    ŞOK marketler uygun fiyata Xiaomi Smart L1 Pro projeksiyon cihazı satıyor

    22 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Xiaomi markasına ait Smart L1 Pro projeksiyon cihazı, Mi Smart Space Heater S akıllı ısıtıcı ve Xiaomi salınımlı elektrikli diş fırçası yer alıyor.

    22 Ekim ŞOK aktüel
    ŞOK marketlerin hafta içi aktüel kataloğunda projeksiyon cihazlarından akıllı ısıtma sistemlerine, salınımlı elektrikli diş fırçasından elektrikli ev aletlerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak. 

    22 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    22 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Xiaomi markasına ait Smart L1 Pro projeksiyon cihazı yer alıyor. Full HD çözünürlük, 2GB RAM, 16GB depolama, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, Android TV, Dolby Audio, çift 5W hoparlör gibi özellikleri olan projeksiyon cihazı 12999TL olarak satılacak. 

    Diğer taraftan Mi Smart Space Heater S akıllı elektrikli ısıtıcı 5999TL iken Xiaomi Ionic H300 saç kurutma makinesi 1999TL, Xiaomi salınımlı elektrikli diş fırçası da 1499TL fiyat etiketine sahip. 
     

    Yeni Toyota Land Cruiser FJ sahneye çıktı

