IKEA, Matter uyumlu yeni akıllı ev ürünlerini tanıttı

IKEA’nın yeni akıllı ev ürünleri arasında sensörler, ışıklar ve kontrol seçeneklerinin yanı sıra uygun fiyatlı seçenekler bulunuyor. Ürünlerin bazıları yeni, bazıları ise IKEA'nın daha önce sunduğu mevcut serilere yapılan güncellemeler.
Yeni Kajplats koleksiyonu
Ikea ayrıca 95 mm'ye kadar üç boyutta şeffaf dekoratif ampuller de sunuyor ancak bunlar beyaz spektrumla sınırlı. Şirket, akıllı ev ürünleri için Zigbee'den uzaklaşıp Matter-over-Thread'e yönelmiş olsa da, yeni ampuller Ikea'nın eski kablosuz kumandalarıyla uyumlu ve daha basit bir kurulum tercih eden tüketiciler için akıllı ev uygulaması veya Dirigera hub'ı olmadan da kullanılabiliyor.
Yeni Bilresa uzaktan kumandalar
Kaydırma tekerlekli kumanda, alt kısımdaki bir düğme kullanılarak değiştirilebilen birden fazla grubu da kontrol edebiliyor. Örneğin; akıllı bir hoparlörün sesini ayarlamak için kaydırma tekerleğini kullanabilir ve ardından ışıklarınızın rengini kontrol edebilirsiniz. Ikea, kumandanın her iki sürümünü de ayrı ayrı veya kırmızı, yeşil ve bej üçlü paket halinde satışa sunacak; böylece renklerine göre işlevlerini ve hangi cihazları kontrol ettiklerini ayırt edebileceksiniz.
Yeni Grillplats akıllı priz
Yeni akıllı sensörler: Myggbett, Klippbok ve Myggspray
Yeni sıcaklık ve nem sensörü: Timmerflotte
Timmerflotte, üstündeki pikselli LED ekran sayesinde tek bir düğmeye basarak her iki ölçümü de gerçekleştiren bir sıcaklık ve nem sensörü. Akıllı termostatınızın takılı olduğu kattan farklı bir katta bulunan odalarda bile evinizin hedef sıcaklığına ulaşılmasını sağlayabiliyor. Alpstuga, bir masaüstü saatine benzese de saati göstermesinin yanı sıra, evinizdeki CO2 ve havadaki PM2.5 partiküllerinin seviyesini, sıcaklığı ve nemi de ölçebilen Ikea'nın ilk hava kalitesi sensörü. Ikea'nın mevcut hava temizleyicileriyle çalışacak şekilde tasarlanmış.
IKEA akıllı ev ürünleri fiyatları ne kadar?
IKEA, yeni akıllı ev ürünlerinin İngiltere fiyatlarını açıkladı. Yeni Kajplats'ın fiyatları 4 - 9 sterlin arasında değişirken, çift düğmeli uzaktan kumanda 3 sterlin, kaydırma tekerlekli uzaktan kumanda ise 4 sterlin fiyat etiketine sahip. Klippbok, Myggbett ve Myggspray sensörlerinin her biri 7 sterlin, Timmerflotte sıcaklık/nem sensörü ise 5 sterlin olarak fiyatlandırılmış. Yeni koleksiyondaki en pahalı cihaz ise 25 sterlinlik Alpstuga hava kalitesi sensörü.
