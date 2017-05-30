Asus'tan Ryzen işlemcili ilk oyuncu dizüstüsü ön inceleme

Bu videoda Ryzen işlemci ve AMD Radeon RX580 ekran kartı taşıyan ilk oyuncu dizüstü bilgisayarı olan Asus ROG Strix GL720ZC'ye göz atıyoruz. Computex 2017 kapsamında videolarımız devam edecek.

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