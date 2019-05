Avea "Hasarlı Araç Sorgulama Servisi" ile Yolunuz Daima Güvenli!

Avea'nın sunduğu yeni "Hasarlı Araç Sorgulama Servisi" sayesinde Avealılar, ikinci el otomobillerle ilgili kaza, hasar, poliçe, mağdur ve sigorta bilgileri SMS ile kolayca öğrenebiliyor

Sunduğu avantajlı tarife ve kampanyaların yanı sıra müşterilerinin hayatını kolaylaştıran çözümler sunan Avea, hizmet portföyünü genişletmeye devam ediyor.

Avea'nın sunduğu yeni "Hasarlı Araç Sorgulama Servisi" sayesinde Avealılar, ikinci el araçların hasar ve sabıka durumunun yanı sıra, kaza tespit tutanağı, trafik ve kasko poliçelerinin geçerlilik durumu ve kazaya karışan üçüncü kişilerin mağduriyeti de SMS ile sorgulayabiliyor.

Hasarlı Araç Sorgulama Servisi, plakayı yazıp 5664'e mesaj atan Avealılara, herhangi bir aracın trafiğe çıkış tarihinden itibaren tüm hasarlarıyla ilgili bilgileri, Tramer Trafik Sigortaları Bilgi merkezi veritabanı üzerinden SMS olarak gönderiyor.

Hasarlı Araç Sorgulama Servisi kapsamında istenilen bilgilere ulaşmak için;

Hasar sorgusu için

- Plaka No yazıp 5664'e,

- HASAR S boşluk Şasi No yazıp 5664'e,

- HASAR M boşluk Motor No yazıp 5664'e,

Kaza sorgusu için

- KAZA boşluk Plaka No yazıp 5664'e,

- KAZA boşluk TC Kimlik No yazıp 5664'e,

- KAZA boşluk TRAMER İhbar No yazıp 5664'e,

Poliçe sorgusu için

- TRAFİK boşluk Plaka No veya KASKO boşluk Plaka No yazıp 5664'e,

- TRAFİK S boşluk Şasi No veya KASKO S boşluk Şasi No yazıp 5664'e,

- TRAFİK M boşluk Motor No veya KASKO M boşluk Motor No yazıp 5664'e,

Mağdur sorgusu için

- MAĞDUR boşluk TC Kimlik No yazıp 5664'e,

Sigortalarım servisi için

- TC Kimlik No yazıp 5664'e,

- Vergi No yazıp 5664'e

Gönderilmesi yeterli oluyor. Servis ile ilgili detaylı bilgi www.avea.com.tr'de yer almaktadır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı