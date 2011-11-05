Asus ile ultrabook tabanlı yeni dizüstü bilgisayarlarını konuştuk

Intel'in ultra-ince tasarımlı ve yüksek performanslı ultrabook konseptini temel alan Asus UX21 ve UX31, Türkiye'de satışa sunuldu. Taşınabilirliğin ve performansın ön planda tutulduğu, ikinci nesil Core işlemci platformundan güç alan ve SATA-III uyumlu SSD sürücülerle donatılan ultrabookları, Asus Türkiye Notebook ve Ultrabook Ürün Müdürü Özge Kılıç ile konuştuk.

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