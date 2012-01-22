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Avrupa Parlamentosu perakendecilere elektronik atıkları geri alma zorunluluğu getirdi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Hayatımızda giderek daha çok yer edinen tablet, akıllı telefon ve PC gibi cihazlar bununla birlikte milyarları geçen bir sayıya sahip. Her yeni teknoloji çıktığında eskisini değiştirmek ise ortaya muazzam bir elektronik atık çöplüğü çıkarıyor. Çevre kirliliği bir yana insanlar için bu atıklar büyük bir radyoaktif tehdit oluşturuyor. Atıkların imhası konusunda pek çok ülke kendi tedbirlerini almaya başladı.

Avrupa Parlamentosu da Elektrik ve Elektronik Ekipman Yönetmeliği'nin bir parçası olarak bölge çapındaki elektronik mağazalarına müşterilerin elektronik atıklarını imha için kabul etme zorunluluğu getirdi. Genelge kapsamında 400m2 ve daha büyük alana sahip elektronik mağazaları müşteri başına 4-20 kilo arası elektronik atıkları ücretsiz olarak kabul edecek ve imha merkezlerine ulaştıracak.

Bu sayede vatandaşlar çöpe atmak yerine en yakın elektronik mağazasına giderek eski cihazlarını imha için bırakabilecek. Ayrıca Gana gibi dünyanın en büyük elektronik atık çöplüğüne sahip ülkelere de yasadışı olarak atıkların satılmasının önüne geçilecek. Parlamento bu kararın 7 yıl boyunca uygulanacağını duyurdu.

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xLmNt13 7 yıl
Gerçekten güzel uygulama keşke bizimkilerde böyle şayler yapacak kafa yapısına kavuşsa
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DH Misafiri 7 yıl
MESELE BU DEGIL BEYLER .MESELE YABANCILARIN ÖNÜNÜ KESMEK BIZLER BU ISTEN EKMEK PARAMIZI CIKARTIYORUZ ,EVLERDE KULLANILIP SOKAGA CIKARILAN ELEKTRONIK YADA MOBILYALAR BIZE GELIYOR BIZDE BU ESYALARI AFRIKA GIBI FAKIR ÜLKELRE PAZARLIYORUZ
BU ISTEN HEM BIZ HEMDE ONLAR KAZANIYOR ,BURDA MAKSAT GERI DÖNÜSÜM DEGIL BIZIM ÖNÜMÜZÜ KESMEK SELAMLAR
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E_Aydin35 7 yıl
iyi bir zorunluluk getirilmiş zra bu çok büyük felaketlere yol açardı..İnsanlar yüksek dereceede bu radyoaktif insanlara zarar vermenin ötesini yapardı.
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alpa07 7 yıl
Bne parçalamayı seviyorum.İyi stres atıyor
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eresist 7 yıl
Electro World mağazaları bunu yıllardır yapıyor atık pil ve elektronik cihazlarınızı Electro World'lerdeki atık kutularına atabilirsiniz.Bununla ilgili bir firma destek vermekte ve atıkları mağazalardan o firma almaktadır.
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sakiri 7 yıl
Avrupada cöpler düzenli bir sekilde ayrilir. Mesala bizim mutfagimizda 3 adet cöp kutusu var. Birincisi yemek cöpü, ikinci plastik malzemeler ve plastik kutu karisimi hertürlü paketler icin örnegin süt kutusu yada poset gibi ve ücüncü cöp ise kartonlar ve gazete gibi reklamlar icindir. Her evin önünde düzenli sekilde ayrilmiz büyük boy cöp bidonlari vardir. Herkez düzenli bir sekilde atik cöplerini atar. Örnegin yemek cöpüne poset atilirsa veya karton atilirsa o cöp ceza olarak o hafta gitmez. Hemen hemen her iki yada üc sokak arayla cam ve cam kiriklari gibi ürünlerin toplandigi büyük konteynerlar mevcuttur. Piller atimi ise belediye merkezine yakin yerlerde olur. Eger evinizde atilacak mobilya yada benzeri ev esyalari var ise onlar icinde belediyeye her 15 günde büyük cöp atmak icin bir dilekce yaziyorsunuz. Sizin cöplerinizi ücretsiz olarak götürüyorlar. Avrupada eskici yada hurdaci kavrami türkiyedeki gibidir. Fakat eskimis ürünlerinizi bu eskicilere verirken karsiliginda ücret almiyor yada ücret vermiyorsunuz. Burda isin en can alici noktasi ise arabanizi cöpe atmak isterseniz 100 euroyu gözden cikarmaniz gerekiyor. Bu sistemin türkiyede olmasini cani gönülden isterdim. Bu cöp ve atiklar meselesi öncelikle evlerden baslar. Saygilar.
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Batuist 7 yıl
Avrupa için geçerli tabi bu bizi ilgilendiren bir olay değil. ama Türkiyede böyle bir yasa çıksa kim çöpe atmak varken tutupta bir mağazaya götürecek bunları merak ederdim doğrusu.. İnsanımız çöpe atma konusunda bile üşengeç çöp yerine çöp kenarlarına bırakılan eşyalara bakın.. Artı avrupada eskici kavramı olmadığından bizde eskiciye vermek çöpe atmaktan daha mantıklıdır hiç olmazsa azda olsa para alırsınız artı çöpe atma derdinden kurtulursunuz. Bende yaptığım için biliyorum. Eski crt bir monitör vardı çöpe götürmeye üşendim bir eskiciye söyledim geldi kapıdan aldı hemde üstüne birde para verdi.. :)) ne birde mağazaya mı götürcem! mağazanın bunun için bana eskciden daha çok para vermesi gerekir.. :))
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napolyon94 7 yıl
Onemli bir karar tozlu raflardaki kahverengi devreler copluklerde eski tv ler gormek insanin canini sikiyor
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karmaşık 7 yıl
bu arada arkadaşlar bim mağazaları atık piller için mağazalarında kutular bulundurmaya başlamış atık pillerinizi buralara atabilirsiniz, crt teknolojisinin yerini lcd aldı ülkemizde artık kullanılmayan bir türlü satılamayan crt ekranlı monitörler içinde bir çalışma yok, bir çok kurumun depolarında öylece duruyor, crt tüpler doğa için zararlı.
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