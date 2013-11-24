Asus'tan amatör kayıt işlemlerine özel yeni PCI Express ses kartı: Xonar D-KARAX

Ekran kartı ve ana kart gibi bileşenler yanında ses çözümleri de hazırlayan sektörün köklü firmalarından Asus, amatör ses kayıt işlemleri için geliştirildiği Xonar D-KARAX ses kartını resmi olarak duyurdu.

Dün daha önce tanıttığı Xonar U7 USB ses kartının askeri kamuflaja sahip yeni versiyonunu kullanıcıların beğenisine sunan Asus, müzik işleri ile uğraşanlar için hazırladığı Xonar D-KARAX model isimli yeni PCI Express kartıyla ise gerçek zamanlı mikrofon çıkışı ve profesyonel vokal efektleri sayesinde kayıpsız ve pürüzsüz bir ses kalitesi ortaya koyabiliyor. Sektörün profesyonel mühendisleri tarafından tasarlanan kart, Windows 8, 7 ve XP işletim sistemleriyle uyumlu olarak kullanılabiliyor ve bünyesinde 10 bant ekolayzır, akıllı ses normalleştirme ve Dolby Headphone teknolojilerini barındırıyor. 108.15 x 178.06 mm boyuta sahip olan Asus Xonar D-KARAX'ın ayrıntılı teknik detayları ise şu şekilde;

Bağlantı: PCI Express

PCI Express Ses Performansı: 106 dB sinyal gürültü oranı, 10 Hz - 48 KHz frekans tepki aralığı

106 dB sinyal gürültü oranı, 10 Hz - 48 KHz frekans tepki aralığı Çipset: C-Media CMI8786 High-Definition ses işlemcisi (Max. 96KHz/24bit)

C-Media CMI8786 High-Definition ses işlemcisi (Max. 96KHz/24bit) DAC: Cirrus Logic CS47028

Cirrus Logic CS47028 Örnekleme değeri ve Çözünürlük: Analog Oynatma Örnekleme Değeri ve Çözünürlük: 44.1K/48K/96KHz @ 16bit/24bit, Analog Kayıt Örnekleme Değeri ve Çözünürlük 44.1K/48K/96KHz @ 16bit/24bit, S/PDIF Dijital Çıkış: 44.1K/48K/96KHz @ 16bit/24bit, ASIO Sürüsü Desteği: 44.1K/48K/96KHz @ 16bit/24bit

Analog Oynatma Örnekleme Değeri ve Çözünürlük: 44.1K/48K/96KHz @ 16bit/24bit, Analog Kayıt Örnekleme Değeri ve Çözünürlük 44.1K/48K/96KHz @ 16bit/24bit, S/PDIF Dijital Çıkış: 44.1K/48K/96KHz @ 16bit/24bit, ASIO Sürüsü Desteği: 44.1K/48K/96KHz @ 16bit/24bit Analog Bağlantı: 4 x 3.5mm çıkış, 2 x 3.5mm giriş

4 x 3.5mm çıkış, 2 x 3.5mm giriş Dijital Bağlantı: 1 x S/PDIF çıkış, 1 x ön panel bağlantı, 1 x Aux giriş, 1 x S/PDIF bağlantı Oldukça düşük mikrofon gecikmesi ve 7.1 kanal surround ses desteği ile başarılı bir alternatif oluşturan Asus Xonar D-KARAX'ın resmi satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında ise açıklanmış bir bilgi maalesef bulunmuyor. (Asus)

http://www.guru3d.com/news_story/asus_xonar_d_karax_sound_card.html