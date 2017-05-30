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Asus'tan Ryzen işlemcili ilk oyuncu dizüstüsü ön inceleme

1 yıl
12,3b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videoda Ryzen işlemci ve AMD Radeon RX580 ekran kartı taşıyan ilk oyuncu dizüstü bilgisayarı olan Asus ROG Strix GL720ZC'ye göz atıyoruz. Computex 2017 kapsamında videolarımız devam edecek.

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redbul_540 1 yıl
Kaç para bunlar
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woundedknee 1 yıl
Mesut Bey videoda 'Trafik Lambası' gibi olmuş,surat kıpkırmızı,t-shirt sapsarı...
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fthyrr1976fy 1 yıl
devamı gelicek mi acaba
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BRNSpawn 1 yıl
APU lazım.
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eskibirkurt 1 yıl
Güzel haber. Ekran kartı optimus veya enduro benzeri çift ekran kartı olamayacağından direk nvidia veya amd kullanacaktır. Buda çok güzel.
Profösyönel oyuncu bir tanıdığım twitch canlı yayında sorun çıkarmayacak bir notebook arayışı içindeydi. Bunun içinde bol çekirdekli ryzen benzeri işlemciler f/p olarak çok iyi. Fiyatıda inşallah uçuk olmaz.
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adam olun 1 yıl
asıl vega çıkınca dizüstünde rekabet artacak hbm2 bellek sayesinde az güç tüketimi ile cihaz prize takılı olmadan daha uzun süre oyun oynatacak laptop laptopluğunu yapacak
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ozbey08 1 yıl
amd işlemcilerinin de artık dizüstü pazarına girmesi sevindirici. Artık laptop fiyatlarıda ucuzlar.
Asıl bomba amd ryzen apu larda olacak. işte o apular çıksın dizüstü pazarına sağlam bir giriş yapar AMD
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profecco 1 yıl
Ekran 60 hz olduğu için isterse ekran kartı sonsuz fps üretsin yine de en fazla saniyede 60 kare gösterebilecektir. Harici 144 hz monitöre bağlayacaksanız sorun yok tabi.
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ssbrutality 1 yıl
Mesut Hocam Bu Videoda Aynı Christian Bale'e benzememiş mi.. Oha Lan dedim :))
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ztealth 1 yıl
Orta segmentler ne zaman çıkar acaba
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