Asus'tan Ryzen işlemcili ilk oyuncu dizüstüsü ön inceleme

Anasayfa
Haberler
Videolar
Galeriler
Forumlar
Hakkımızda
Reklam
İletişim
İçerik Bildir
Eski Görünüme Dön
V2 Tanıtım
RSS Beslemesi
Giriş
DH ile Giriş
Beni Hatırla
?
Üye değil misiniz?
Yeni Hesap Oluştur
Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var?
Giriş Paneli
Haber
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Donanım
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
Yazılım
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Apple
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mobil Teknolojiler
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
Ev Elektroniği
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Internet
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Video
Son Eklenen Videolar
Donanım
Videoları
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Yazılım
Videoları
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
Apple
Videoları
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Mobil Teknolojiler
Videoları
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ev Elektroniği
Videoları
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
Bilim ve Teknoloji
Videoları
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Internet
Videoları
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Galeri
Forum
Türkiye Gündemi
Otomobil
Kripto Para
Game of Thrones
Uzay
Galaxy S10
Huawei P30
Genel Hızlı Tercihler
Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Yeni
Popüler
Videolar
Hızlı Erişim
Döşeme stili akış, anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Blog görünümünde, anasayfanızdaki içerikler alt alta yatay olarak dizilir.
Hibrit görünümde, içerikler solda döşeme ve modüller için düzenli sağ sütun ile görünür.
Standart
Oynatıcı
MP3
Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET
Asus'tan Ryzen işlemcili ilk oyuncu dizüstüsü ön inceleme
1 yıl
12,3b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
71
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç
Bildirim Açık
Bu videoda Ryzen işlemci ve AMD Radeon RX580 ekran kartı taşıyan ilk oyuncu dizüstü bilgisayarı olan Asus ROG Strix GL720ZC'ye göz atıyoruz. Computex 2017 kapsamında videolarımız devam edecek.
Paylaş
Tweetle
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu
arkadaşınıza postalayın.
Yorumlar
Yorum Yaz
Forumda Gör
En Yeni Yorumlar Üstte
En Eski Yorumlar Üstte
En Beğenilenler Üstte
redbul_540
1 yıl
editörün seçimi
Kaç para bunlar
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
woundedknee
1 yıl
editörün seçimi
Mesut Bey videoda 'Trafik Lambası' gibi olmuş,surat kıpkırmızı,t-shirt sapsarı...
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
fthyrr1976fy
1 yıl
editörün seçimi
devamı gelicek mi acaba
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
BRNSpawn
1 yıl
editörün seçimi
APU lazım.
Yanıtla
+2
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
eskibirkurt
1 yıl
editörün seçimi
Güzel haber. Ekran kartı optimus veya enduro benzeri çift ekran kartı olamayacağından direk nvidia veya amd kullanacaktır. Buda çok güzel.
Profösyönel oyuncu bir tanıdığım twitch canlı yayında sorun çıkarmayacak bir notebook arayışı içindeydi. Bunun içinde bol çekirdekli ryzen benzeri işlemciler f/p olarak çok iyi. Fiyatıda inşallah uçuk olmaz.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
adam olun
1 yıl
editörün seçimi
asıl vega çıkınca dizüstünde rekabet artacak hbm2 bellek sayesinde az güç tüketimi ile cihaz prize takılı olmadan daha uzun süre oyun oynatacak laptop laptopluğunu yapacak
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
ozbey08
1 yıl
editörün seçimi
amd işlemcilerinin de artık dizüstü pazarına girmesi sevindirici. Artık laptop fiyatlarıda ucuzlar.
Asıl bomba amd ryzen apu larda olacak. işte o apular çıksın dizüstü pazarına sağlam bir giriş yapar AMD
Yanıtla
+1
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
profecco
1 yıl
editörün seçimi
Ekran 60 hz olduğu için isterse ekran kartı sonsuz fps üretsin yine de en fazla saniyede 60 kare gösterebilecektir. Harici 144 hz monitöre bağlayacaksanız sorun yok tabi.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
ssbrutality
1 yıl
editörün seçimi
Mesut Hocam Bu Videoda Aynı Christian Bale'e benzememiş mi.. Oha Lan dedim :))
Yanıtla
+1
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
ztealth
1 yıl
editörün seçimi
Orta segmentler ne zaman çıkar acaba
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Daha Fazla Yok:
Siz eklemeye ne dersiniz?
Yorum Yaz
Forumda Yanıtla
B
I
U
"
İçerik Göm
DH Video
Twitter
YouTube
Instagram
Vine
Künye
BSC Oyun
IMDb
-
url
img
@
Nasıl eklemek istersiniz?
Misafir olarak yorum eklemeyi seçtiniz
anonim olarak
eklenecektir.
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz
veya
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz.
Giriş yapılmamış!
Yorum yapmak için giriş yapın veya e-posta adresinizi yazın.
Misafir?
şimdi
Kapat
yorumunuzun önizlemesi
Yorumunuz
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6b izlenme · 3 gün
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
10,6b izlenme · 1 gün
14:05
MSI GE75 8SF Raider RTX 2070 dizüstü inceleme
6,4b izlenme · 3 ay
03:01
GeForce takviyeli yeni ultrabook | Asus Zenbook güzelleşiyor
8,7b izlenme · 4 ay
29:14
Nvidia GTX 1650 ve Intel 9750H testte | Monster Abra A5 16.3
7,1b izlenme · 4 hf.
12:16
ASUS Rog Strix Scar II RTX 2060 inceleme
7,5b izlenme · 3 ay
15:04
İnce ve 6 çekirdekli "MSI GS65 Stealth Thin 8RF" inceleme videosu
9,5b izlenme · 11 ay
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,2b izlenme · 1 hf.
08:19
HP Envy X2 kalemli 2si1 arada bilgisayar inceleme
8,3b izlenme · 5 ay
20:53
Masaüstü kıvamında dizüstü "MSI GT73VR 7RF" inceleme
12b izlenme · 1 yıl
08:21
Eski dizüstünüzü şahlandırın "Ekran kartı takma rehberi"
44,9b izlenme · 1 yıl
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
4,7b izlenme · 16 sa.
yeni video
21:55
Asus Zenbook 13 UX333FN ultrabook inceleme
5,3b izlenme · 1 ay
11:57
Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme
4,1b izlenme · 3 gün
15:59
MSI GP63 Leopard oyuncu dizüstüsü inceleme
8,6b izlenme · 5 ay
12:51
Arabayı sat bunu al | Monster'dan Nvidia RTX 2080'li Tulpar T7 V18.3.2 17.3"
11,1b izlenme · 3 ay
15:33
Masaüstü katili "MSI GT75VR Titan" inceleme
10,1b izlenme · 1 yıl
Alternatif Görünümler
Alternatif Görünümler
Yeni DH'de
3 farklı anasayfa görünümü
bulunmaktadır. Alternatif görünümleri denemek isteyebilirsiniz, bu ayarı istediğinizde değiştirebilirsiniz.
Anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Şu Anda Kullandığınız
Bu görünümde anasayfanızdaki içerikler, alt alta yatay dizilir.
Bu Görünüme Geç
İçerikler solda döşeme dizilir ve modüller için sağ sütun olarak ikiye ayrılır.
Bu Görünüme Geç
Geri Bildirim
DH V2 Beta Sürüm Geri Bildirimleriniz
İletişime geçmek istiyorsanız aşağıdan bir kategori seçiniz. Dilerseniz forumlarımızdaki
ilgili konu
altından da mesajınızı bize iletebilirsiniz.
Hata Bildirimi ve Teknik Konular
Diğer
Eski Görünüme Dönüş
Önceki DH görünümüne döndürüleceksiniz. Bize
DH V2 Beta
sürümünü kullanmama nedeninizi söylemek
isterseniz
formu doldurabilir veya
bu konuya
yazabilirsiniz.
Sadece Eskiye Dön
Tarayıcı Bildirimleri
DH’den anlık haber bildirimi almak ister misin?
Kendini tanımla, bildirim sayını seç!
Az Meraklı
(1-2 Bildirim)
Meraklı
(3-7 Bildirim)
Teknoloji Delisi
(7+ Bildirim)
Bu ayarı daha sonra değiştirebilirsiniz.
Şimdi Değil
Bildirimleri Aç
Profösyönel oyuncu bir tanıdığım twitch canlı yayında sorun çıkarmayacak bir notebook arayışı içindeydi. Bunun içinde bol çekirdekli ryzen benzeri işlemciler f/p olarak çok iyi. Fiyatıda inşallah uçuk olmaz.
Asıl bomba amd ryzen apu larda olacak. işte o apular çıksın dizüstü pazarına sağlam bir giriş yapar AMD