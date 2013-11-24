Asus'tan amatör kayıt işlemlerine özel yeni PCI Express ses kartı: Xonar D-KARAX

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Ekran kartı ve ana kart gibi bileşenler yanında ses çözümleri de hazırlayan sektörün köklü firmalarından Asus, amatör ses kayıt işlemleri için geliştirildiği Xonar D-KARAX ses kartını resmi olarak duyurdu.
Dün daha önce tanıttığı Xonar U7 USB ses kartının askeri kamuflaja sahip yeni versiyonunu kullanıcıların beğenisine sunan Asus, müzik işleri ile uğraşanlar için hazırladığı Xonar D-KARAX model isimli yeni PCI Express kartıyla ise gerçek zamanlı mikrofon çıkışı ve profesyonel vokal efektleri sayesinde kayıpsız ve pürüzsüz bir ses kalitesi ortaya koyabiliyor. Sektörün profesyonel mühendisleri tarafından tasarlanan kart, Windows 8, 7 ve XP işletim sistemleriyle uyumlu olarak kullanılabiliyor ve bünyesinde 10 bant ekolayzır, akıllı ses normalleştirme ve Dolby Headphone teknolojilerini barındırıyor. 108.15 x 178.06 mm boyuta sahip olan Asus Xonar D-KARAX'ın ayrıntılı teknik detayları ise şu şekilde;
- Bağlantı: PCI Express
- Ses Performansı: 106 dB sinyal gürültü oranı, 10 Hz - 48 KHz frekans tepki aralığı
- Çipset: C-Media CMI8786 High-Definition ses işlemcisi (Max. 96KHz/24bit)
- DAC: Cirrus Logic CS47028
- Örnekleme değeri ve Çözünürlük: Analog Oynatma Örnekleme Değeri ve Çözünürlük: 44.1K/48K/96KHz @ 16bit/24bit, Analog Kayıt Örnekleme Değeri ve Çözünürlük 44.1K/48K/96KHz @ 16bit/24bit, S/PDIF Dijital Çıkış: 44.1K/48K/96KHz @ 16bit/24bit, ASIO Sürüsü Desteği: 44.1K/48K/96KHz @ 16bit/24bit
- Analog Bağlantı: 4 x 3.5mm çıkış, 2 x 3.5mm giriş
- Dijital Bağlantı: 1 x S/PDIF çıkış, 1 x ön panel bağlantı, 1 x Aux giriş, 1 x S/PDIF bağlantı
Oldukça düşük mikrofon gecikmesi ve 7.1 kanal surround ses desteği ile başarılı bir alternatif oluşturan Asus Xonar D-KARAX'ın resmi satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında ise açıklanmış bir bilgi maalesef bulunmuyor.
http://www.guru3d.com/news_story/asus_xonar_d_karax_sound_card.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu değerleri neye göre veriyorlar, Halo evreninde yaşayan çok üstün bir insan ırkı mı yoksa bazı hayvanlar üzerinde test yapmak için mi.
Çünkü dünya üzerinde 20Hz ve 20kHz frekansları dışında ses işitebilen bir insan yoktur, ve hatta yaşı 27yi geçen bir çok insan da 15Khz üzerini duyamamaya başlar.
Ses kartının ayrıca en büyük eksiği Jack girişi koyulmamış olması.
Son olarak arkadaş ''kaliteli bir mikrofon ve ses kartı yetecektir'' demiş ama büyük bir yanılgı içerisinde olduğu çok açık, sadece konuşulacaksa mikrofon yeter ama kaliteli bir mikrofonu onboard ses kartında kullanmak, hem de şarkı söylemek için, pek akıl kârı değil.
Kaliteli bir mikrofonla şarkı söyleyeme niyetli olan bir insan ses efeklerini de kullanacaktır, bunlar işin içine girince DAW programları kullanması gerekecek (Cubase, Pro Tools, Reaper, Sonar vb), Onboard ses kartında LATENCY oluştuğunu görecek ve mecburen gidip bir ses kartı alacak ve emin olun işi birazcık biliyorsa haberde bahsi geçen kartı almayacaktır, en kötü ihtimal gider M*Audio Fast Track filan alır, hem mikrofon bağlar, hem müzik aleti takar, hem kulaklığını kullanır, hem de dilediği efektlerle oynar.