ROG Xbox Ally ve Xbox Ally X için beklenen Türkiye fiyatları açıklandı

Tam Boyutta Gör Microsoft ve Asus tarafından geçtiğimiz haziran ayında duyurulan iki yeni ROG Xbox Ally el konsolu, meraklı bekleyişin ardından satışa çıkıyor. ROG Xbox Ally ve ROG Xbox Ally X modellerinden oluşan el konsolları Türkiye dahil olmak üzere global olarak ön siparişe açıldı. Bu vesileyle ROG Xbox Ally ve Xbox Ally X Türkiye fiyatları da belli oldu.

ROG Xbox Ally X ve Xbox Ally fiyatı ne kadar?

ROG Xbox Ally X fiyatı 58 bin 999 TL olarak açıklandı. Kırpılmış özelliklere sahip olan daha uygun fiyatlı ROG Xbox Ally fiyatı ise 37 bin 998 TL olarak belirlendi.

Tam Boyutta Gör

Her iki cihaz da halihazırda resmi Asus sitesinde ön siparişe açılmış durumda. Sipariş verenlere ürünlerin gönderimi ise 16 Ekim tarihinde başlayacak. Bu tarihte ROG Xbox Ally ailesi raflardaki yerini alacak. Ön Sipariş dönemine özel ROG Xbox Ally Premium Case hediye seçeneği de sunuluyor ancak stok tükenmiş olarak görünüyor.

ROG Xbox Ally X ve Xbox Ally neler sunuyor?

Xbox Ally, 720p çözünürlükte oyunlar için optimize edilmiş bir taşınabilir konsol olarak öne çıkıyor. 7 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızına ve VRR desteğine sahip 1080p ekranı bulunan cihaz, AMD Ryzen Z2 A işlemci, 16 GB LPDDR5X-6400 RAM ve 512 GB SSD ile donatılmış. Windows işletim sistemine rağmen özel Xbox arayüzü sayesinde Microsoft Store, Steam, Epic ve Battle.net oyunlarını tek bir kütüphanede topluyor. Cihaz, yüzde 50 büyütülen 60Wh bataryası ve 670 gramlık ağırlığıyla taşınabilirlik konusunda dengeli bir çözüm sunuyor.

Xbox Ally X ise 900p ile 1080p arası çözünürlüklerde daha güçlü bir oyun deneyimi vaat ediyor. Donanım tarafında AMD Ryzen AI Z2 Extreme işlemci, 24 GB LPDDR5X-8000 RAM ve 1 TB SSD ile fark yaratıyor. 80Wh kapasiteli bataryasıyla daha uzun kullanım süresi sunan Ally X, 715 gram ağırlığında. Bağlantı tarafında ise DisplayPort 2.1, Power Delivery 3.0 ve USB-C’ye ek olarak Thunderbolt 4 desteği ile öne çıkıyor.

ROG Xbox Ally ve Ally X özellikleri ⬇️ Özellik ROG Xbox Ally ROG Xbox Ally X İşletim Sistemi Windows 11 Home Windows 11 Home İşlemci AMD Ryzen Z2 A AMD Ryzen AI Z2 Extreme Bellek (RAM) 16GB LPDDR5X-6400 24GB LPDDR5X-8000 Depolama 512GB M.2 2280 SSD (yükseltilebilir) 1TB M.2 2280 SSD (yükseltilebilir) Ekran 7” FHD (1080p) IPS, 500 nit, 16:9, 120Hz, FreeSync Premium, Gorilla Glass Victus + DXC Aynı ekran özellikleri Bağlantı Noktaları 2x USB-C (DP 2.1, PD 3.0), microSD kart okuyucu (UHS-II), 3.5mm ses jakı 1x USB4 Type-C (Thunderbolt 4 uyumlu), 1x USB-C, microSD kart okuyucu (UHS-I DDR200), 3.5mm ses jakı Bağlantı Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 Boyutlar 290.8 x 121.5 x 50.7 mm 290.8 x 121.5 x 50.7 mm Ağırlık 670g 715g Batarya 60Wh 80Wh Kutu İçeriği ROG Xbox Ally, 65W şarj cihazı, stand ROG Xbox Ally X, 65W şarj cihazı, stand

