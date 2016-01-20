Asus ZenFone Zoom inceleme videosu

Pek çok kullanıcının bir akıllı telefonda en çok kullandığı özellik kamera. Bunun farkında olan Asus, 3x optik yakınlaştırma yapabilen, "SLR" sınıfı kamerası var dediği ZenFone Zoom ile çok iddialı.

Asus'un kamerasıyla iddialı yeni telefonu ZenFone Zoom'u enine boyuna inceledik. 3x optik zoom yapabilen özel kamerası ve merak edilen diğer tüm detaylarıyla Asus ZenFone Zoom mercek altında, iyi seyirler.