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Asus'un yeni netbook'u Eee PC 1005PX su yüzüne çıktı

8 yıl
14,2b
1
7
knight
Haber Editörü
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Birbirinden başarılı dizüstü bilgisayar ve netbook modellerini tüketicilerle buluşturan Asus'un Eee PC 1005PX modeli resmi internet sitesinde su yüzüne çıktı.

Henüz fiyatı ve ne zaman piyasaya sürüleceği belirtilmeyen 1005PX, 262 × 178 x 25.9 ~ 36.5 mm ebatlarında ve 6 hücreli bataryasıyla beraber 1.27 kg ağırlığında tasarlanmış. Siyah, beyaz, bordo, lacivert ve pembe renk seçenekleriyle gelecek yeni netbook, 1.66 GHz frekansında çalışan Intel Atom N450 işlemciden, seçilen konfigürasyona göre 1 GB veya 2 GB RAM'den güç alıyor; yine isteğe göre Windows 7 Starter / Windows XP Home işletim sistemini kullanıyor. 10.1 inç boyutunda ve 1024x600 piksel çözünürlüğünde led aydınlatmalı mat LCD ekrana sahip Eee PC 1005PX'in diğer teknik özellikleri arasında;

- WI-FI 802.11 b/g/n bağlantısı
- LCD ekranın hemen üzerine konumlandırılmış VGA kamera
- Bluetooth v2.1 + EDR
- 160 GB / 250 GB / 320 GB SATA2, 5400 RPM sabit disk seçenekleri
- VGA bağlantısı
- 2 x USB 2.0, 1 x LAN, 1 x kulaklık girişi
- MMC / SD / SDHC kart okuyucu

göze çarpıyor.

Asus'un yeni netbook'u Eee PC 1005PX su yüzüne çıktı
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Asus'un yeni netbook'u Eee PC 1005PX su yüzüne çıktı
Tam Boyutta Gör
Asus'un yeni netbook'u Eee PC 1005PX su yüzüne çıktı
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akcelik 8 yıl
hay yeni netbukuna nedim senin ben bu nedir yahu yeni yeni yeni ne farkı vareskisinden kardeşim 16 atom işlemci vs vs hep aynı özellikler ama renkler çoğalmış :) asus bence bu işi biraz abarttı artık şahsen asus un netbuk larında tiksinmeye başladım...
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Redalert2 8 yıl
accık bekleyin neo k625 li netbooklar gelince hepsi suyun üstünden altına doğru hızla batacak.3 ay sonra atom olanların hepsi çöp olacak.
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join 8 yıl
Hep aynı hep aynı kaç yıl oldu ya değişiklik yok atom da atom, bari adı gibi bir işlemci olsaydı. Adına yakışan tek tarafı boyutu. Moore yasasına ne oldu.
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yc#1 8 yıl
Temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp milletin önüne koyuyorlar.
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mehmetgirgin 8 yıl
kalın be bu netbook sony vaio nun vardı incecik
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Batuist 8 yıl
Asus netbook konusunda arpa yol kat edemiyor.. sürekli aynı donanımı allayıp pullayıp servis ediyor.. sürekli aynı şeyler... diğer markalar AMD sistemlerle çok daha güçlü konfigürasyonlar oluştururken asus bu konuda atom diye çok diretiyor...
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ilker90 8 yıl
eskilerinden farkı ne peki ? bence acilen işilemcilere biraz doping yapmaları lazım şöyle dahada hızlarınızsa bir tane daha almak istiyorum kendi adıma netbooklardan memnunum :)
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