    Xiaomi, akıllı ayak yıkama masaj aletini piyasaya sürdü

    Xiaomi, akıllı ürünleri arasına ayak yıkama masaj aleti ekledi. Mijia Smart Airbag Foot Bath 2 Pro ayak spası, ısıtma, masaj, sterilize ve fazlasını sunuyor.    

    Mijia Smart Airbag Foot Bath 2 Pro Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, ısıtan, masaj yapan, sterilize eden ve kendini katlayan akıllı ayak spası tanıttı. HyperOS ekosistemiyle entegre çalışan akıllı ayak banyosu ürünü, kullanım kolaylığı için elektronik olarak 35 cm'ye kadar yükseltilebiliyor ve tek bir düğmeyle kapanabiliyor.

    Mijia Smart Airbag Foot Bath 2 Pro özellikleri

    Xiaomi, cihazı hem ayağın üst kısmını hem de ayak tabanını saran tam ayak hava yastığı masaj sistemiyle donatmış. Bu sistem, ayak parmaklarına, kemerlere ve topuklara odaklanan üç bölgeli masaj sağlıyor. Taban, cilde nazik davranan ve kir birikmesini önlemeye yardımcı olan yumuşak bir TPE pedle kaplanmış. Ayak banyosu için DPS ısıtma sistemi, su sıcaklığını 35 ila 48°C arasında ayarlamaya olanak tanıyor. Sıcaklık 54°C'yi aşarsa, ısıtma otomatik olarak kesiliyor.

    Kan dolaşımını hızlandıran titreşim fonksiyonu ve su borusunun içine gizlenmiş UV sterilizasyon lambası sayesinde Koli Basili ve Staphylococcus Aureus gibi bakterilerin %99,9'unu yok eden bir sistem de mevcut. Cihaz, elektrik arızası tespit edildiğinde 0.1 saniye içinde elektriği kesen dahili kaçak korumalı 1.5 metrelik kabloya sahip.

    Cihaz, akıllı kontrol paneli, 5 - 60 dakika arasında ayarlanabilen zamanlayıcı ve tercih edilen ayarları hatırlayan hafıza fonksiyonuna sahip. Ayrıca, kolay hareket için gizli taşıma sapı ve tekerlek içeren bir tasarıma sahip. Yerçekimi destekli drenaj sistemi kullanıyor ve daha fazla rahatlık için tek dokunuşla kendi kendini temizliyor.

    Xiaomi Mijia Smart Foot Bath 2 Pro, markanın HyperOS ekosistemiyle entegre çalışarak Mi Home uygulaması ve Xiao AI sesli asistanı aracılığıyla kontrol ediliyor. Kullanıcıların temizliği başlatmalarına, ayarları değiştirmelerine ve kullanımı doğrudan cihazlarından takip etmelerine olanak tanıyor. Sistem, 10 akıllı masaj modu, dört özelleştirilebilir ön ayar ve ayrıntılı kullanım takibi için yedi günlük ayak banyosu takvimi sunuyor.

    Xiaomi akıllı ayak yıkama masaj (spa) aleti fiyatı

    Xiaomi’nin yeni ayak yıkama masaj cihazı Mijia Smart Airbag Foot Bath 2 Pro, Çin’de 1149 yuan (161 dolar) satışa sunuldu.

