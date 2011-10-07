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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'un yeni netbook modeli Eee PC X101H ön siparişte

7 yıl
13,5b
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4
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ultrabook modelleriyle gündemde olan Asus, yeni netbook modeli Eee PC X101H'yi ön-siparişe sundu. 10.1-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan netbook, N570'e kadar olan farklı Atom işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor.
Diğer özellikleri arasında 1GB RAM ve 320GB kapasiteli depolama sürücüsü gibi detaylara yer verilen sistemde ekran kartı olaraksa GMA 3150 grafik birimi bulunuyor. 0.3 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, WiFi ve ExpressGate hızlı açılış modu gibi özellikleri bünyesinde barındıran netbook'a işletim sistemi olaraksa Windows 7 Starter eşlik ediyor.
Asus Eee PC X101H çift çekirdekli Atom N570 işlemcisiyle yurt dışı ön sipariş fiyatı 229 Avro.

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DH Misafiri 3 yıl
2012de aldım ama adaptörü bozuldu.internette bulurum deyip aradım aradım bulamadım.Parçasını almak zor oluyor...
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aslanoto 7 yıl

metro pendikden son paketi dün aldım şn bu cihazla yzıyorum tane daha teşhir kalıştı duruyosa alın

genel izlenimim

daha öncede N570 işlemcili sammsungu 10 aydır kulanıyordum çok memmundum hiç sorun çıkmmış hiç ısınmamıştı, bu ciazda öyle bnzer durumda farkı kasa daha ince pili bu nedenle 3 cell birz kısa gidiyor , ekrn yansımasız iraz geride yvaşlık yok ısınm kesinlikle yok tsarım süper klaye tuşları hafifden gıcırdıyor zamanla kesilebilir sonuç mükmmel, alerntifi samsung , diğer markaların mönitörlerini inceledim ışık yansıması vardı , yansımasız 2 marka gördüğüm asus ve samsung , şunda bu fiyata samsung yok
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DH Misafiri 7 yıl
ben de bu modeli almak istiyorum ama teknosa, vatan computer gibi mağazalarda göremedim. türkiyeye henüz gelmedi mi? ya da ne zaman gelir?
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DH Misafiri 7 yıl
10.1" ekran ve 1024x600 çözünürlük... Bilişim tarihinin en uzun soluklu standartı olma yolunda hızla ilerliyor!
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