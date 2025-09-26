Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ROG Xbox Ally ve Xbox Ally X için beklenen Türkiye fiyatları açıklandı

    Microsoft ve Asus'un el konsolları ROG Xbox Ally X ve ROG Xbox Ally ön siparişe açıldı. İşte ROG Xbox Ally X ve ROG Xbox Ally Türkiye fiyatı ve diğer detayları:

    ROG Xbox Ally ve Xbox Ally X Türkiye fiyatları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Microsoft ve Asus tarafından geçtiğimiz haziran ayında duyurulan iki yeni ROG Xbox Ally el konsolu, meraklı bekleyişin ardından satışa çıkıyor. ROG Xbox Ally ve ROG Xbox Ally X modellerinden oluşan el konsolları Türkiye dahil olmak üzere global olarak ön siparişe açıldı. Bu vesileyle ROG Xbox Ally ve Xbox Ally X Türkiye fiyatları da belli oldu.

    ROG Xbox Ally X ve Xbox Ally fiyatı ne kadar?

    ROG Xbox Ally X fiyatı 58 bin 999 TL olarak açıklandı. Kırpılmış özelliklere sahip olan daha uygun fiyatlı ROG Xbox Ally fiyatı ise 37 bin 998 TL olarak belirlendi.

    ROG Xbox Ally ve Xbox Ally X Türkiye fiyatları açıklandı Tam Boyutta Gör

    Her iki cihaz da halihazırda resmi Asus sitesinde ön siparişe açılmış durumda. Sipariş verenlere ürünlerin gönderimi ise 16 Ekim tarihinde başlayacak. Bu tarihte ROG Xbox Ally ailesi raflardaki yerini alacak. Ön Sipariş dönemine özel ROG Xbox Ally Premium Case hediye seçeneği de sunuluyor ancak stok tükenmiş olarak görünüyor.

    ROG Xbox Ally X ve Xbox Ally neler sunuyor?

    Xbox Ally, 720p çözünürlükte oyunlar için optimize edilmiş bir taşınabilir konsol olarak öne çıkıyor. 7 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızına ve VRR desteğine sahip 1080p ekranı bulunan cihaz, AMD Ryzen Z2 A işlemci, 16 GB LPDDR5X-6400 RAM ve 512 GB SSD ile donatılmış. Windows işletim sistemine rağmen özel Xbox arayüzü sayesinde Microsoft Store, Steam, Epic ve Battle.net oyunlarını tek bir kütüphanede topluyor. Cihaz, yüzde 50 büyütülen 60Wh bataryası ve 670 gramlık ağırlığıyla taşınabilirlik konusunda dengeli bir çözüm sunuyor.

    Xbox Ally X ise 900p ile 1080p arası çözünürlüklerde daha güçlü bir oyun deneyimi vaat ediyor. Donanım tarafında AMD Ryzen AI Z2 Extreme işlemci, 24 GB LPDDR5X-8000 RAM ve 1 TB SSD ile fark yaratıyor. 80Wh kapasiteli bataryasıyla daha uzun kullanım süresi sunan Ally X, 715 gram ağırlığında. Bağlantı tarafında ise DisplayPort 2.1, Power Delivery 3.0 ve USB-C’ye ek olarak Thunderbolt 4 desteği ile öne çıkıyor.

    ROG Xbox Ally ve Ally X özellikleri ⬇️
    Özellik ROG Xbox Ally ROG Xbox Ally X
    İşletim Sistemi Windows 11 Home Windows 11 Home
    İşlemci AMD Ryzen Z2 A AMD Ryzen AI Z2 Extreme
    Bellek (RAM) 16GB LPDDR5X-6400 24GB LPDDR5X-8000
    Depolama 512GB M.2 2280 SSD (yükseltilebilir) 1TB M.2 2280 SSD (yükseltilebilir)
    Ekran 7” FHD (1080p) IPS, 500 nit, 16:9, 120Hz, FreeSync Premium, Gorilla Glass Victus + DXC Aynı ekran özellikleri
    Bağlantı Noktaları 2x USB-C (DP 2.1, PD 3.0), microSD kart okuyucu (UHS-II), 3.5mm ses jakı 1x USB4 Type-C (Thunderbolt 4 uyumlu), 1x USB-C, microSD kart okuyucu (UHS-I DDR200), 3.5mm ses jakı
    Bağlantı Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4
    Boyutlar 290.8 x 121.5 x 50.7 mm 290.8 x 121.5 x 50.7 mm
    Ağırlık 670g 715g
    Batarya 60Wh 80Wh
    Kutu İçeriği ROG Xbox Ally, 65W şarj cihazı, stand ROG Xbox Ally X, 65W şarj cihazı, stand
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    A.J. Pacino +162 Şıh Hazretleri +113 B-veritas +110 akenatons +99 emr12 +81 seckinkoybasi +63 NIGGLING +62 Achilles1973 +59 Elma +54 micropod +49
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    58 Kişi Okuyor (8 Üye, 50 Misafir) 14 Masaüstü 44 Mobil
    gabba, MurNesPc, BLUEHD ve 5 üye daha okuyor
    GENEL İSTATİSTİKLER
    2169 kez okundu.
    16 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ASUS ROG Xbox Ally X, ASUS ROG Xbox Ally ve
    6 etiket daha microsoft asus Türkiye Haberleri fiyat Teknoloji Haberleri Ev Elektroniği
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,5b
    Instagram Sayfası50,1b
    YouTube Kanalı365b
    TikTok Sayfası3,1b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    onvo rx4 uygulama arabanın altını vurdum yağ akıyor gaza basınca siyah duman atması metal gear solid 5 türkçe yama bargello niche legend neyin muadili

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum