Gizli iOS 26.2 kodu, Apple Home ekosistemine gelecek yeni cihaza işaret ediyor

Tam Boyutta Gör Apple'ın akıllı ev ürün yelpazesi şu anda Apple TV ve HomePod ile sınırlı ancak söylentilere göre şirket, yeni bir iPad benzeri hub ve çeşitli aksesuarlarla bu segmenti daha da genişletmeyi planlıyor. Apple bu haberi henüz doğrulamasa da, iOS 26.2'nin ilk beta sürümü, Apple’ın yeni bir akıllı ev aksesuarı geliştirdiğini gösteriyor.

Apple TV veya HomePod kategorileri dışında yeni aksesuar

iOS 26.2 beta kodu, Apple'ın nispeten yakın bir zamanda yeni bir ürün kategorisi sunmayı planladığını veya en azından şirketin bu fikri araştırdığını doğruluyor. HomeKit cihazlarını yönetmek için kullanılan Home uygulamasıyla ilgili kod dizeleri "isFirstPartyAccessory" etiketli yeni bir sistem flag'ine referanslar içeriyor. Mevcut ev aksesuarlarının Home uygulamasında zaten kendi flag'leri bulunuyor. Bunlar "isApple TV" ve "isHomePod". Diğer HomeKit cihazları ise dahili olarak üçüncü parti aksesuarlar olarak tanımlanıyor.

Apple'ın yerleşik ekrana sahip yeni bir HomePod piyasaya süreceğine dair söylentiler dolaşıyor. Ancak "isFirstPartyAccessory" işareti, Apple'ın Apple TV veya HomePod kategorileri dışında, kameralar ve kapı zilleri gibi Apple tarafından tasarlanan yeni aksesuar türleri için destek üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Bloomberg'den Mark Gurman ve analist Ming-Chi Kuo da dahil olmak üzere birçok kaynak, Apple'ın ev güvenlik kamerası tanıtacağını bildirdi. Tasarım veya özellikler hakkında pek fazla detay yok ancak Apple ekosistemiyle derinlemesine entegre olacağı belirtiliyor.

Bloomberg daha önce bu yeni kameranın 2026'da duyurulmasının beklendiğini bildirmişti. iOS 26.2 beta sürümünün bu yeni ev aksesuarı türüne referanslar içermesi, Apple'ın ekosistemi yakında çıkacak yeni donanımlara hazırladığını gösteriyor.

2026'da tanıtılacak Apple ürünleri arasında olacak

Ancak, şunu da belirtmek gerekiyor; Apple’ın planları değişebiliyor ve yazılım kodları arasında rastlanan bu işaretler her zaman yeni bir ürünün piyasaya çıkacağının bir garantisi değil. iOS 26.2'nin Aralık ayında yayınlanması beklenirken, bu yeni aksesuarın en erken 2026 baharında gelmesi bekleniyor.

