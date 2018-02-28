Asus ZenFone 5z'yi inceledik: En donanımlı Android

Asus'un duyurusunu yaptığı ZenFone 5z, iPhone X tasarımını baz alıyor ve şu ana kadar tanıtılan Android telefonlar arasında en fazla donanımsal özelliği bir arada sunuyor. Detaylar videomuzda.

Asus tarafından duyurusu yapılan ZenFone 5z şu ana kadar duyurusu yapılan en donanımlı Android telefon. 6.2-inç ekran, Snapdragon 845, 8GB RAM, 256GB depolama, çift arka kamera, stereo ses sistemi, yapay zeka özellikleri ve 3300mAh kapasiteli pil ile birlikte daha pek çok önemli özelliği bünyesinde barındırıyor. Tüm detayları ve deneyimlerimizi bu videoda anlattık.