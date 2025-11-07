Giriş
    IKEA, Matter uyumlu yeni akıllı ev ürünlerini tanıttı

    Mobilyalarıyla tanınan IKEA, son birkaç yıldır akıllı ev teknolojisine de yatırım yapıyor. Şirket, sensörler, ışıklar ve uzaktan kumandalar dahil olmak üzere 21 yeni akıllı ev cihazını duyurdu.

    IKEA Matter uyumlu yeni akıllı ev ürünleri Tam Boyutta Gör
    IKEA, aydınlatma, sensörler ve kontrol odaklı 21 yeni akıllı ev ürününü tanıttı. Yeni ürünler, evrensel akıllı ev standardı olan Matter ile uyumlu. Bu, hem Android hem de iOS kullanıcılarının ürünleri Ev cihazları arasına kolayca ekleyip kullanabileceği anlamına geliyor.

    IKEA’nın yeni akıllı ev ürünleri arasında sensörler, ışıklar ve kontrol seçeneklerinin yanı sıra uygun fiyatlı seçenekler bulunuyor. Ürünlerin bazıları yeni, bazıları ise IKEA'nın daha önce sunduğu mevcut serilere yapılan güncellemeler.

    Yeni Kajplats koleksiyonu

    IKEA akıllı ampul Kajplats Tam Boyutta Gör
    Akıllı ampuller, Ikea'nın en popüler akıllı ev ürünlerinden biri. Yeni Kajplats koleksiyonu, tüketicilerin mevcut ürünleri ayırt etmesini kolaylaştıran basitleştirilmiş bir ürün yelpazesine sahip. Yeni Kajplats serisinde, standart küre şekilli 60 mm E27/E26 ampuller, kompakt 45 mm P45 E17/E14/E12 ampuller ve her biri kısılabilir beyaz spektrum veya tamamen renk değiştiren modelleri de bulunan GU10 yönlü spot ampuller dahil olmak üzere 11 çeşit bulunuyor.

    Ikea ayrıca 95 mm'ye kadar üç boyutta şeffaf dekoratif ampuller de sunuyor ancak bunlar beyaz spektrumla sınırlı. Şirket, akıllı ev ürünleri için Zigbee'den uzaklaşıp Matter-over-Thread'e yönelmiş olsa da, yeni ampuller Ikea'nın eski kablosuz kumandalarıyla uyumlu ve daha basit bir kurulum tercih eden tüketiciler için akıllı ev uygulaması veya Dirigera hub'ı olmadan da kullanılabiliyor.

    Yeni Bilresa uzaktan kumandalar

    IKEA Bilresa kumanda Tam Boyutta Gör
    Ikea, artık belirli ürün ve işlevler için tasarlanmamış iki yeni Matter uyumlu kablosuz kumanda sunuyor. Bilresa kumandası, sadeleştirilmiş iki düğmeli ve kaydırma tekerlekli bir tasarımla geliyor. Her ikisi de ışıkları açmak ve parlaklığı ayarlamak için kullanılabilse de, genel amaçlı ve diğer ürün türleriyle uyumlu olacak şekilde tasarlanmış.

    Kaydırma tekerlekli kumanda, alt kısımdaki bir düğme kullanılarak değiştirilebilen birden fazla grubu da kontrol edebiliyor. Örneğin; akıllı bir hoparlörün sesini ayarlamak için kaydırma tekerleğini kullanabilir ve ardından ışıklarınızın rengini kontrol edebilirsiniz. Ikea, kumandanın her iki sürümünü de ayrı ayrı veya kırmızı, yeşil ve bej üçlü paket halinde satışa sunacak; böylece renklerine göre işlevlerini ve hangi cihazları kontrol ettiklerini ayırt edebileceksiniz.

    Yeni Grillplats akıllı priz

    IKEA akıllı priz Grillplats Tam Boyutta Gör
    Uzaktan kumandalar, lambaları ve küçük ev aletlerini uzaktan açmanıza ve enerji tüketimlerini takip etmenize olanak tanıyan Ikea'nın yeni Grillplats akıllı priziyle de çalışıyor.

    Yeni akıllı sensörler: Myggbett, Klippbok ve Myggspray

    IKEA akıllı sensörler Tam Boyutta Gör
    Ikea, yeni akıllı ev koleksiyonuna beş yeni akıllı sensör ekledi. Myggspray, ışıkları tetikleyebilen iç/dış ortam hareket sensörü. Myggbett, kapı ve pencere açıldığında veya kapatıldığında ışıkları yakan ve bildirim gönderebilen bir kapı/pencere sensörü. Klippbok ise, cihazların altına sığacak kadar küçük bir su sensörü ve sızıntı durumunda bildirim ve sesli alarmla kişiyi uyarıyor.

    Yeni sıcaklık ve nem sensörü: Timmerflotte

    Timmerflotte, üstündeki pikselli LED ekran sayesinde tek bir düğmeye basarak her iki ölçümü de gerçekleştiren bir sıcaklık ve nem sensörü. Akıllı termostatınızın takılı olduğu kattan farklı bir katta bulunan odalarda bile evinizin hedef sıcaklığına ulaşılmasını sağlayabiliyor. Alpstuga, bir masaüstü saatine benzese de saati göstermesinin yanı sıra, evinizdeki CO2 ve havadaki PM2.5 partiküllerinin seviyesini, sıcaklığı ve nemi de ölçebilen Ikea'nın ilk hava kalitesi sensörü. Ikea'nın mevcut hava temizleyicileriyle çalışacak şekilde tasarlanmış.

    IKEA akıllı ev ürünleri fiyatları ne kadar?

    IKEA, yeni akıllı ev ürünlerinin İngiltere fiyatlarını açıkladı. Yeni Kajplats'ın fiyatları 4 - 9 sterlin arasında değişirken, çift düğmeli uzaktan kumanda 3 sterlin, kaydırma tekerlekli uzaktan kumanda ise 4 sterlin fiyat etiketine sahip. Klippbok, Myggbett ve Myggspray sensörlerinin her biri 7 sterlin, Timmerflotte sıcaklık/nem sensörü ise 5 sterlin olarak fiyatlandırılmış. Yeni koleksiyondaki en pahalı cihaz ise 25 sterlinlik Alpstuga hava kalitesi sensörü.

