkarmayı başarmış.

Tayvanlı şirketin yeni amiral gemisi olan ZenFone 3 Deluxe'un tasarım olarak altı çizilen en önemli özelliği tamamı metal gövdeye sahip olmasına rağmen, kasa üzerinde herhangi bir anten şeridine yer verilmemiş olması. Asus uzun bir mühendislik çalışmasının sonucunda sinyalizasyon sorunu yaşamadan anten şeritlerini görünme yaptığını söylüyor.

5.7-inç boyutunda ve 170 gram ağırlığında yani teknik olarak Samsung Galaxy Note 5 ve yakın gelecekte çıkacak Note 7 modeliyle aynı sınıfta yer alan telefonu, tek elle kullanmak ne yazık ki pek mümkün değil. Ama 2.5 boyutlu olan yani kenarlardan bir miktar devam eden ekran ve arka kısmın avuç içerisini dolduracak kadar dışbükey olması tutuş ergonomisine olumlu yansımış ve telefonun kullanım konforunu arttırmış diyebilirim. Ayrıca öncül modellere nazaran alt ve üst çerçevelerin kırpılmış olması, ekran kasa oranının da %79 seviyesine çıkartıması telefonun estetik olarak daha etkileyici görünmesini sağlıyor.

Telefonun kenar çerçeveleri 1.3mm olsa bile, ekran şeridindeki gizli barı da unutmamak gerekiyor yani bir başka ifadeyle ekran teknik olarak 1.3mm'nin bittiği yerde değil biraz daha içerde başlıyor ancak herhalukarda telefon güzel görünüyor. Eksikleri yok mu tabi ki var, özellikle ekran alt çerçevesi bence biraz daha ince olabilirdi ayrıca ekran ve kapasitif butonlar arasında genişlik olması gerekenden biraz fazla, bazen parmağınızın bir kısmı ekrana temas ediyor ve işlevi gerçekleştirmekte ikilem yaşayabiliyorsunuz. Ama ne güzel ki uzun süredir devam eden hatasını terk eden Asus, kapsatif butonlara arka aydınlatma koymayı ihmal etmemiş. Solda geri, ortada home sağda ise çoklu uygulama butonunun olduğu telefonda çoklu uygulama butonuna uzun basarsanız hızlı ekran görüntüsü de alabiliyorsunuz.

Önceki ZenFone modellerinden farklı olarak güç düğmesi ve ses butonları cihazın sağ tarafına alınmış, hem sağ hem de sol el kullanımda erişmesi kolay. ZenFone 2'de üstteki güç düğmeis ve arkadaki ses düğmelerini yönetmek pek kolay değildi, şimdi ise bu seviyedeki bir cihazda olması gerektiği gibi. Yalnız düğmelerin geri bildirimleri biraz zayıf geldi bana, belki biraz daha iyi olabilirdi. Sol tarafta ise SIM ve SD kart slotu ile mikrofona yer verilmiş.

ZenFone 3 Deluxe'un arka bölümü ise oldukça temiz bir görünüme sahip. Güçlü özelliklere sahip olan kamera bir miktar dışa çıkıntı yaparken, ona çift ton LED Flaş, lazer otofokus sistemi ve parmakizi okuyucu eşlik ediyor. Bu arada parmakizi okuyucusu gerçekten çok hızlı çalışıyor, tanımlamada sorun yaşatmıyor.

Oval formdaki arka bölümün kendine has özel dokusu da telefonu kullanma isteğinizi arttıran etki yaratıyor, açıkçası tüm bu detayları alt alta koyduğumuz zaman ufak bazı eksikler dışında Asus'un doğru rotayı bulduğunu söyleyebilirim dostlar. Telefon güzel görünmesi dışında işçilik kalitesinin yükseldiğini de söyleyebilirim. Metal kalıbın şekillenmesi, CNC işlemleri ve bitirici düzenlemeler derken ZenFone 3 Deluxe'un üretimi 240 adımdan oluşan karmaşık, uzun ve maliyetli bir süreç gerektirmiş ama ortaya çıkan telefon, bu gelişimi kolayca kullanıcısına yansıtıyor diyebilirim.

Daha da ilginç olan ise ZenFone 3 Deluxe'ün Artisan serisi altında el emeği göz nuru işçilikle yani bir AMG motorunun onu bitiren ustanın imzasını taşımasına benzer çok özel bir versiyonu da bulunuyor. Bu kadar detay sonrasında donanım kısmına geçelim ve ilk olarak ekranla başlayalım.

ZenFone 2 ailesinde bence donanımı zorlayan unsurlardan biri ekrandı çünkü panelin, tüm pil sistemine bindirdiği yük olması gerekenden fazlaydı. ZenFone 3'de bu konuya kafa yoran Asus mühendisleri sürece sil baştan adım atarak sağlam bir iş çıkarmış. Full HD çözünürlüğünde Super AMOLED panel kullanan telefon, yeniden üretiminde heyecan verici bir deneyim yaşatıyor.

Gördüğünüz renkler, gerçek dünya koşullarında olması gerekene çok yakın diyebilirim. 3 milyona bir kontrast oranı sunan ve NTSC renk gamutunu %100'ün üzerinde karşılayan ekran, mukayese etmesi zor olsa da günümüz üst seviye telefonlarıyla rekabet edecek başarım sunuyor, üstelik sadece renk üretimi ve doygunluk değil aynı zamanda görüş açılarıyla da. Bu arada Samsung ve LG 'den sonra Asus da Always On ekran özelliğini telefonuna adapte etmiş. Yani bir saatte %1'in altında pil tüketen bu özellik kapsamında, telefonu uyandırmadan saat, tarih ve bazı diğer bilgileri görebiliyorsunuz.

Üstelik Samsung Galaxy S7 Edge ailesinde olduğu gibi tema desteği ile sürekli açık ekran özelliğini kişiselleştirmek te mümkün kılımış dostlar. Bir Asus geleneği olarak eğer isterseniz ekranın renk profillerini, kişiselleştirip göz zevkinize uygun sıcaklıkta kullanabiliyorsunuz. Gerek internette gezerken, gerekse oyun oynarken ve video izlerken ekrandan büyük keyif aldığımı söyleyebilirim dostlar.

ZenFone 3 Deluxe ile Asus, Intel platformundan uzaklaşarak devler ligine çıkacak adımı atıyor ve Snapdragon 820 ile devam ediyor yoluna. Yani Qualcomm'un en güçlü işlemcisiyle ya da bilmeyenler için LG G5, HTC 10 ve Samsung Galaxy S7 ailesinin Amerika-Çin-Japonya versiyonlarındaki işlemcinin aynısıyla.

Özelleştirilmiş mimari üzerinde yükselen dört çekirdeğinin ikisi 2.15GHz'de, diğer ikisi ise 1.6GHz'de çalışan telefon, orjinal Snapdragon 820 hızlarına sadık kalıyor. Bu önemli çünkü örneğin Xiaomi Mi5'in bir versiyonu, Snapdragon 820'nin saat hızları düşürülmüş versiyonunu kullanıyor. Grafik kanadında ise Adreno 530 tüm ihtişamıyla oyunları açmamızı bekliyor.

Ekran çözünürlüğünün Full HD olmasıyla daha keyifli hale gelen telefon tam bir oyun makinesine dönüşüyor çünkü günümüz şartları için yeterli olan 1080p ekran hem daha az pil tüketiyor hem de grafik performansına katkı sağlıyor. Bu çözünürlüğün olası tek dezavantajı ise belki sanal gerçekliklik gözlüklerinde kendisini belli eder ancak o da pek çok kullanıcıyı şu aşamada ilgilendirmiyor diye düşünüyorum.

Donanım tarafında ZenFone 3 Deluxe'ü özel kılan bir diğer detay ise 6GB RAM'e evet yanlış duymadınız tam 6GB RAM kapasitesine sahip olması. Daha önce bu bellek kapasitesine erişen bazı Çinli telefonlar olmuştu ama dünya genelinde lanse edilen cihazlar söz konusu olduğunda Asus'un en azından şimdilik bir ilki gerçekleştirdiğini söyleyebilirim. Teknik olarak 6GB RAM'in 4GB RAM üzerine ne kadar katkı sağlayacağını anlamak zaman alacak gibi görünüyor ancak telefonu bilgisayar gibi kullanma niyetiniz varsa bir şekilde bu telefon adayınız olmaya hazır.

ZenFone 3'ün başlangıç modelinde depolama kapasitesi 64GB ve UFS 2.0 tipi NAND çipi kullanıyor. Sizler için depolama biriminin performansını da ölçtüm dostlar ve bu konuda günümüzün amiral gemi telefonlarına meydan okuduğu sonucuna vardım zira çipin veri transfer hızı 400MB/saniyenin üzerine çıkabiliyor.

Görüldüğü üzere söz konusu performans olduğunda Asus ZenFone 3 Deluxe'ün şu anki amiral gemi telefonlar karşısında eksiği yok fazlası var diyebilirim. Peki kamera tarafı nasıl biraz da ona göz atalım isterseniz. Sony ile işbirliğine giden Asus, Zenfone 3 Deluxe'te IMX318 sensörünü kullanmış. Bir yanlış anlaşılmanın önüne geçmek istiyorum, Xperia Z5'te bu sensör bulunmuyor. IMX318 , Sony'nin sadece üç ay önce duyurduğu en yeni sensörü ve ilginç özellikleri var.

Peki pikseller neden küçüldü çünkü Sony ilk defa bu sensörde 3 yönlü stabilizasyonu bizzat sensörün içerisine ilave etmeyi başarmış. Şu anki sensörlerde optik sabitleme için kamera paketinin içerisine sensör harici bir OIS sistemi eklemek gerekiyor. Asus'un ZenFone 3 Deluxe modelinde 4 yönlü çok gelişmiş bir OIS sistemi var zaten ancak sensörün kendi içindeki 3 yönlü stabilizasyon bu telefonua inanılmaz bir yetenek daha kazandırıyor.

Rakiplerinden farklı olarak telefonun kamera sensörü sadece kamera hareketlerini değil aynı zamanda lens bozulmasını da düzeltebiliyor dolayısıyla özellikle 4K video çekiminin stabilizasyonunda Asus ZenFone 3 Deluxe rakipsiz olabilir. Bir de hem faz hem de kontrast algılama netleme özellikleriyle donatılan kamera, Asus'un iddiasına göre sadece 0.03 saniyede netleme yapabiliyor. Bunu ölçmesi pek mümkün olmadığından teyit edemiyorum lakin kesin olan şu ki kamera gerçekten çok hızlı netleme yapıyor.

Gelelim yazılım kısmına. ZenFone 3 Deluxe, Asus'un kendi arayüzü olan Zen yu ayın yeni nesil 3.0 versiyonuna sahip. Aslına bakarsanız çok büyük yenilikler olduğu söylenemz, estetik dokunuşlar ve bazı yeni özelliklerden bahsedebiliriz. Bunların başında arayüzün artık daha fazla kişiselleştirme imkanı sunduğunu söyleyebilirim.

Tema desteği altında birbirinden farklı seçenekler seçenekler ve ana ekranlar arasında devam eden interaktif duvarkağıtları bulabilmek mümkün. İlgi çeken bir diğer önemli özellik ise oyunlar için eklenen game genie özelliği. Samsung'un Galaxy S7 serisinde duyurduğu oyun başlatıcısı ve oyun araçları kadar kapsamlı olmasa da, doğrudan youtube ve twitch üzerinden canlı yapabiliyor olması önemli. Bunun dışında Asus yeni mobil optimizasyon aracına da dikkat çekiyor.

Aslında üçüncü parti çok sayıda muadili olan bu uygulama gereksiz dosyaları siliyor, RAM'i boşaltıyor ve bir işviçre çakısı misali telefonun ihtiyacı olan temel işlemlerin gerçekleştirilmeisni sağlıyor. Arayüzün genel olarak önce versiyonlarla benzer olduğu telefonda, uygulamalar arası geçiş ve klavyede şişme yaşanmıyor, her şey akıcı şekilde yaşanıyor diyebilirim. Bu donanımda bir telefon için gerek var mı bilmiyorum ama internet performansı çok iyi olan cihazda galeri de oldukça hızlı çalışıyor ayrıca dileyen kullanıcılar Audio Wizard üzerinde ses ayarlamaları yapabiliyor.

Peki Asus ZenFone 3 Deluxe'ün fiyatı ne olacak ve ne zaman ülkemize gelecek.

İlk defa Donanım Haber'de paylaştığımız bilgi kapsamında Ekim ayı gibi ülkemize gelecek olan ZenFone 3 Deluxe'ün 6GB RAM'li versiyonu 2200-2500 lira aralığında bir banda oturacak gibi. Bu arada Türkiye özeline geç geliyor gibi düşünmeyin, pek çok ülkede ZenFone 3 benzer dönemde çıkacak belki sadece şirkeitn anavatanı olan Tayvan'da biraz erken piyasaya girebilir. Kısacası özelliklerini dikkate aldığımızda rakiplerin lansman fiyatından ucuz olacak gibi görünüyor. Sorulması gereken asıl soru ise şu amiral gemi telefon arenasında, kullanıcılar Asus markasına hemen yeşil ışık yakacak mı, cevabı için beklememiz gerekecek. Ben Erdi Özüağ, bu videomuzda Asus ZenFone 3 Deluxu'ü incelemiş. Yeni bir videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.

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Sony'nin IMX318 sensörünü kullanan 23 megapiksel çözünürlüğündeki ana kameraya, aynı Xiaomi Mi5'de olduğu gibi 4 eksende hareket kabiliyetine sahip optik görüntü sabitleyici ve gelişmiş elektornik stabilite sistemi eşlik ediyor. Telefonun ön kamerası ise 8MP çözünürlüğünde. Android 6.0.1 işletim sistemi üzerinde Zen 3.0 arayüzünü kullanan telefon 802.11ac WiFi, USB Tip-C konnektörüne ve hızlı şark özelliğine de sahip. ZenFone 3 Deluxe, ihtiyaç duyduğu gücü ise 3000mAh kapasiteli pilden sağlıyor.1/2.6-inç boyutunda olan sensöre, 1 mikron büyüklüğünde pikseller eşlik ediyor. Büyük piksellerin daha iyi ışık aldığını ve günmüz akıllı telefonlarında ortalama değerlerinin 1.12 mikron veya üzeri olduğunu biliyoruz dolayısıyla IMX318'in pikselleri küçük kalmış gibi görünebilir ama bunun bir nedeni var elbette. Öncelikle şunu belirteyim Sony tarafı, piksel boyutu küçük olsa bile düşük ışık kabiliyetinde gerileme olmadığını ve en az IMX230 kadar başarılı olduğunu söylüyor.Bu arada yeri gelmişken, kameranın 6 parçalı lensten oluştuğunu, f/2.0 diyafram sunduğunu da not düşeyim. Kamera aynı zamanda sapphire cama sahip bu da çizilmeye karşı daha güçlü olmasını sağlıyor. Ön kamera ise yeterli, özçekim tutkunlarını mutlu edecek başarıma sahip. Zaten şu anda kamera örneklerini görüyorsunuz hatta şimdi de isterseniz Galaxy S7 ile yanyana getirelim ve öyle bakalım. Karşılaştırmayla ilgili yorumlarınızı videonun altında paylaşmayı unutmayın lütfen dostlar. Bu arada kamera yazılımla işlemlerle 92MP'lik görüntüler oluşturabiliyor ama test etme fırsatı bulamadım ne yazık ki.Gelelim pil performansına. Yekpade kasaya sahip olduğu için pili çıkartılamayan telefona, 3000mAh kapasiteli batarya güç veriyor. Quick Charge 3.0 ile gelen ve yaklaşık 40 dakikada pilin %60'ını doldurabilen telefon, pil tüketiminde de cimri gibi görünüyor. Kullanımlarım esnasında cihazı hot spot üzerinden internete bağlamama, oyunlar indirmeme, testler yapmama ve kamerayla çekimler gerçekleştirmeme rağmen pil tüketim analizinde radikal bir eğilim gözlemlemedim. Eğer piyasaya versiyonu telefonda yazılımsal bir hata olmazsa ZenFone 3 Deluxe bir günün ötesinde pil süresi sunacak diyebilirim.