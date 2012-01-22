Avrupa Parlamentosu perakendecilere elektronik atıkları geri alma zorunluluğu getirdi

Hayatımızda giderek daha çok yer edinen tablet, akıllı telefon ve PC gibi cihazlar bununla birlikte milyarları geçen bir sayıya sahip. Her yeni teknoloji çıktığında eskisini değiştirmek ise ortaya muazzam bir elektronik atık çöplüğü çıkarıyor. Çevre kirliliği bir yana insanlar için bu atıklar büyük bir radyoaktif tehdit oluşturuyor. Atıkların imhası konusunda pek çok ülke kendi tedbirlerini almaya başladı.





Avrupa Parlamentosu da Elektrik ve Elektronik Ekipman Yönetmeliği'nin bir parçası olarak bölge çapındaki elektronik mağazalarına müşterilerin elektronik atıklarını imha için kabul etme zorunluluğu getirdi. Genelge kapsamında 400m2 ve daha büyük alana sahip elektronik mağazaları müşteri başına 4-20 kilo arası elektronik atıkları ücretsiz olarak kabul edecek ve imha merkezlerine ulaştıracak.





Bu sayede vatandaşlar çöpe atmak yerine en yakın elektronik mağazasına giderek eski cihazlarını imha için bırakabilecek. Ayrıca Gana gibi dünyanın en büyük elektronik atık çöplüğüne sahip ülkelere de yasadışı olarak atıkların satılmasının önüne geçilecek. Parlamento bu kararın 7 yıl boyunca uygulanacağını duyurdu.