Asus'un yeni netbook modeli Eee PC X101H ön siparişte

Ultrabook modelleriyle gündemde olan Asus, yeni netbook modeli Eee PC X101H'yi ön-siparişe sundu. 10.1-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan netbook, N570'e kadar olan farklı Atom işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor.

Diğer özellikleri arasında 1GB RAM ve 320GB kapasiteli depolama sürücüsü gibi detaylara yer verilen sistemde ekran kartı olaraksa GMA 3150 grafik birimi bulunuyor. 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, WiFi ve ExpressGate hızlı açılış modu gibi özellikleri bünyesinde barındıran netbook'a işletim sistemi olaraksa Windows 7 Starter eşlik ediyor.

Asus Eee PC X101H çift çekirdekli Atom N570 işlemcisiyle yurt dışı ön sipariş fiyatı 229 Avro.