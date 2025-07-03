Apple, MacBook'lara gelecek yeni oyunları duyurdu: Cyberpunk 2077 ve dahası

9 büyük oyun MacBook'lara geliyor
Kaçıranlar için oyunlar söz konusu olduğunda uzun yıllardır PC'nin gölgesinde kalan Mac tarafı, özellikle M3 ve M4 çipleriyle birlikte AAA oyunlara olan desteğini artırıyor. Bu kapsamda, yeni piyasaya çıkan oyunları iPhone, iPad ve Mac'e taşımak artık daha kolay olacak ve yeni listeye göre MacBook'lara gelecek yeni oyunlar şu şekilde:
- Crimson Desert
- InZOI
- Cyberpunk 2077
- Cronos: The New Dawn
- Architect: Land of Exiles
- Lies of P: Overture
- HITMAN World of Assassination
- EVE Frontier
- Where Winds Meet
Bu oyunlar için henüz kesin çıkış tarihleri verilmemiş olsa da, bekleyişin uzun sürmeyeceğini söyleyelim. Apple ise, özellikle Crimson Desert ve InZOI'den örnek vererek her iki yapımın MetalFX Upscaling gibi yazılım teknolojilerinden yararlanacağını duyurdu. Bu da ışın izleme dahil olmak üzere çok daha akıcı bir deneyime işaret ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: