    A101 marketler Smeg mutfak ürünleri ve interkom uyumlu motosiklet kaskları satıyor

    16 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında İspanyol LS2 markasına ait motosiklet kaskları ve İtalyan Smeg markasına ait elektrikli ev aletleri yer alıyor.  

    16 Ekim A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zincirinin Ekstra teknoloji kataloğunda akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara, elektrikli ev aletlerinden interkom uyumlu motosiklet kasklarına ve motosikletlere kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak. 

    16 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri?

    16 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında İspanyol LS2 markasına ait motosiklet kaskları yer alıyor. FF808 Stream II kask modeli 5499TL. ile geliyor. FF353 Rapid kask modeli 3999TL iken Rapid Solid kask modeli 3699TL. Bu kasklarda Bluetooth interkom desteği, havalandırma, çift vizör sistemi gibi özellikler yer alıyor. 

    Diğer taraftan İtalyan Smeg markasının hamur karıştırma makinesi 29999TL, kahve öğütücü 14999TL, filtre kahve makinesi 11999TL, ekmek kızartma makinesi, narenciye sıkacağı ve çelik kettle da 9999TL olarak satılıyor. 

