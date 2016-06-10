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BLOCKS modüler akıllı saat satışa çıkıyor

Akıllı saat pazarının ilk modüler projesi olarak dikkat çeken ve büyük bir potansiyele sahip olan BLOCKS, nihayet satışa çıkıyor. Saatin ön siparişleri başlamış durumda.
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon tarafında henüz piyasaya çıkmış bir modüler cihaz mevcut değil ve 2017 yılından önce de beklenmiyor. Akıllı saat tarafında ise bazı engeller aşıldı ve ilk modüler akıllı saat modeli BLOCKS Ekim ayı itibariyle satışa çıkıyor.

Geçen yıl Kickstarter üzerinde destek arayan ve 1.5 milyon dolarlık bağış ile gerçekleşme imkanı bulan BLOCKS, ön sipariş sayfasını hizmete sunmak üzere. Tüketiciler, asıl saati ve 6 farklı modülü buradan sipariş verebilecekler. Dağıtıma ise Ekim 2016 tarihinde başlanacak.

1.4 inçlik 600x600 piksel çözünürlükte AMOLED ekrana sahip olan BLOCKS, Snapdragon Wear 2100 yongasından gücünü alıyor. ARM Cortex-A7 çekirdeği ile kontrolün sağlandığı bu yongada Bluetooth 4.1 ve WiFi kablosuz bağlantı özellikleri yer alıyor. Ayrıca sensörler de yonga üzerinde ve bu sayede enerji verimliliği sağlanıyor. Saat 512MB RAM ve 4GB depolama kapasitesi ile desteklenmiş. 300mAh kapasiteli batarya ile 2-3 gün civarında kullanım sağlanabiliyor.

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Akıllı saatin modülleri, kayış piminden itibaren entegre ediliyor ve böylece sanki kayış gibi aşağı doğru salınabiliyor. Bu sayede dışa çıkıntı engelleniyor ve standart görünüm de bozulmamış oluyor. Hali hazırda saat için 6 farklı modül mevcut.

Akıllı saatin satış fiyatı 330$. Bu fiyata 4 adet modül dahil. Hiç bir modüle ihtiyaç duymadan akıllı saati kullanabildiğiniz gibi, tanesi 35$ olan bu modülleri ihtiyaca göre satın alabilirsiniz. Modüller arasında 60mAh kapasiteli bir batarya, entegre flaş, nabız ölçer, GPS gibi seçenekler yer alıyor. İlerleyen dönemde kamera, SIM kart, depolama belleği, parmak izi okuyucu gibi yeniler de eklenecek.

BLOCKS akıllı saatinin arayüzü modüler yapıya göre geliştirildiği için daha erken piyasaya çıkma fırsatı buldu. Ayrıca işlemci, RAM, ekran gibi ana parçaların değiştirilemiyor olması da bir avantaj sayılabilir. BLOCKS pazarda büyük potansiyeli olan bir proje olarak görülüyor. 

 

https://new.chooseblocks.com/buy Yorum Yaz
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JoeyBane 2 yıl
cozunurluk harika artik kopya cekebilecem!
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OverClocK1ng 2 yıl
Ken bunu beğendi...
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