Asus ZenFone 4 Max inceleme videosu: "Pil performansıyla öne çıkıyor"

Asus'un yeni nesil ZenFone 4 ailesinden ülkemize de gelecek olan ZenFone 4 Max modelini inceledik. 5000mAh kapasiteli pile ve çift arka kameraya sahip telefon pil performansıyla iddialı!

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Asus'un yeni nesil ZenFone 4 telefon ailesinden 5000mAh kapasiteli piliyle öne çıkan ZenFone 4 Max'i inceliyoruz. Çift arka kamera ve çift SIM kart gibi özelliklere de sahip olan telefonun internet, video ve 3D grafik senaryolarındaki pil başarımını dakika dakika sizlerle paylaşıyoruz, iyi seyirler.