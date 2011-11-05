Asus ile ultrabook tabanlı yeni dizüstü bilgisayarlarını konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel'in ultra-ince tasarımlı ve yüksek performanslı ultrabook konseptini temel alan Asus UX21 ve UX31, Türkiye'de satışa sunuldu. Taşınabilirliğin ve performansın ön planda tutulduğu, ikinci nesil Core işlemci platformundan güç alan ve SATA-III uyumlu SSD sürücülerle donatılan ultrabookları, Asus Türkiye Notebook ve Ultrabook Ürün Müdürü Özge Kılıç ile konuştuk.
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casperservis.com.tr/... link bu özellikler var pc denanlayan arkadaşlar cvb yazarsa almayı düşünüyorum tavsiye edermisiniz tşkr ilgilenen arkadaşlara şimdiden
Zamanında F3 serisi laptopları kronik menteşe sorunu nedeniyle birçok kullanıcının elinde patladı.Garanti belgesinde gayet net "aynı sorunu 1 yıl içerisinde 3 defa tekrarlarsa ürünün yenisi veya muadilinin verileceği belirtilmesine rağmen F3 laptopumun 9 ay içerisinde 3. defa menteşesi çatladı.Yenisini talep etmeme rağmen 3.kez tamir yoluna gittiler,her seferinde 20-25 gün serviste bekledi,9 ayda 2.5 ay laptopsuz kaldım!!!
Kısacası Asusa zaten güvenimiz sarsılmıştı. Kardeşim madem zenbook gibi güzel bir ürün çıkardın bu işin başına öyle birisini getir ki konuya hakim olsun,tüketiciye güven versin,geçmişte küstürdüğü müşterisini kazansın.
Vatan'da %25 indirimde 1800 küsür liraya 11.6 inch Macbook air ler kapış kapış satıldı.Alışageldiğim işletim sisteminden vazgeçmemek için hiçbir zaman Apple kullanıcısı olmadım ama böyle ciddiyetsiz firmalar yüzünden son kullanıcı olarak ben bundan böyle SSD teknolojili laptop alırsam tercihim Apple olacak.
Vatanbilgisayar.com'dan bayramdan önce sipariş verdiğim UX31 (i5 işlemcili / 128GB) bugün elime geçti.
Bu kategori hem belli bir tür iş kullanıcısına hem de "lifestyle" kullanıcısına hitap ettiği için konumlaması kafa karıştırabiliyor. Aslına bakarsanız 3-4 yıl sonra bütün notebooklar/netbooklar bunlar gibi olacak. Hatta klavyeli bilgisayarların belki de son nesli bile diyebiliriz.
Burada o belli tip iş kullanıcısı tipine ve ihtiyaçlarına göre bir "meta" ürün incelemesi yapmaya çalıştım.
ilk versiyonundan beri Mac BookAir'leri çok beğeniyordum ancak ergonomik sebeplerle ve son 3 yılda genellikle de tek bir noktada bilgisayar kullanmam yettiği için kocaman ekranlı desktop bir sisteme geçmiştim. Her ne kadar ağzımın suyu aksa da ayda bir kaç saat kullanmak için 3.500 TLlik makine almak istemiyordum...bugünlerde iş durumum değişince böyle bir notebook ihtiyacı doğdu ve tek sorun 11 inch mi, 13 inch mi alacağımdı...Ancak enteresan bir zamanlama ile bu Ultrabooklar geldi...
Kafam karışınca da iyice inceledim, araştırdım..cihazlara baktım, okuduklarımın hemen hepsi cihazları inceleyince teyid edildi.
Önce kullanım amacım:..(ama lütfen bu kategorideki cihazları filanca oyunu, photohopu kasıyor, ekranı küçük diye eleştirmeyin, bunların kullanım amacı başka...)
* aynı anda çok sayıda browser penceresi ve hatta bir den çok browser bir arada
* ms office, büyük dokümanlar, tablolar, VBA içeren tablolar, uzun içi dolu sunumlar, ve Access bile..aynı anda bir kaç ofis programı ve bir sürü dosya bir arada açık
* messenger programları
* bazı windowsa özel finans programları (matriks meta trader vb.)
* süreki vpn bağlantısı
* sürekli de müzik çalıyor...
* sürekli internet bağlantısı
* yüksek çözünürlüklü kaliteli bir ekran ve en iyisinden klavye...ergonomi çok önemli
* trackpad performansı çok önemli değil, yukarıdaki işlerle sadece mouse ile başederim...
* çok hafif ama çok uzun pil süresi
13inch cihazları ve i5 128GB sistemleri baz aldım
1) 64GB yeterli olmaaycaktı (ofis ve diğer programlar hele bir de ikinci işletim sistemi olursa...)
2) ağırlık ve boyut arasında kendi kullanımım açısından çok büyük bir fark göremeyince büyük ekranı tercih ettim.
3) i7 işlemler aşırı pahalı, ancak performansa çok büyük katkısı olmuyor...gördüğüm benchmarklarda (MBAlarda) i7'ler %10 farkediyormuş... günlük kullanımda bu işlemciler düşük hızda çalıştığı için çok hissedilir bir fark olacağına inanmıyorum. SSD burada asıl farkı yaratacak faktör
4) 128GB benim için yeterli, 256GB bir şey katmayacak, üstleik fiyat farkı çok yüksek...zaten backıp ve desktop bilgisayarım var..olmasa bile sık kullanmayacağım backuplar filmler vb. için 1TB hafif bir depolama cihazı alınabilir...
Bu durumda VAtan'da aynı RAM, işlemci, GPU, SSD/flash depolama alanı, ekran boyutuna sahip cihazların arasında ciddi fark gördüm. 800-900TL gibi bir fark o fiyat aralığında bir ürün için çok yüksek...
Ürünleri karşılaştırınca ve yapılan testleri incelediğimde
* boyutlar, ağırlık, pil süresi ve performans olarak aralarında belirgin bir fark yok. Asus testlerde bu açılardan biraz daha iyi çıkmış (özellikle pc mark test sonucunda fark daha büyük ama bence ayırd edici değil.)
* ekran konusu karışık...asus'ûn ekran çözünürlüğü MBA'dan yüksek..hele o boyutta bir ekran için çok güzel. Ekran parlaklığı da daha yüksekmiş...Ama aynı ışıklandırma ortamında iki bilgisayara baktığımda MBA'nın ekranı daha güzel göründü. Bilmiyorum default renklerin seçiminden midir, ancak ürün incelemelerinde de aynı konuya değinmişler. MBA'da renklerin kontrastı ve özellikle siyahlar daha iyiymiş. Bir diğer fark ise görme açısı MBA'da daha geniş (gerçi benim gibi ofis dışında çok çalışıyorsanız hele toplantılarda veya cafelerde etraftakilerin ekranı kolay görememesi iyi bir şey:) Ancak, Asus'un renk kalibrasyonu malesef fabrikada yapılmıyormuş, bu yapıldığında bayağı iyileşme oluyormuş. Benim açımdan MBA'ya azıcık artı yazıyorum.
* portlar açısından Asus'un artısı var. Evdeki monitörüme veya toplantıda sunum için projeksiyon cihazına bağlamak için Apple'da üstüne daha da para verip adaptörler almam gerek. Ethernet ve VGA için olanlar Asus ile birlikte geliyorlar. Asus'da ayrıca USB3.0 portu var, usb 2.0'dan 10 kat hızlı çalışıyor ve bu port üzerinden cep telefonunuzu bilgisayar kapalı veya uyku modundayken bile şarj edebiliyorsunuz. Piyasada çok bolca ve makul fiyatlı usb 3.0 cihazlar var. Hemen 160-170TL'ye 1TB'lik 2.5inch usb3.0 bir depolama cihazı alabilirim. Ancak MBA'daki Thunderbolt'un daha zamana ihtiyacı var. Sanki Firewire gibi olacak kaderi. Bu açından Asus'a bir artı yazıyorum.
* Pil ömrü olarak Asus için bir şey bulamadım. MBA'daki LiPolimer pillerin 1000 cycle ömrü olduğu söylüyor Apple. Apple'a göre LiOnlarda bu 350cycle mış...eski işimdeki Asus ile babamdaki aynı model asus'un çok yoğun2-3 yıllık kullanıma rağmen pil süresiin 4'ten 3 saate indiğini ama benim Dell latitude'umun aksine ölmediğini düşününce pek karar veremiyorum. Bu makine için öngördüğüm 2 yıllık bir kullanım ömründe bu açıdan büyük bir sıkıntı yaşayacağımı doğrusu sanmıyorum. Bu konuda testler veya teknik bilgisi olan arkadaşlar paylaşırlarsa sevinirim.
* klavye olarak ürün incelemecileri MBA'yı daha çok sevmişler ama Asus'un klavyesini bir kaç gün kullandıktan sonra beğenmişler...biraz sertmiş.. ben döve döve yazdığım için bana daha uygun oldu...tuşların MBA'ya göre daha büyük olması da Asus için küçük bir artı. klaveyesinden şu anda çok memnunum.
* touchpad konusunda bazı gestureların win7'de desteklenmesi ve buna uygun touchpad koyması Asus ile Apple'ı eşitliyor gibi. Ancak bazı yazılım sorunları touchpad performansını Apple'ın gerisine çekmiş, bazı updateler düzelme sağlamış ancak bu sanıyorum daha çok windows - MacOs farkı olsa gerek. MBA'nın touchpad'ı daha iyi ancak Win7 kurduğumda nasıl olur emin değilim:) zaten en ağır işi yapacağım zamanlarda mouse kullanacağım için bunda apple'a minik bir artı koydum.
* bilgisayarın açılma hızında Asus belirgin derecede başarılı. Burada ultrabook platformundan ve MBA'dan farklı bir metod izlemiş. Ancak standby süresi daha düşük. Ancak bilgisayarı 2 hafta hiç kullanmadan bekletip ama açtığında 8-10 saniyede açılmasını isteyecek bir kullanım biçimi düşünemiyorum. o durumda zaten ya hibernate eedeceksin, ya da kapatacaksın. Hele benim için 3 gün üstüste bilgisayarı açmamak diye bir şey olamaz :) Buna göre Asus'a bir artı yazıyorum. Açılma süresi gerçekten güzel.
* Tasarım konusu subjektif bir şey ve benim kriterlerimin arasında değil...ancak MBA'nın yalınlığını daha çok sevdim. Asus dikkat çekmek beğenilmek için aşırı derecede takmış takıştırmış, ağır makyajlı güvensiz hissi veriyor...ama kötü mü değil..umurumda da değil. Puanlama yapmıyorum.
* Asus ile bir de şık kılıf geliyor, bu açıdan MBA için böyle bir kılıf almama gerek kalmadı, bu da aradaki maliyet farkını açtı...
* İmaj olarak elbette koltuğunun altında apple ile dolaşmak daha in. İş ortamında müşteriler toplantılar vb sözkonusu olduğunda kimileri için önemli olabilir. Benim için farketmez. Hatta herkes apple aldığı için artık apple almamak daha bile iyi olabilir:) Ancak Asus websitesinde bu ürün için koyduğu iğrenç reklamları yaygın oalrak TV'de nette yayınlasa bu bilgisayarı elime alıp sokağa adım atamam...çok kötü reklamlar. O dikkat çekmek için aşırı derecede kastıran güvensiz işler. Sadece ürünü gösterse yeterdi.
Geriye kalan ve asıl farkı yaratacak Mac OS konusu kalıyor. Zaten çok ürün incelemecisi Mac isteyenler pahalı olsa da bazı özellikleri eksik bile olsa o deneyim için MBA alacaklar, istemeyenler Ultrabook alırlar diyorlardı.
İyi bir bilgisayar kullanıcısı olarak işletim sistemi çok da umurumda değil artık....işimin önemli bir kısmını webden görüyorum. Bazı özel yazılımlar için windows'a ihtiyacım var. MS Ofisin mac versiyonu bile bazı add-on'larda ve ağır formatlı sunumlarda patlıyor. Bazı kullandığım özelliklerden dolayı Mac OS içinde windows çalıştırma konusuna çok sıcak bakmıyorum. Çok iyi işlemediğini gördüm. dual boot yapanların da sonunda sadece bir tanesini kullandığını gözledim. Üstelik evdeki desktop da Windows...sürekli arayüz değiştirmekten yorulduğum için MBA alsam bile sırf windows kullanacaksam bağlantı kabloları maliyetleri ile birlikte neredeyse bir İpad kadar fiyat farkı vermeye gerek yok. Üstelik dual boot yapınca 128GBlik alandan pek bir şey kalmayacaktı.
Ayrıca, o özel yazılımlar sözkonusu olmasa bile Win7 oldukça iyi, (Vista veya XP için bunu demem elbette), hatta o fiyat farkını vereceğime Mac OS yerine Ubuntu da kullanırım. (Hakkaten Ubuntu gayet güzel...) Mac' e özel iLife gibi programlar şahane, ama benim gibi bir kullanıcı için önemli değil... Tabi yurtdışında bu kadar büyük fiyat farkları olmayınca daha farklı oluyor. Yurtdışında ilk Ultrabooklar iyi satmamış, ama MBAlar peynir ekmek gibi gidiyorlar:)
Fatura ve garanti konularından dolayı yurtdışından getirtmeyi de düşünmedim.
Özetle Mac OS ile ilgili çok büyük bir tercih sebebiniz yoksa, performanslı güzel ekranlı, hafif, şarj cihazını yük etmeyeceğiniz bir bilgisayar olarak Asus UX31 gerçekten çok iyi bir seçim. Tabi bu yeni platdormun ilk bilgisayarlarını almak biraz riskli, umarım uzun vadede sorun yaşamam. Bunu dışında özellikler, performans donanım olarak toplamda çok ayırd edici bir şey göremiyorum.
Alanlara ve alacaklara hayırlı olsun...
asus açısından kötü bir imaj oldu. Özellikle diğer arkadaşların da dikkatini çektiği gibi bu konumda bir insanın "ne bileyim" kelimesini birçok kez kullanması benimde dikkatimi çekti. Keşke asus'un kurumsal kimliği açısından başka birini çıkartsalardı. Ben macbook air almaya karar verdim. Ayrıca teknik olarak dikkatimi çeken şey ise izlediğim karşılaştırma videolarında asus un özellikle duraksız videoyu 4 saat gostereiblirken macbook air in gerçekten 7 saate ulaşması önemli bir etken oldu. Umarım asus da başarılı olur ama tabletlerde olduğu gibi ne yazıkki apple diyorum. (ne yazıkki dememin sebebi ise Türkiye'de yaşayan ve Amerkaya giden herkese lütfen bana bir apple alsana diyenlerden olduğum için. Teşekkürler Bilkom...Az kazanın birazz.)