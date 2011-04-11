Battlestar Galactica Online Türkiye macerası Oyuncu.com’da başlıyor!

Tüm dünyada tanınmış bilim-kurgu dizilerinden biri olan Battlestar Galactica, Türkiye'de ilk kez Oyuncu.com'da oyunseverlerle buluşuyor.

Tüm dünyada lanse edilen ve hızla en sevilen , en çok oynanan strateji ve savaş oyunları arasında kendisine tartışmasız bir yer edinen BattleStar Galactica artık Türkiye'de. Türkiye'de ilk olarak Ekolay Oyuncu.com tarafından yayınlanan Battlestar Galactica Online'ın (BGO) yenilikçi bir özelliği de var: Dünyada 3D teknolojisine sahip ilk üç boyutlu web tabanlı oyun, Battlestar Galactica oldu. Oyunda Unity 3D teknolojisini kullanıyor.

Televizyon serisi Battlestar Galactica'nın baş yapımcısı David Eick'e göre, oyunda dizide kullanılan tüm motif ve kişiliklere sadık kalınmış ve film atmosferi başarıyla yansıtılmış. Yine Eick'e göre oyuncular bu oyunu oynarken sürekli olarak çok heyecanlı bir filmin tam ortasındaymış duygusuna kapılabilirler.

Türkiye'de Oyuncu.com Ekolay ve online oyun devi Bigpoint ortaklığıyla gerçekleşen bu projeyle Türkiye'de Ogame ve DarkOrbit ile başlayan uzay oyunları serisi çok daha farklı bir boyut kazanmış oluyor. Tarayıcı üzerinden, hiçbir indirme işlemine gerek duyulmaksızın ve tamamen ücretsiz olarak oynanabilecek olan; PC oyunlarını aratmayan kalitedeki 3 boyutlu grafikleriyle dikkat çeken BGO, devasa çok kişilik oyunlardan hoşlanan oyuncuları mest edecek özelliklere sahip. Oyuna başlarken İnsan ya da Saylon ırkları arasında seçim yapmanız gerekiyor. Size özel avatarınızı oluşturduktan sonra bilgilendirici nitelikteki eğitim bölümünü tamamlıyorsunuz. Hemen ardından kendinizi İnsan ve Saylon ırkları arasındaki kıyasıya mücadelenin tam ortasında buluyorsunuz.

Oyuncuya karşı oyuncu (PvP) savaşlarının yüksek seviyede gerçekleştiği BGO ile oyuncular Türkiye'de ilk defa bir çok oyunculu Unity 3D oyununu, tarayıcı içinde, bilgisayarlarına indirmeye gerek kalmadan oynama şansına sahip olacaklar.

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