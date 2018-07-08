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Asus Zenfone 5z'nin fiyatı l Mobilite

10 ay
13,5b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde Mesut Çevik ve Erdi Özüağ, Asus Zenfone 5z'nin ülkemizdeki fiyatlandırması başta olmak üzere mobil dünyada geçen hafta öne çıkanları yorumluyorlar.
Asus'un merakla beklenen amiral gemi akıllı telefon modeli Zenfone 5z'nin Türkiye'deki ön sipariş ve ön sipariş sonrası fiyatlarını yorumluyor, aynı zamanda mobil dünyada geçtiğimiz hafta öne çıkan gelişmeleri değerlendiriyoruz. 

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SLaYeR KiNG 10 ay en beğenilen
bence asus türk mobil sitelere bu telefonun fiyatını öne çıkarsınlar diye para vermiş olabilir.. çünkü her yerde bu tarz zenfone 5 fiyatını öne çıkaran başlıklar var; gören de 1500TL ye snapdragon 845'li telefon sattıklarını sanar, 3800TL bu telefonun fiyatı.. neresi ucuz fiyatın acaba, bu fiyattan 800TL ucuza bu telefondan çok daha iyi bir arayüze sahip Xiaomi Mi MIX 2S var.. (3000TL'ye)?
yok resmi cihazmış da yok asus türkiye destekleymiş de.. takılmayın böyle ayrıntılara.. 3800TL telefon ucuzmuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıyor, komik; çünkü bu ülkede asgari ücret bu fiyatın yarısı kadar bile değil..
bence asus türk mobil sitelere bu telefonun fiyatını öne çıkarsınlar diye para vermiş olabilir.. çünkü her yerde bu tarz zenfone 5 fiyatını öne çıkaran başlıkl...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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fxmaster 10 ay
Asus store da 2800 liraydi birkaç gun once. 128 lik olsa düşünebilirdim.
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DH Misafiri 10 ay
Mesut Bey dişlere biraz önem verelim lütfen...
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cemx72 10 ay
Asus un kendi ön sipariş sistesinde daha ucuz fiyat var. 2800 lira kendileri fiyat yazmışlar ama vatanda 3300 lira.. Kafa buluyorlar bizimle!
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Mars51 10 ay cemx72
kendi sitelerinde verdikleri fiyat KDV siz.
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sosyolog_56 10 ay cemx72
asus sitesinde kdv dahil 3299 tl oluyor sepete attığımızda.
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deoks 10 ay
Şimdiden 3800 e uygun fiyatlı deniyorsa eylülde gelecek olan note 9 iPhone 11 modellerinin fiyatlarını düşünmek dahi istemiyorum.
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spirituals 10 ay
Oneplus 5t-6, Xiaomi MI6 vs gibi telefonlar bile Türkiye de ithalatçı garantili olarak uygun fiyatlara bulunabiliyor-bulunabilecek. Asus fiyat olarak biraz fazla kalmış sanki. Çinli markalara benzer fiyatlar olması bence hayrına olurdu. Ki oneplus6 bu telefondan daha iyi bir cihaz.
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Erwin-Rommel 10 ay
3299 la direkt satışa çıksaydı daha iyi olurdu ama şu anki piyasayı düşündüğümüzde fiyatlar yine de iyi sayılır.
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SLaYeR KiNG 10 ay en beğenilen
bence asus türk mobil sitelere bu telefonun fiyatını öne çıkarsınlar diye para vermiş olabilir.. çünkü her yerde bu tarz zenfone 5 fiyatını öne çıkaran başlıklar var; gören de 1500TL ye snapdragon 845'li telefon sattıklarını sanar, 3800TL bu telefonun fiyatı.. neresi ucuz fiyatın acaba, bu fiyattan 800TL ucuza bu telefondan çok daha iyi bir arayüze sahip Xiaomi Mi MIX 2S var.. (3000TL'ye)?
yok resmi cihazmış da yok asus türkiye destekleymiş de.. takılmayın böyle ayrıntılara.. 3800TL telefon ucuzmuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıyor, komik; çünkü bu ülkede asgari ücret bu fiyatın yarısı kadar bile değil..
1 Yanıt Yanıtla +17
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serobaba 10 ay SLaYeR KiNG
dostum asusun sitesindeki fiyat kdv hariç fiyat, o fiyatın altında kdv dahil 3300 yazıyor
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blacksss 10 ay
Mesut bey saç ektirmeyi dusunuyormusunuz ? Yanlış anlamayın bende 6 ay önce ektirdim çok fark ediyor siz sevdiğim bir editorsunuz kamera onundesiniz her video da sürekli azaldığını görüyorum bence Bir an önce ektirin..
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Delikli Nane 10 ay
Ön sipariş fiyatına satabiliyorsan eğer fiyatı yükseltmenin manası nedir
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