ROG Xbox Ally ve Xbox Ally X için beklenen Türkiye fiyatları açıklandı

ROG Xbox Ally X ve Xbox Ally fiyatı ne kadar?
ROG Xbox Ally X fiyatı 58 bin 999 TL olarak açıklandı. Kırpılmış özelliklere sahip olan daha uygun fiyatlı ROG Xbox Ally fiyatı ise 37 bin 998 TL olarak belirlendi.
Her iki cihaz da halihazırda resmi Asus sitesinde ön siparişe açılmış durumda. Sipariş verenlere ürünlerin gönderimi ise 16 Ekim tarihinde başlayacak. Bu tarihte ROG Xbox Ally ailesi raflardaki yerini alacak. Ön Sipariş dönemine özel ROG Xbox Ally Premium Case hediye seçeneği de sunuluyor ancak stok tükenmiş olarak görünüyor.
ROG Xbox Ally X ve Xbox Ally neler sunuyor?
Xbox Ally, 720p çözünürlükte oyunlar için optimize edilmiş bir taşınabilir konsol olarak öne çıkıyor. 7 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızına ve VRR desteğine sahip 1080p ekranı bulunan cihaz, AMD Ryzen Z2 A işlemci, 16 GB LPDDR5X-6400 RAM ve 512 GB SSD ile donatılmış. Windows işletim sistemine rağmen özel Xbox arayüzü sayesinde Microsoft Store, Steam, Epic ve Battle.net oyunlarını tek bir kütüphanede topluyor. Cihaz, yüzde 50 büyütülen 60Wh bataryası ve 670 gramlık ağırlığıyla taşınabilirlik konusunda dengeli bir çözüm sunuyor.
Xbox Ally X ise 900p ile 1080p arası çözünürlüklerde daha güçlü bir oyun deneyimi vaat ediyor. Donanım tarafında AMD Ryzen AI Z2 Extreme işlemci, 24 GB LPDDR5X-8000 RAM ve 1 TB SSD ile fark yaratıyor. 80Wh kapasiteli bataryasıyla daha uzun kullanım süresi sunan Ally X, 715 gram ağırlığında. Bağlantı tarafında ise DisplayPort 2.1, Power Delivery 3.0 ve USB-C’ye ek olarak Thunderbolt 4 desteği ile öne çıkıyor.
|Özellik
|ROG Xbox Ally
|ROG Xbox Ally X
|İşletim Sistemi
|Windows 11 Home
|Windows 11 Home
|İşlemci
|AMD Ryzen Z2 A
|AMD Ryzen AI Z2 Extreme
|Bellek (RAM)
|16GB LPDDR5X-6400
|24GB LPDDR5X-8000
|Depolama
|512GB M.2 2280 SSD (yükseltilebilir)
|1TB M.2 2280 SSD (yükseltilebilir)
|Ekran
|7” FHD (1080p) IPS, 500 nit, 16:9, 120Hz, FreeSync Premium, Gorilla Glass Victus + DXC
|Aynı ekran özellikleri
|Bağlantı Noktaları
|2x USB-C (DP 2.1, PD 3.0), microSD kart okuyucu (UHS-II), 3.5mm ses jakı
|1x USB4 Type-C (Thunderbolt 4 uyumlu), 1x USB-C, microSD kart okuyucu (UHS-I DDR200), 3.5mm ses jakı
|Bağlantı
|Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4
|Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4
|Boyutlar
|290.8 x 121.5 x 50.7 mm
|290.8 x 121.5 x 50.7 mm
|Ağırlık
|670g
|715g
|Batarya
|60Wh
|80Wh
|Kutu İçeriği
|ROG Xbox Ally, 65W şarj cihazı, stand
|ROG Xbox Ally X, 65W şarj cihazı, stand
