    Road Runner beyazperdeye geliyor, animasyon-film karışımı bir yapım olacak

    Bir neslin Road Runner olarak bildiği ancak orijinal ismi Coyote Vs. Acme olan animasyon serisi beyazperdeye uyarlanıyor. 5 yıllık gecikmenin ardından ilk adımlar atıldı.

    Coyote Vs. Acme Tam Boyutta Gör
    Looney Tunes ekosistemindeki en şanssız görülen karakter Coyote ve peşinden koştuğu Road Runner filmi için yeşil ışık yakıldı. Animasyon-film karışımı melez bir proje olması beklenen yapımın yönetmeni de belli oldu. 

    Road Runner nedir?

    Bir neslin Road Runner olarak bildiği animasyon aslında Coyote Vs. Acme orijinal adına sahipti. Genelde bir çakalın koşucu guguk kuşunu avlamak için verdiği bitmek bilmeyen mücadelenin gösterildiği dizinin hikâyesi de bir hayli farklıydı. 

    Avlamak istediği kuş için Acme şirketinin silah ve ekipmanlarını kullanan Will E. Coyote, hatalı üretim nedeniyle her seferinde hayal kırıklığına uğruyordu. Hikâyenin sonunda ise avukatı ile Acme şirketinden davacı oluyordu. Dizide anlatılmak istenen ise şirketlerin özensiz üretimleri nedeniyle müşterilerin mağdur olmasıydı. 

    Önce 2020 ardından 2023 yılında gündeme gelen ancak sorunlar nedeniyle rafa kalkan Coyote Vs. Acme yapımının yönetmeni Dave Green olacak. Green aynı çizgi filmde olduğu gibi sinema salonlarında da bol kahkaha olacağını belirtiyor. 

