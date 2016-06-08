"Android 6.0 ilk kez yüzde 10 barajını geçti"

Kullanıma sunulduğu günden bu yana hitap ettiği alan çok kısıtlı kalan ve tek haneli benimsenme oranlarını bir türlü geçemeyen Android 6.0 Marhsmallow işletim sisteminde son 2 aydır kıpırdanma yaşanıyor. Sürüm artık 10’lar kulübünde.

İlk kez geçen ay yüzde 5 kullanım oranını geride bırakan sürüm, şimdi de yüzde 10 barajını geçmiş durumda. Özellikle üreticilerin bahar döneminde hareketli olması ve yeni modeller piyasaya sürmesi, bu artışta büyük rol oynuyor.

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Android 6.0 işletim sistemi en çok kendisinden önceki 2 sürümün paylarından yemiş durumda. Android 4.4 KitKat sürümü yüzde 0.9 azalarak 31.6 seviyesine gerilerken, Jelly Bean sürümleri de yüzde 1.2 kaybederek yüzde 18.9 olarak gerçekleşmiş.

Google’ın Android N sürümünü yaz aylarında kullanıma sunması ile Android 6.0 sürümünün hızını kaybetmesi bekleniyordu ancak aksine sonbahar aylarına kadar yeni bir sürüm gelmeyecek. Bu bakımdan Android 6.0 sürümünün yüzde 20 barajını geçmesi çok olası görünüyor.