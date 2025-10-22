ŞOK marketler uygun fiyata Xiaomi Smart L1 Pro projeksiyon cihazı satıyor

22 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
22 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Xiaomi markasına ait Smart L1 Pro projeksiyon cihazı yer alıyor. Full HD çözünürlük, 2GB RAM, 16GB depolama, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, Android TV, Dolby Audio, çift 5W hoparlör gibi özellikleri olan projeksiyon cihazı 12999TL olarak satılacak.
Diğer taraftan Mi Smart Space Heater S akıllı elektrikli ısıtıcı 5999TL iken Xiaomi Ionic H300 saç kurutma makinesi 1999TL, Xiaomi salınımlı elektrikli diş fırçası da 1499TL fiyat etiketine sahip.