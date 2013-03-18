Avea, Telefonica ile M2M alanında yaptığı stratejik işbirliğini pekiştirdi

Söz konusu işbirliği sayesinde, Telefonica'nın ülkemizdeki müşterileri Avea şebekesinden yararlanabilecek iken; Avea'da benzer bir şekilde müşterilerine Telefonica'nın alt yapısı üzerinden hizmet verebilecek. Bu işbirliği kapsamında taraflar çok uluslu müşterilerine sunduğu servisin kapsamını genişletmenin yanı sıra, uluslararası düzeyde hizmet verdikleri müşterilerin sayısını arttırmayı da hedeflemiş durumda.

Avea ve Telefonica arasındaki iş birliği hakkında konuşan Avea'nın Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadir Boysan, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Avea olarak, Telefonica ile Türk Telekomünikasyon sektöründe, global bir operatörle yapılan ilk işbirliği niteliği taşıyan hem uluslararası düzeydeki "M2M" uygulamalarının Türk kullanıcılara ulaşmasına hem de global müşterilerin Türkiye'de daha iyi hizmet almasına hizmet edecek bir birlikteliği hayata geçirmiştik. Bu yeni anlaşmayla birlikte, Telefonica'nın yeniden Türkiye'deki çözüm ortağı olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Yenilikçi ve yüksek kalitedeki

hizmetimizle, Telefonica'nın buradaki müşterilerine hitap ediyor olacağız. Bu yeni anlaşma ile işbirliğimizin coğrafi kapsamını genişleterek, hem Telefonica'nın, hem de Avea'nın, çok uluslu müşterilerine sunduğu çözümleri çeşitlendirmiş olacağız."