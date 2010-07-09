Asus'un yeni netbook'u Eee PC 1005PX su yüzüne çıktı

Birbirinden başarılı dizüstü bilgisayar ve netbook modellerini tüketicilerle buluşturan Asus'un Eee PC 1005PX modeli resmi internet sitesinde su yüzüne çıktı.

Henüz fiyatı ve ne zaman piyasaya sürüleceği belirtilmeyen 1005PX, 262 × 178 x 25.9 ~ 36.5 mm ebatlarında ve 6 hücreli bataryasıyla beraber 1.27 kg ağırlığında tasarlanmış. Siyah, beyaz, bordo, lacivert ve pembe renk seçenekleriyle gelecek yeni netbook, 1.66 GHz frekansında çalışan Intel Atom N450 işlemciden, seçilen konfigürasyona göre 1 GB veya 2 GB RAM'den güç alıyor; yine isteğe göre Windows 7 Starter / Windows XP Home işletim sistemini kullanıyor. 10.1 inç boyutunda ve 1024x600 piksel çözünürlüğünde led aydınlatmalı mat LCD ekrana sahip Eee PC 1005PX'in diğer teknik özellikleri arasında;



- WI-FI 802.11 b/g/n bağlantısı

- LCD ekranın hemen üzerine konumlandırılmış VGA kamera

- Bluetooth v2.1 + EDR

- 160 GB / 250 GB / 320 GB SATA2, 5400 RPM sabit disk seçenekleri

- VGA bağlantısı

- 2 x USB 2.0, 1 x LAN, 1 x kulaklık girişi

- MMC / SD / SDHC kart okuyucu



göze çarpıyor.