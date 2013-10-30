Barnes & Noble'dan yeni Nook elektronik kitap okuyucu geliyor

Elektronik kitap dünyasının önemli isimlerinden ABD'li Barnes & Noble, yeni nesil Nook'u lanse etmeye hazırlanıyopr.

İş dünyasının saygın yayın organlarından Forbes'ın aktardığı bilgilere göre Barnes & Noble, Amazon'un yeni Kindle ve Apple'ın yeni iPad Air ile iPad Mini'ye karşılık elektronik kitap alanında önemli bir kullanım oranı bulunan Nook'un yeni nesilini 31 Ekim'de düzenleyeceği lansman ile kamuoyuna tanıtacak. İddiaya göre yeni Nook, yine düşük ışıklı ortamlarda sunduğu ve parlak ancak uzun süreli okumalarda gözde rahatsızlık yaratmayan GlowLight özelliğiyle öne çıkacak.

ABD'li kitabevi firması olan ve Nook ile elektronik teknolojiler ile kendi faaliyet alanını birleştiren Barnes & Noble, hali hazırda Nook HD+ ve Nook HD isimli elektronik kitap okuyucusu / tablet hibriti ile Nook Simple Touch GlowLight ve Nook Simple Touch elektronik kitap okuyucu satışını sürdürüyor.