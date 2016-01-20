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Asus ZenFone Zoom inceleme videosu

3 yıl
49,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Pek çok kullanıcının bir akıllı telefonda en çok kullandığı özellik kamera. Bunun farkında olan Asus, 3x optik yakınlaştırma yapabilen, "SLR" sınıfı kamerası var dediği ZenFone Zoom ile çok iddialı.
Asus'un kamerasıyla iddialı yeni telefonu ZenFone Zoom'u enine boyuna inceledik. 3x optik zoom yapabilen özel kamerası ve merak edilen diğer tüm detaylarıyla Asus ZenFone Zoom mercek altında, iyi seyirler.
 

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lostlast 3 yıl
griş seviye,orta seviyeüst seviye bir cihaz cıkarmayıp , sıkıldıkca telefon cıkarıyorlar,bir basarı yakalayacaklarını sanmıyorun
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sekizkozalak 3 yıl en beğenilen Nevfel
Nevfel
Çerçeve çok kötü zenfone 2 kullanıyorum ve aynı ön yüze sahip telefon. Yazılım yine 32 bit. İşlemci 64 bit diye övünen asus yazılımı 64 bit veremiyor.
Zenfone 2 kamerası vasat maalesef. Buda çok iyi bir şeye benzemeiyor. Misal 4k çekim yapabiliyor mu belirtilmemiş ama yoktur herhalde.
Yani o kasa ve yazılımla bu telefondan birşey olmaz.

Valla hocam ikide bir donan kasılan yavaşlayan o rezil samsung arayüzünden çok daha iyi bence.. Telefonunu o kadar da hakir görme bence..
NevfelÇerçeve çok kötü zenfone 2 kullanıyorum ve aynı ön yüze sahip telefon. Yazılım yine 32 bit. İşlemci 64 bit diye övünen asus yazılımı 64 ...
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isakoc 3 yıl
Lumia 1020 ile kıyaslamalarını izledim aralarında 3 yıl olmasına rağmen hem odaklama hızı, hem blur efekti, hem fotoğraf renk ve ışık kalitesi hemde birçok fotoğraf farklılıklarıya kesinlikle yanına yaklaşamıyor. Eğer piyasada 3 yıl önce olan bir telefondan daha kötü bir telefon çıkarıyorsan, hiç çıkartmasan daha iyi. Çünkü Lumia 1020 hala sıfır olarak piyasalarda 900, 800 TL civarın da bulunabiliyor.
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malkooklam 3 yıl
Yorum yapıyorum, tırt. Zoom koyulacağına iki tık buyuk sensor koysaymış olurdu.
Saygılar,
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Glorfindel1907 3 yıl
Lumia 1020 ile yarışacak düzeyde değil anlaşılan ama android şart diyen ve kamera odaklı telefon almak isteyenler için iyi bir seçenek olabilir fiyatı ne olacak bilmiyorum ama.
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ergenius 3 yıl
Keşke biraz daha kullanıp inceleme yapsaymışsınız
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MadSlinger 3 yıl
Nevfel
Çerçeve çok kötü zenfone 2 kullanıyorum ve aynı ön yüze sahip telefon. Yazılım yine 32 bit. İşlemci 64 bit diye övünen asus yazılımı 64 bit veremiyor. Zenfone 2 kamerası vasat maalesef. Buda çok iyi bir şeye benzemeiyor. Misal 4k çekim yapabiliyor mu belirtilmemiş ama yoktur herhalde. Yani o kasa ve yazılımla bu telefondan birşey olmaz.

Orta seviye bir kamera bence o fiyattaki bir telefon için yeterli. Niye beğenmediniz anlamadım.
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meego 3 yıl
Erdi "fotoğraf odaklı bir cihazın fotoğraf performansı böyle olmamalıydı" şeklinde bir laf kullanmış, kesinlikle haklı. Eger foto odaklı yapıyorsan yardırcan.
3x optik zoom fotolarda ne kadar işlevlik sağlar tartışılır.
Zaten zoom istiyorsan adam gibi dslr alırsın.
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jizzy quatily 3 yıl
g4 gibi bir makineye koycan bu zoom meselesini o zaman görcen dslr makineyi :D
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kenya64 3 yıl
Sensör boyutu belli değil. Ya daha karar verilmedi ya da kıytırık bir şey oldu yine. Yoksa neden yazmasınlar..
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bkaramanb 3 yıl
Tamam güzel telefon yaptınız beğeniyoruz fiyat politakınızda iyide. Samsung gibi ayni telefonun bin versiyonunu yapmayın sizde.
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Nevfel 3 yıl
Çerçeve çok kötü zenfone 2 kullanıyorum ve aynı ön yüze sahip telefon. Yazılım yine 32 bit. İşlemci 64 bit diye övünen asus yazılımı 64 bit veremiyor.
Zenfone 2 kamerası vasat maalesef. Buda çok iyi bir şeye benzemeiyor. Misal 4k çekim yapabiliyor mu belirtilmemiş ama yoktur herhalde.
Yani o kasa ve yazılımla bu telefondan birşey olmaz.
1 Yanıt Yanıtla +1
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sekizkozalak 3 yıl Nevfel
Nevfel
Çerçeve çok kötü zenfone 2 kullanıyorum ve aynı ön yüze sahip telefon. Yazılım yine 32 bit. İşlemci 64 bit diye övünen asus yazılımı 64 bit veremiyor.
Zenfone 2 kamerası vasat maalesef. Buda çok iyi bir şeye benzemeiyor. Misal 4k çekim yapabiliyor mu belirtilmemiş ama yoktur herhalde.
Yani o kasa ve yazılımla bu telefondan birşey olmaz.

Valla hocam ikide bir donan kasılan yavaşlayan o rezil samsung arayüzünden çok daha iyi bence.. Telefonunu o kadar da hakir görme bence..
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xxxx1 3 yıl
cihaz son derece kaliteli bileşenlerden oluşmakta,kamera kısmında optik zoomla araya zaten acıyor,Panasonic oıs sensor, Japon Hoya Lens ve Asus mühendisliği itiraz edilecek gibi değil...
soru şu,zaten piyasaya geç girmiş cihaz Tr ye gelecekmi gelecekse nezaman...
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Guest-5E274E432 3 yıl
Nokia Lumia 1020'yi güzel kopyalamışlar.
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