Apple, MacBook'lara gelecek yeni oyunları duyurdu: Cyberpunk 2077 ve dahası

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Tam Boyutta Gör Apple, Assassin’s Creed Mirage, Resident Evil 7: Biohazard ve Sniper Elite 4 gibi popüler oyunları iPhone 15 Pro ile mobile taşırken, odağını MacOS ve iPad'lere çevirdi. Yakın tarihte MacOS Tahoe ile duyurulan "Oyunlar" uygulamasının ardından şimdi de MacOS'a gelecek yepyeni AAA oyunlar açıklandı.

9 büyük oyun MacBook'lara geliyor

Kaçıranlar için oyunlar söz konusu olduğunda uzun yıllardır PC'nin gölgesinde kalan Mac tarafı, özellikle M3 ve M4 çipleriyle birlikte AAA oyunlara olan desteğini artırıyor. Bu kapsamda, yeni piyasaya çıkan oyunları iPhone, iPad ve Mac'e taşımak artık daha kolay olacak ve yeni listeye göre MacBook'lara gelecek yeni oyunlar şu şekilde:

Crimson Desert

InZOI

Cyberpunk 2077

Cronos: The New Dawn

Architect: Land of Exiles

Lies of P: Overture

HITMAN World of Assassination

EVE Frontier

Where Winds Meet

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Bu oyunlar için henüz kesin çıkış tarihleri verilmemiş olsa da, bekleyişin uzun sürmeyeceğini söyleyelim. Apple ise, özellikle Crimson Desert ve InZOI'den örnek vererek her iki yapımın MetalFX Upscaling gibi yazılım teknolojilerinden yararlanacağını duyurdu. Bu da ışın izleme dahil olmak üzere çok daha akıcı bir deneyime işaret ediyor.

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Apple, MacBook'lara gelecek yepyeni AAA oyunları duyurdu

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