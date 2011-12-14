Avea'dan Nokia X3-02 ve Nokia 7230 kampanyası

Türkiye'nin en genç ve en dinamik GSM operatörü Avea, en beğenilen cep telefonlarını çok avantajlı fiyatlarla müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor.

Yenilikçi ve ilgi gören kampanyalarına bir yenisini daha ekleyen Avea,3G ve gelişmiş donanım özelliklerinin yanı sıra şık tasarımları ile de fark yaratan Nokia 7230'u ve dokunmatik ekranlı ve klavyeli Nokia X3-02'yi müşterilerine Avea avantaj ve fırsatlarıyla sunmaya başladı. "2'si de Avantajlı, 2'si de Avealı" sloganıyla 8 Aralık'tan itibaren kampanyalı satışa sunulan cep telefonlarına Avea farkıyla sahip olmak mümkün.

Düzenlenen kampanya çerçevesinde Avea müşterileri, şık tasarımı ve kayar kapağıyla dikkat çeken 3G bağlantılı, 3.2 MP kameraya sahip Nokia 7230'a tarifelerine ek ayda 5 TL, dokunmatik ekran ve klavye ile hızlı internet deneyimi yaşatacak Nokia X3-02'ye ise tarifelerine ek 10 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilecekler.

Avea'nın yenilikçi ve fark yaratan kampanyalarına bir yenisini daha eklediklerini belirten Avea Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dehşan Ertürk, "Dünyanın en seçkin markalarından Nokia ile gerçekleştirdikleri kampanyanın müşteriler tarafından yoğun ilgi göreceğini belirtti. "2'si de Avantajlı, 2'si de Avealı" sloganıyla satışa sunulan Nokia X3-02 ve Nokia 7230, Avea'ya uğramadan cep telefonu alınmayacağını bir kere daha ispatlayacak " dedi.

Nokia 7230:

· Şık tasarım ve kayan kapak

· 3G bağlantı

· 3.2 MP kamera

· Nokia Mağaza

· Facebook

· Chat (Gtalk, Messenger, Ovi), Eposta (gmail, hotmail, ovimail-),



Nokia X3-02:

· Dokunmatik ekran ve klavye

· Şık ve ince tasarım

· 3G bağlantı & WLAN

· 5 MP kamera

· Nokia Mağaza

· Sosyal ağlar (Twitter, Facebook, Flickr)

· Chat (Gtalk, Messenger, Ovi), Eposta (gmail, hotmail, ovimail-),

Kampanya hakkında daha detaylı bilgiye www.avea.com.tr adresinden ulaşılabilir.

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