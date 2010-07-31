Asus'dan DDR3, USB 3.0 ve Bluetooth 3.0 destekli netbook: Eee PC 1015PD

Son dönemde agresif ürün stratejisi ile firma tarihinde ilk defa dünyanın en büyük 5 bilgisayar üreticisi arasına girmeyi başaran Asus, yeni netbook modellerini duyurmaya devam ediyor. Firmanın kullanıma sunmayı planladığı, DDR3 bellekli Eee PC 1015PD modeline ait detaylar da netleşmeye başladı. 10-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan yeni netbook modeline, 1.66GHz'de çalışan Atom N455 veya 1.83GHz'de çalışan Atom N475 işlemcisinin güç vereceği belirtiliyor.

1GB ve 2GB DDR3 bellek seçeneklerine sahip olacak Eee PC 1015PD, kullanıcılar tarafından 160GB, 250GB veya 320GB kapasiteli sabit disk seçenekleriyle tercih edilebilecek. Intel'in GMA3150 entegre grafik birimine sahip olan yeni modelin en dikkat çekici özelliklerinden biri de Bluetooth 3.0 ve USB 3.0 gibi yenilikçi teknolojilere destek sunması. 802.11n WiFi, 0.3MP kamera ve Ethernet gibi özellikleri de bünyesinde barındıran Eee PC 1015PD'ye işletim sistemi olaraksa Windows 7 Starter eşlik ediyor.

Pil tercihine bağlı olarak 4.5 saat ile 13 saat arasında kullanım süresi sunacağı belirtilen Asus Eee PC 1015 PD'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.