Asus ZenFone 5z'yi inceledik: En donanımlı Android

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Asus'un duyurusunu yaptığı ZenFone 5z, iPhone X tasarımını baz alıyor ve şu ana kadar tanıtılan Android telefonlar arasında en fazla donanımsal özelliği bir arada sunuyor. Detaylar videomuzda.
Asus tarafından duyurusu yapılan ZenFone 5z şu ana kadar duyurusu yapılan en donanımlı Android telefon. 6.2-inç ekran, Snapdragon 845, 8GB RAM, 256GB depolama, çift arka kamera, stereo ses sistemi, yapay zeka özellikleri ve 3300mAh kapasiteli pil ile birlikte daha pek çok önemli özelliği bünyesinde barındırıyor. Tüm detayları ve deneyimlerimizi bu videoda anlattık.
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bu arada ios ta x ile birlikte androidleştiği için yazılım avantajıda kalmadı.hatta kullanım pratikliğinde geriye düştüler x ile birlikte.parmak izi okuyucu olmaması saçmalık 3,5 mm jack olmaması.kullanım pratikliğinin ve basitliğinin gitmesi.ve üstüne 6000 lira.amiyane tabirle haşırt dı bilekbord
işin daha da kötüsü elma fanboyları için çentik ile hava atamayacak olmaları.çünkü çentik demek iphone demekti.bu da prestij demek.ama şimdi öyle değil.adeta 5z ile tokat manyağı durumuna geldi iphone x özellikle
sanırım sd845 henüz tam yetişmediği için 5z mayıs ayına kalmış piyasaya çıkışı.normal 5 ise nisanda
yarı fiyatına güzel donanım sunuyor.tasarım zaten iyi.belkide en iyisi.camera ve ekran da öyle.yazılım iyileşmiş.
bu arada fiyat tahmini yaparken galaxy s9 plus ı dikkate almak lazım(5z nin muadili s9 plus tır).s9 plus 128 gb olanı 5400 lira
5z ise 8gb ram ve 128 olanı tahminim 3999 liradan giriş yapar.daha üstü olabilir ama daha altı olması imkansız.net 1500 lira daha uygun maliyet.
lakin mayısta s9 pluslar fiyat düşebilir.haliyle asus ta bu durumda fiyat düşebilir.
Donanımhaber Mesut Çevik dışında inceleme işini beceremiyor. Bu gerçeği kabullenmek lazım. Ondan şu puan almış bundan şu puan almış kimsenin umrunda değil. İnanmıyorum o testlere. Benim için önemli olan deneyim, tasarım, kamera ve işlevselliktir.
Donanım falan hikaye demişsin sen sadece çakma telefon kullanmamda kullanmam diyorsun o zaman git iphone x al, alt tarafı telefon bunu bu kadar dert edecek kadar takıntılı olmaya gerek yok. Ben telefonu masaya koyduğumda çakma diyecekler diye mi düşünüyorsun yoksa? Bana öyle deseler evet aynı telefon yarı fiyatına aldım diye cevap verirdim.