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Asus ZenFone 5z'yi inceledik: En donanımlı Android

1 yıl
18,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un duyurusunu yaptığı ZenFone 5z, iPhone X tasarımını baz alıyor ve şu ana kadar tanıtılan Android telefonlar arasında en fazla donanımsal özelliği bir arada sunuyor. Detaylar videomuzda.
Asus tarafından duyurusu yapılan ZenFone 5z şu ana kadar duyurusu yapılan en donanımlı Android telefon. 6.2-inç ekran, Snapdragon 845, 8GB RAM, 256GB depolama, çift arka kamera, stereo ses sistemi, yapay zeka özellikleri ve 3300mAh kapasiteli pil ile birlikte daha pek çok önemli özelliği bünyesinde barındırıyor. Tüm detayları ve deneyimlerimizi bu videoda anlattık.

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tuncay altuntoprak 1 yıl en beğenilen
Allah belanı versin Apple. Şu tasarım bela oldu sektöre
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C0MPUTER 1 yıl
Bu kadar çok bilen insanın bu forumda bir araya gelip Zenfone'dan daha iyisini üretecek bilgiye sahip olmasına mı sevinsem yok burada heba olduklarına mı üzülsem bilemedim...
Bu kadar çok bilen insanın bu forumda bir araya gelip Zenfone'dan daha iyisini üretecek bilgiye sahip olmasına mı sevinsem yok burada heba olduklarına mı üzü...
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Fx_57,5 1 yıl
çentik neden bukadar eleştiriliyor anlamıyorum ahize kısmının yan tarafları boş plastik olacağına ekranı uzatmışlar iştegayet mantıklı,alışılagelmediği için tuhaf kaçıyor sadece.desteklemeyen uygulamalarda uzatılmış ekran kısmı boşa çıkıyor yani istenilene geliyor bir nevi.
çentik neden bukadar eleştiriliyor anlamıyorum ahize kısmının yan tarafları boş plastik olacağına ekranı uzatmışlar iştegayet mantıklı,alışılagelmediği için tuh...
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1 Avatar
MS4343 4 ay
4gb ramlı versiyonu(snapdragon 636'lı versiyon) , 2000 TL civarına satılıyor...
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mereras 4 ay
Kulaklık ses seviyesi nasıl? htc s9, 10 a göre düşük mü?
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Prometheus-25 1 yıl
Yahu Apple iPhone X te sonsuz ekran yapmaya calışmış ama kamera ve sensörlerden dolayı mecburen bir çentik koymuştu bende bundan yanayım o üst kısım tamamen çerçeve olacağına bu şekilde olması daha mantıklı ama asus altta çerçeve bırakıp bide üste çentik koymuş böyle olunca hiç bir anlamı kalmıyo o tasarımın alttaki çerçeveyi üste koy kameraları sensörleri orayada koyarsın ne anlamı varki bu durumda çentik koymanın yada asağı al kamerayı Xiaomi nin yaptığı gibi kısacası saçma sapan berbat bir amacı olmayan bir tasarım bence sırf iPhone X e benzesin diye amacından saptırılmış bir tasarım donanım ve f/p oranına bişey demiyorum.
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MerttYigit 1 yıl
2750den gelirse 2 adet almayı planlıyorum tek kuşkum kamerası sizce nasıl olur
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Tengrist 1 yıl
Samsung Galaxy A7 2017 kullanıyorum gayet memnunum ama bir sonraki telefonum bu Asus modeli olabilir fiyat olarak gayet cazip bu donanım harika
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3arbar 1 yıl
bu arada iphone x e 6000 lira bayılan tabiki 4 bine bu cihazı görünce eleştirecek.normal karşılamak lazım.kimse kazıklandım diye itiraf etmez.
bu arada ios ta x ile birlikte androidleştiği için yazılım avantajıda kalmadı.hatta kullanım pratikliğinde geriye düştüler x ile birlikte.parmak izi okuyucu olmaması saçmalık 3,5 mm jack olmaması.kullanım pratikliğinin ve basitliğinin gitmesi.ve üstüne 6000 lira.amiyane tabirle haşırt dı bilekbord
işin daha da kötüsü elma fanboyları için çentik ile hava atamayacak olmaları.çünkü çentik demek iphone demekti.bu da prestij demek.ama şimdi öyle değil.adeta 5z ile tokat manyağı durumuna geldi iphone x özellikle
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3arbar 1 yıl
fiyatı ve özellikleri ile 2018 e damga vuracak telefon kanımca.5z
sanırım sd845 henüz tam yetişmediği için 5z mayıs ayına kalmış piyasaya çıkışı.normal 5 ise nisanda
yarı fiyatına güzel donanım sunuyor.tasarım zaten iyi.belkide en iyisi.camera ve ekran da öyle.yazılım iyileşmiş.
bu arada fiyat tahmini yaparken galaxy s9 plus ı dikkate almak lazım(5z nin muadili s9 plus tır).s9 plus 128 gb olanı 5400 lira
5z ise 8gb ram ve 128 olanı tahminim 3999 liradan giriş yapar.daha üstü olabilir ama daha altı olması imkansız.net 1500 lira daha uygun maliyet.
lakin mayısta s9 pluslar fiyat düşebilir.haliyle asus ta bu durumda fiyat düşebilir.
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___Lawyer___ 1 yıl
Adamların CEO’su biz iPhone X’dan esinlendik daha iyisini yaptık diyorken bizim insanımız bunu kabul etmiyor. Bu Asus gibi markaya yakışmayan büyük bir rezillik. Android’te üst bar çok önemlidir dikkat ederseniz çentik uyumlu değil ve sürekli üç nokta gösteriyor. Bunu alacağıma her şey alabilirim ama yine de bu telefonu almam. Donanımmış bilmem neymiş hepsi hikaye çünkü çakma bir telefon kullanma hissini kesinlikle yaşamak istemem. Tüm bunlara rağmen öyle bir anlatılmış ki sanarsın ki yılın Android telefonu.
Donanımhaber Mesut Çevik dışında inceleme işini beceremiyor. Bu gerçeği kabullenmek lazım. Ondan şu puan almış bundan şu puan almış kimsenin umrunda değil. İnanmıyorum o testlere. Benim için önemli olan deneyim, tasarım, kamera ve işlevselliktir.
1 Yanıt Yanıtla
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TearsForFears 1 yıl ___Lawyer___
Çentik tasarımı şuanda trend oldu o yüzden lg, huawei, asus vb hepsi bu tasarım anlayışıyla yeni amiral gemisi çıkartıyorlar. Çakma telefon kullanma hissini sanırım bir tek siz yaşayacaksınız. Ben bu telefonu iphone benzeri olduğu için değil çentik tasarımını ve %90 ekran kasa oranını beğendiğim için alacağım. Üstelik bu telefonun çentiği daha küçük

Donanım falan hikaye demişsin sen sadece çakma telefon kullanmamda kullanmam diyorsun o zaman git iphone x al, alt tarafı telefon bunu bu kadar dert edecek kadar takıntılı olmaya gerek yok. Ben telefonu masaya koyduğumda çakma diyecekler diye mi düşünüyorsun yoksa? Bana öyle deseler evet aynı telefon yarı fiyatına aldım
diye cevap verirdim.
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WarSaw 1 yıl
çıksında önce bir fiyatını görelim
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alemburda34 1 yıl
Asus Turkiye telefonu zamaninda getirip fiyatini abartmazsa deli gibi satar.
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