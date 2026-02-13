Asus ROG Kithara: 100 mm planar sürücülü oyuncu kulaklığı tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Asus ROG Kithara, 100 mm planar manyetik sürücüler ve HIFIMAN iş birliğiyle geliştirilen ses ayarıyla resmi olarak tanıtıldı. Açık arka tasarıma sahip olan model, RGB aydınlatma veya kablosuz bağlantı gibi yaygın oyuncu kulaklığı özellikleri yerine doğrudan ses performansına odaklanıyor. Standart oyuncu kitlesinden ziyade ses kalitesine öncelik veren oyun tutkunlarını hedef alan ürün, özellikle rekabetçi oyunlarda mekansal farkındalığı artırmayı amaçlayan teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor.

İşte görsel ve kablosuz özellikler yerine ses performansını merkezine alan ROG Kithara'nın özellikleri ve fiyatı:

ROG Kithara’nın en belirgin teknik özelliği, 100 mm çapındaki planar manyetik sürücülerden oluşan ses mimarisi. Oyun kulaklıklarında genellikle dinamik sürücüler tercih edilirken planar manyetik sürücüler daha çok odyofil kulaklıklarda görülüyor. Planar sürücüler, ince ve geniş bir diyaframın yüzeyine yayılan manyetik alan sayesinde daha homojen bir titreşim sağlıyor. Bu yapı, teorik olarak daha düşük distorsiyon ve daha net bir frekans ayrımı anlamına geliyor. Dinamik sürücülerde ses, tek bir bobin merkezinden yayılırken planar tasarımda kuvvet daha dengeli dağıtıldığı için özellikle karmaşık ses sahnelerinde ayrıntı kaybı azalabiliyor.

Kulaklığın tamamen açık arka tasarımı da bu teknik yaklaşımı tamamlıyor. Açık tasarım, ses dalgalarının arka kısımda hapsolmasını önleyerek daha geniş ve doğal bir ses sahnesi oluşturuyor. Bu durum, özellikle rekabetçi FPS oyunlarında yönsel sesleri ayırt etmeyi kolaylaştırabilir. Öte yandan açık arka yapı, dış ortam seslerine karşı izolasyon sunmuyor.

Asus, frekans tepkisini 8 Hz ile 55 kHz arasında açıklıyor. İnsan kulağının genel olarak 20 Hz ile 20 kHz aralığını duyabildiği düşünüldüğünde, bu değerler kağıt üzerinde oldukça geniş bir bant sunuyor. Ancak burada asıl belirleyici unsur, frekans aralığının genişliğinden çok sesin nasıl ayarlandığı. HIFIMAN iş birliğiyle geliştirilen ses karakterinin bas, orta ve tiz frekanslar arasında dengeli bir dağılım sunması bekleniyor. Abartılı düşük frekanslar yerine kontrollü bir bas tepkisi, oyun içi ayak sesleri ve yönsel ipuçlarının daha net algılanmasına katkı sağlayabilir.

Bağlantı seçenekleri tarafında ROG Kithara, alışılmışın dışında bir esneklik sunuyor. Standart 3,5 mm ve 6,3 mm jak girişlerinin yanı sıra 4,4 mm dengeli bağlantı desteği de bulunuyor. Dengeli bağlantı, özellikle uyumlu DAC ve amplifikatörlerle kullanıldığında daha düşük parazit ve daha temiz sinyal iletimi sağlayabiliyor. Ayrıca kutuya dahil edilen USB-C adaptör, kulaklığın modern dizüstü bilgisayarlar ve mobil cihazlarla da kullanılabilmesine olanak tanıyor.

Tam Boyutta Gör Çıkarılabilir mikrofon kolu ise MEMS teknolojisini kullanıyor ve 20 Hz ile 20 kHz aralığını kapsıyor. MEMS mikrofonlar genellikle daha kompakt yapı ve tutarlı performans avantajı sunuyor. Bu frekans aralığı, insan sesinin doğal tonlarını kapsayacak genişlikte. Oyuncu kulaklıklarında mikrofon kalitesi çoğu zaman ikinci planda kalırken, burada teknik olarak yeterli bir bant genişliği sunulması iletişim netliği açısından önem taşıyor.

Tasarım tarafında ise çerçeve, menteşeler ve kafa bandı desteklerinde metal kullanılması, uzun vadeli dayanıklılık açısından olumlu bir işaret. Kutuda yedek kulak yastıklarının yer alması da kullanım ömrünü uzatmaya yönelik bir detay. Ancak yaklaşık 420 gram ağırlık, planar sürücülü kulaklıkların tipik bir sonucu olarak öne çıkıyor. Bu ağırlık, uzun süreli kullanımda konforu kullanıcıdan kullanıcıya değişebilecek bir faktör haline getiriyor. Kablosuz bağlantı, aktif gürültü engelleme veya RGB aydınlatma gibi özelliklerin bulunmadığı kulaklıkta Asus, bu görsel ve kablosuz özellikler yerine ses performansını merkezine almış görünüyor. 299 dolarlık fiyat etiketi de bu konumlandırmayı destekliyor.

