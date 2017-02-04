BRAUN dünyanın en romantik hediyesini buldu!

Mississippi State Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalara göre sakal, içerisindeki bileşenler sayesinde tüm bitkiler için besleyici özellik taşıyor.

Ünlü İsimler Sakallarını Çiceklere Dönüştürdü

Sevgililer Günü Özel Paketleri Teknosalarda

Çiçekler Sahipleriyle Buluşacak

Ve Sevgililer Günü geldiğinde, şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş bir hediye, içerisinde hem sevgi hem de sevgili barındıran bir çiçek, aşkla büyüyerek, dünyanın en romantik hediyesi olacak. 14 Şubat’ta, Braun ile şekillendirilmiş sakallar, bir kez daha sevgililerin yüzünü güldürecek.

Yeni çıkan Braun Erkek Bakım Kitleri ile ilgili detaylı bilgiyi buradaki bağlantıdan edinebilirsiniz.

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Yani, eğer sakalınızı kesip, bir çiçeğin toprağına ekerseniz, sakalınız çiçeği besliyor, büyütüyor. En klişe Sevgililer Günü hediyesi olarak anılan çiçek, içerisinde sevgiliden bir parça ile büyüyerek, dünyanın en romantik hediyesi haline geliyor! Yeni 9’u 1 Arada Erkek Bakım Kiti ile Braun, erkeklerin, istedikleri sakal tıraşına kolayca sahip olmalarını sağlarken, Sevgililer Günü’nü de yeni baştan şekillendiriyor. Braun tüm aşıklara, Aşkın Çiçek Açsın diyor!Sanat ve internet dünyasından ünlü isimler de bu romantik etkinliği kaçırmadılar. Şarkıcı & Oyuncu Cem Belevi, oyuncu Bora Cengiz, internet fenomeni Serhat Osman Karagöz, fotoğrafçı Serkan Demirci ve iki ünlü Youtuber; Uras Benlioğlu ve Cem Korkmaz da sevgilileri için 1 Şubat’ta Cevahir Teknosa Mağazası’nda gerçekleşen davette, sakal tıraşı oldular ve sakallarını saksılara ekerek, 14 Şubat süprizlerinin büyümesini beklemeye başladılar .Böylesine güzel bir hediye, yalnızca bir gün ulaşılabilir olmasın diye, içerisinde Yeni Braun 9’u 1 Arada Erkek Bakım Kiti ve büyümeye hazır bir çiçek bulunan Sevgililer Günü özel paketleri, 14 Şubat’a kadar Cevahir, Bayramoğlu ve Maltepe Teknosa mağazalarında satışa sunulacak. Dileyenler Teknosalardan bu Braun Erkek Bakım Kiti MGK serisini satın alarak, kendi özel çiçeklerini, Yeni Braun 9’u 1 Arada Erkek Bakım Kiti ile tıraş ettikleri sakallarıyla besleyip, büyütebilecekler.