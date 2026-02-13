Asus ROG Kithara: 100 mm planar sürücülü oyuncu kulaklığı tanıtıldı

İşte görsel ve kablosuz özellikler yerine ses performansını merkezine alan ROG Kithara'nın özellikleri ve fiyatı:
ROG Kithara’nın en belirgin teknik özelliği, 100 mm çapındaki planar manyetik sürücülerden oluşan ses mimarisi. Oyun kulaklıklarında genellikle dinamik sürücüler tercih edilirken planar manyetik sürücüler daha çok odyofil kulaklıklarda görülüyor. Planar sürücüler, ince ve geniş bir diyaframın yüzeyine yayılan manyetik alan sayesinde daha homojen bir titreşim sağlıyor. Bu yapı, teorik olarak daha düşük distorsiyon ve daha net bir frekans ayrımı anlamına geliyor. Dinamik sürücülerde ses, tek bir bobin merkezinden yayılırken planar tasarımda kuvvet daha dengeli dağıtıldığı için özellikle karmaşık ses sahnelerinde ayrıntı kaybı azalabiliyor.
Kulaklığın tamamen açık arka tasarımı da bu teknik yaklaşımı tamamlıyor. Açık tasarım, ses dalgalarının arka kısımda hapsolmasını önleyerek daha geniş ve doğal bir ses sahnesi oluşturuyor. Bu durum, özellikle rekabetçi FPS oyunlarında yönsel sesleri ayırt etmeyi kolaylaştırabilir. Öte yandan açık arka yapı, dış ortam seslerine karşı izolasyon sunmuyor.
Bağlantı seçenekleri tarafında ROG Kithara, alışılmışın dışında bir esneklik sunuyor. Standart 3,5 mm ve 6,3 mm jak girişlerinin yanı sıra 4,4 mm dengeli bağlantı desteği de bulunuyor. Dengeli bağlantı, özellikle uyumlu DAC ve amplifikatörlerle kullanıldığında daha düşük parazit ve daha temiz sinyal iletimi sağlayabiliyor. Ayrıca kutuya dahil edilen USB-C adaptör, kulaklığın modern dizüstü bilgisayarlar ve mobil cihazlarla da kullanılabilmesine olanak tanıyor.
Tasarım tarafında ise çerçeve, menteşeler ve kafa bandı desteklerinde metal kullanılması, uzun vadeli dayanıklılık açısından olumlu bir işaret. Kutuda yedek kulak yastıklarının yer alması da kullanım ömrünü uzatmaya yönelik bir detay. Ancak yaklaşık 420 gram ağırlık, planar sürücülü kulaklıkların tipik bir sonucu olarak öne çıkıyor. Bu ağırlık, uzun süreli kullanımda konforu kullanıcıdan kullanıcıya değişebilecek bir faktör haline getiriyor. Kablosuz bağlantı, aktif gürültü engelleme veya RGB aydınlatma gibi özelliklerin bulunmadığı kulaklıkta Asus, bu görsel ve kablosuz özellikler yerine ses performansını merkezine almış görünüyor. 299 dolarlık fiyat etiketi de bu konumlandırmayı destekliyor.