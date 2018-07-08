Asus Zenfone 5z'nin fiyatı l Mobilite

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümünde Mesut Çevik ve Erdi Özüağ, Asus Zenfone 5z'nin ülkemizdeki fiyatlandırması başta olmak üzere mobil dünyada geçen hafta öne çıkanları yorumluyorlar.
Asus'un merakla beklenen amiral gemi akıllı telefon modeli Zenfone 5z'nin Türkiye'deki ön sipariş ve ön sipariş sonrası fiyatlarını yorumluyor, aynı zamanda mobil dünyada geçtiğimiz hafta öne çıkan gelişmeleri değerlendiriyoruz.
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yok resmi cihazmış da yok asus türkiye destekleymiş de.. takılmayın böyle ayrıntılara.. 3800TL telefon ucuzmuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıyor, komik; çünkü bu ülkede asgari ücret bu fiyatın yarısı kadar bile değil..