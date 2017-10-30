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Asus ZenFone 4 Max inceleme videosu: "Pil performansıyla öne çıkıyor"

1 yıl
8,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un yeni nesil ZenFone 4 ailesinden ülkemize de gelecek olan ZenFone 4 Max modelini inceledik. 5000mAh kapasiteli pile ve çift arka kameraya sahip telefon pil performansıyla iddialı!

Asus'un yeni nesil ZenFone 4 telefon ailesinden 5000mAh kapasiteli piliyle öne çıkan ZenFone 4 Max'i inceliyoruz. Çift arka kamera ve çift SIM kart gibi özelliklere de sahip olan telefonun internet, video ve 3D grafik senaryolarındaki pil başarımını dakika dakika sizlerle paylaşıyoruz, iyi seyirler. 

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10ff 1 yıl en beğenilen
Bunu alacaginiza mi max 2 alin. Bende mi max 2 kullaniyorum. Snapdragon 625, 6.4 inc ekran, cift hoparlor, cift sim, 5300 mah pil, 4gb ram, 64 gb hâfiza, type c, parmak izi okuyucu gibi çoğunu apple 'ın bile sunmadigi ozellikler var.
Bunu alacaginiza mi max 2 alin. Bende mi max 2 kullaniyorum. Snapdragon 625, 6.4 inc ekran, cift hoparlor, cift sim, 5300 mah pil, 4gb ram, 64 gb hâfiza, type ...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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Polestar191 1 yıl
Asus almayin aldirmayin arkadaslar bir dost tavsiyesi olarak kabul edin telefonlari cop
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canymclay 9 ay
Arkadaşlar sırf marka hakkında abuk subuk yorumları görüp dayanamadığım için yorum yazma ihtiyacı duydum, marka çöp diyip "mi" marka öneren arkadaşlara diyecek sözüm yok. Mi kaliteli bilmem ne dediler gittim powerbank ini aldım 6 ayda yüzde 20 ye düştü kapasitesi ,ilk aldığımda tlfonumu 3-4 defa şarj ederken şimdi 1 anca. Yıllardır asus marka tlfon kullanırız ailecek ve hiçbir konuda sıkıntı yaşamadık. Arıza,donma ,kasma ,zart-zurt hiçbi sorunu yoktur bu markanın. ve biz bu markaya samsung facialarından bezdikten sonra geçtik, çok şükür 3-4 senedir kafam rahat tlfon konusunda. şuan zenfone3 kullanıyorum ve idda ediyorum ki I phone dan sonra en düzgün tlfon budur!!önemli olan içine koydukları işlemci vs. diyorsanız gidin çin markası takılmaya devam edin ama ben eminimki öle güzel marka donanımları toplayıp birleştirerek en fazla vestelin ki gibi tlfonlar oluşturulabiliyor.
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kesbi 1 yıl
Proyu 2500e satsalar belki iş yaparlar ama bunlar dandik orta seviyeyi 2700e satmaya çalışıyor ve proyu getirmiyorlar bile. Biri ne yapmaya çalıştıklarını açıklasın. 1300-1400 liralık telefona neden 2700 istenir? Neden ilk defa tasarımı dışında elle tutulur bir telefon yapıp da getirmezler. Bir de utanmadan artık daha kazığa satıyoruz ama enayiler hala almaya devam ediyor bu güzel bişey diyorlar. Bunun fiyatını bilmiyorum ama eminim ederinin 2 buçuk katıdır.
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firtinax 1 yıl
Bataryam var gerisini çok kurcalamayın diyor telefon.
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magrofon 1 yıl




01:10 dakikadan sonra güldürdü. şöyle olaylara girmeyin biz bizeyiz zaten
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mert1907 1 yıl
Yaramaz. Hızlı şarj bile yok sorsan batarya telefonu.
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lordakrep 1 yıl
Anlatım ve açıklama olarak güzel olmuş. Ama telefon çok ta güzel olmamış.
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veteriner69 1 yıl
720p ekran artık yetmez. En az Full HD olmalı.
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Polestar191 1 yıl
Asus almayin aldirmayin arkadaslar bir dost tavsiyesi olarak kabul edin telefonlari cop
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Guest-F30ED544B 1 yıl
Mi max 2 bunu tokatlar. O işlemci ile ekran nedir mübarek.
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ÖzdalDoğru 1 yıl
Bunun yerine 1080p ve 4K ekranların enerji tüketimini nasıl düşürürüz, pil şarj döngüsünü nasıl arttırırız vs gibi konulara odaklanılmalı. Her sene zilyon tane model çıkıyor çoğu da kullanılmadan geri dönüşüme gidiyor.
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