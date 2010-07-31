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Asus'dan DDR3, USB 3.0 ve Bluetooth 3.0 destekli netbook: Eee PC 1015PD

8 yıl
12,8b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son dönemde agresif ürün stratejisi ile firma tarihinde ilk defa dünyanın en büyük 5 bilgisayar üreticisi arasına girmeyi başaran Asus, yeni netbook modellerini duyurmaya devam ediyor. Firmanın kullanıma sunmayı planladığı, DDR3 bellekli Eee PC 1015PD modeline ait detaylar da netleşmeye başladı. 10-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan yeni netbook modeline, 1.66GHz'de çalışan Atom N455 veya 1.83GHz'de çalışan Atom N475 işlemcisinin güç vereceği belirtiliyor.

1GB ve 2GB DDR3 bellek seçeneklerine sahip olacak Eee PC 1015PD, kullanıcılar tarafından 160GB, 250GB veya 320GB kapasiteli sabit disk seçenekleriyle tercih edilebilecek. Intel'in GMA3150 entegre grafik birimine sahip olan yeni modelin en dikkat çekici özelliklerinden biri de Bluetooth 3.0 ve USB 3.0 gibi yenilikçi teknolojilere destek sunması. 802.11n WiFi, 0.3MP kamera ve Ethernet gibi özellikleri de bünyesinde barındıran Eee PC 1015PD'ye işletim sistemi olaraksa Windows 7 Starter eşlik ediyor.

Pil tercihine bağlı olarak 4.5 saat ile 13 saat arasında kullanım süresi sunacağı belirtilen Asus Eee PC 1015 PD'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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hacı.basat 8 yıl
Netbook üretecek firmalar VIA tabanlı sistemlere daha çok önem vermeliler, kullanıcılar atomun,intelin bu konuda ne derece sıkıntılı olduğunu çok iyi biliyorlar, heleki geçtiğimiz seneki VIA tabanlı netbookların aynı GHz atom işlemcileri nasıl ezdiklerini de hepimiz biliyoruz.
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...TALANCI... 8 yıl
size birşey söyleyeyim mi, bence bu meret harbiden e..e , ka..ka bi netbook olmuş. işlemcide iş yok.
buna notum 10 üzerinden 4. yani vasatın altında.
usb 3.0 koyup süsleyip püslemekle olmuyor bu işler abiler.
ama pil ömrü 12 saat deniyor.
ona dicek bi sözümüz yok. ona da söz etsek Allah çarpar valla



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mehmetgirgin 8 yıl
netbookların standart çıtası yükseldi.
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SpawnOnur 8 yıl
Netbook bu... 12 saat pil ömrü sunması için atom işlemci kullanması gerekiyor.Usb 3.0 2.0 dan 10 kat hızlı bence netbook kullanıcılarıda yeni gelecek usb 3.0 ürünlerini daha hızlı bir şekilde kullanacak.Ve gün geçtikçe insanlar netbook'a yöneliyor.

Netbook'a bu tür özelliklerin konması gayet güzel.
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Momo-Oz 8 yıl
işlemci olmadıktan sonra neyleyeyim usb 3.0 ı
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yunussyalvacc 8 yıl
İşlemci kesin atomdur ne oyun ne hd film açmaz bu melet


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metinuster 8 yıl
Neden hala şu 1024x600 çözünürlüğünde ısrar ediyolar anlayabilmiş değilim
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