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Avea, Telefonica ile M2M alanında yaptığı stratejik işbirliğini pekiştirdi

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Hatırlayacağınız üzere Avea, geçtiğimiz yıl Telefonica ile yaptığı stratejik işbirliğiyle birlikte M2M(makineden makineye) alanında önemli bir adım atmıştı. Bu yılda Telefonica ile anlaşma masasına oturan Avea, M2M alanında gerçekleştirilen işbirliğinin kapsamını genişletti.

Söz konusu işbirliği sayesinde, Telefonica'nın ülkemizdeki müşterileri Avea şebekesinden yararlanabilecek iken; Avea'da benzer bir şekilde müşterilerine Telefonica'nın alt yapısı üzerinden hizmet verebilecek. Bu işbirliği kapsamında taraflar çok uluslu müşterilerine sunduğu servisin kapsamını genişletmenin yanı sıra, uluslararası düzeyde hizmet verdikleri müşterilerin sayısını arttırmayı da hedeflemiş durumda.

Avea ve Telefonica arasındaki iş birliği hakkında konuşan Avea'nın Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadir Boysan, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
"Avea olarak, Telefonica ile Türk Telekomünikasyon sektöründe, global bir operatörle yapılan ilk işbirliği niteliği taşıyan hem uluslararası düzeydeki "M2M" uygulamalarının Türk kullanıcılara ulaşmasına hem de global müşterilerin Türkiye'de daha iyi hizmet almasına hizmet edecek bir birlikteliği hayata geçirmiştik. Bu yeni anlaşmayla birlikte, Telefonica'nın yeniden Türkiye'deki çözüm ortağı olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Yenilikçi ve yüksek kalitedeki
hizmetimizle, Telefonica'nın buradaki müşterilerine hitap ediyor olacağız. Bu yeni anlaşma ile işbirliğimizin coğrafi kapsamını genişleterek, hem Telefonica'nın, hem de Avea'nın, çok uluslu müşterilerine sunduğu çözümleri çeşitlendirmiş olacağız."

Telefonica Global Solutıons'un Başkanı Juan Carlos López Vives ise bu işbirliğiyle ilgili olarak şunları söyledi:
"Bu özel anlaşmayla Avea ile olan mevcut işbirliğimizi, ortak cep telefonu hizmetlerini içerecek şekilde genişleterek global kurumsal segmentteki konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Avea ile M2M alanında önceden tohumlarını ektiğimiz ilişkiyi de güçlendireceğine inandığımız bu yenilikçi birlikteliğin, her iki şirkete de büyük kazançlar getireceğinden eminim."

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