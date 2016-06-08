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Android 6.0 ilk kez yüzde 10 barajını geçti

Yaklaşık 8 aydır kayda değer bir sıçrama yapamayan Android 6.0 işletim sistemi, geçen ay itibariyle döneme bağlı olarak büyük bir hareketlilik yaşamaya başladı.
2 yıl
4,4b
1
35
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android 6.0 ilk kez yüzde 10 barajını geçti

Kullanıma sunulduğu günden bu yana hitap ettiği alan çok kısıtlı kalan ve tek haneli benimsenme oranlarını bir türlü geçemeyen Android 6.0 Marhsmallow işletim sisteminde son 2 aydır kıpırdanma yaşanıyor. Sürüm artık 10’lar kulübünde.

İlk kez geçen ay yüzde 5 kullanım oranını geride bırakan sürüm, şimdi de yüzde 10 barajını geçmiş durumda. Özellikle üreticilerin bahar döneminde hareketli olması ve yeni modeller piyasaya sürmesi, bu artışta büyük rol oynuyor.

Ayrıca Bkz. "Rafadan Tayfa artık mobilde"

Android 6.0 işletim sistemi en çok kendisinden önceki 2 sürümün paylarından yemiş durumda. Android 4.4 KitKat sürümü yüzde 0.9 azalarak 31.6 seviyesine gerilerken, Jelly Bean sürümleri de yüzde 1.2 kaybederek yüzde 18.9 olarak gerçekleşmiş.

Google’ın Android N sürümünü yaz aylarında kullanıma sunması ile Android 6.0 sürümünün hızını kaybetmesi bekleniyordu ancak aksine sonbahar aylarına kadar yeni bir sürüm gelmeyecek. Bu bakımdan Android 6.0 sürümünün yüzde 20 barajını geçmesi çok olası görünüyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/Marshmallow-now-on-10-of-all-Android-phones-in-Googles-latest-stats_id81921 Yorum Yaz
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Guest-05F99D7C6 2 yıl en beğenilen
2 seneye iktidar inşallah.. başlığa gel
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cem650 2 yıl
yav allah aşkına saçmalamayın nasıl geçsin barajı hangi makina 6 versiyon kurulabiliyorki 6 versiyona geçsin.. bu işe ciddi el atmaları lazım androidde telefon alanın elinde kalıyor,telefonde kurulu neyse o yazılım cihazda ömrü billah kalıyor. adam gibi yazılım yaşam döngüsü yapsınlar. minimum 2 sene tüm cihazlar android tarafında yazılım alsın. bak nasıl alıp yürüyor sistem ama nerde....

ve bence %10 barajını muhtemelen yeni cihazlar sayesinde aşmıştır. yoksa kimsenin kullanabildiğini düşünmüyorum.
yav allah aşkına saçmalamayın nasıl geçsin barajı hangi makina 6 versiyon kurulabiliyorki 6 versiyona geçsin.. bu işe ciddi el atmaları lazım androidde telefon...
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byJuck 2 yıl
LG g3 bile yeni aldı rezalet. firmalar yen itelefon üzerinde çalışıyor yazılım üstünde değil :) nede olsa telefon satar yazılım/güncelleme değil
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leoing 2 yıl
Bu konuyu açmak için geldim ki arkadaş benim yerime açmış. 800-1000 TL arası babalar günü için telefon bakıyorum. General Mobile 5P dışında önerisi olan var mı?

Teşekkürler.
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slckaydemir 2 yıl
Kitkat ne kadar çok tutulmuş hala yüksek bir payı var.
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cem650 2 yıl slckaydemir
slckaydemir

Kitkat ne kadar çok tutulmuş hala yüksek bir payı var.

bence kullanmak zorunda kalıyorlardıda kitkat sürümü kullanan cihaz varmıki hala yani o sürümü kullanıpta facebook whatsap kullanabiliyormuki :)
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KoşanBalık 2 yıl
Firmalar tabiki vermiyor guncelleme yoksa yeni tel nasil satar! su an elimdeki S2 android 2.3 ile cikti cynogen destegi ile 6a yukseltebiliyoruz. Samsung verse bu guncellemeleri cogu insan hala s2 kullaniyor olurdu.
guncelleme icin ya nexus almak lazim ya android one cihazlar. en guzeli Custom romlar bence
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CWaRRioR 2 yıl
"Android 6.0 ilk kez yüzde 10 barajını geçti"

Ben 9-10 kez geçmiştir diyodum, ilk kez geçtiyse iyi. Lollipop kaç kez %10 barajını geçmişti?
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arel.gr 2 yıl
"ftf" ne ?
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V4LKyR 2 yıl
Yusac
Note 4 kullanıyorum 2 yıl olacak ama hala 6 gelmedi. Zaten bu saatten sonra Samsung eskidi bu der hiç vermez.

Ben de Note 4 kullanıyorum, bana Android 6 geldi. Demek ki ikimizden birisinde bir sıkıntı var. Bir tutarsızlık söz konusu.
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Captain_Ivy 2 yıl V4LKyR
V4LKyR

Yusac

Note 4 kullanıyorum 2 yıl olacak ama hala 6 gelmedi. Zaten bu saatten sonra Samsung eskidi bu der hiç vermez.


Ben de Note 4 kullanıyorum, bana Android 6 geldi. Demek ki ikimizden birisinde bir sıkıntı var. Bir tutarsızlık söz konusu.

Bana da gelmedi.

Nedeni: Türkiye ve EU note4 cihazlarına güncelleme verilirken ithalat yoluyla gelenlere verilmedi daha. Telefondaki kodun sonundaki son harf belirliyor.
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Yusac 2 yıl
Note 4 kullanıyorum 2 yıl olacak ama hala 6 gelmedi. Zaten bu saatten sonra Samsung eskidi bu der hiç vermez.
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CoreXXX 2 yıl
yıllardır wp kullanıyorum. ama artık 6.0 ı gördükten sonra bende androide geçmeye karar verdim. hele n sürümü dahada güzel olmuş. eski sorunlarından ve hantallığından arınmış ve her geçen zaman daha iyiye giden bir işletim sistemi görüyorum şu an. googlenin ne kadar iyi çalıştığınıda burdan anladım. adamlar derme çatma bir sistemden billur gibi çalışan sitem yaptılar helal olsun
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bkaakco 2 yıl
Fena değil.
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0MG90 2 yıl
LastShip
Lan ilk kez gecti ne demek androidde rootsuz surum dusurme mi var. guncelledigin gibi kaliyorsun ikinci kez %10 u gececek degil ya bi kere olacak sey zaten. Sanki millet surum dusurebiliyorda bi kac kez %10 barajini gecip gerileyecekmis gibi ilk kez gecti haberi yapiliyor. Isi bu tip haber yazmak olan birinin kendini ifade edisi bu kadar kotu olamaz. %10 barajini ilk kez asti degil %10 barajini nihayet asti

Sony Xperia Z2 kullanıyorum roota gerek olmadan ftf ile kolayca sürüm düşürebiliyorum ya da sürüm yükseltebiliyorum.
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GenkaNuank 2 yıl
O zaman android 7 çıkabilir hadi çıksın artık
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Patren 2 yıl
kitkat hala yüksekmiş
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