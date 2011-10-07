Asus'un yeni netbook modeli Eee PC X101H ön siparişte

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ultrabook modelleriyle gündemde olan Asus, yeni netbook modeli Eee PC X101H'yi ön-siparişe sundu. 10.1-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan netbook, N570'e kadar olan farklı Atom işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor.
Diğer özellikleri arasında 1GB RAM ve 320GB kapasiteli depolama sürücüsü gibi detaylara yer verilen sistemde ekran kartı olaraksa GMA 3150 grafik birimi bulunuyor. 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, WiFi ve ExpressGate hızlı açılış modu gibi özellikleri bünyesinde barındıran netbook'a işletim sistemi olaraksa Windows 7 Starter eşlik ediyor.
Asus Eee PC X101H çift çekirdekli Atom N570 işlemcisiyle yurt dışı ön sipariş fiyatı 229 Avro.
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metro pendikden son paketi dün aldım şn bu cihazla yzıyorum tane daha teşhir kalıştı duruyosa alın
genel izlenimim
daha öncede N570 işlemcili sammsungu 10 aydır kulanıyordum çok memmundum hiç sorun çıkmmış hiç ısınmamıştı, bu ciazda öyle bnzer durumda farkı kasa daha ince pili bu nedenle 3 cell birz kısa gidiyor , ekrn yansımasız iraz geride yvaşlık yok ısınm kesinlikle yok tsarım süper klaye tuşları hafifden gıcırdıyor zamanla kesilebilir sonuç mükmmel, alerntifi samsung , diğer markaların mönitörlerini inceledim ışık yansıması vardı , yansımasız 2 marka gördüğüm asus ve samsung , şunda bu fiyata samsung yok