Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı (3 Temmuz)

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Backpack Hero ve Figmentgeçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. Bunlar arasından Backpack Hero, Steam'de 6.800'den fazla "Çok Olumlu" kullanıcı incelemesine sahip. Roguelike türünü envanter yönetimiyle birleştiren oyun, toplanabilecek yüzlerce eşya, düşman çeşitliliği ve keşif olanağı sunuyor.
Figment ise, insan zihnini temsil etmesi amaçlanan gerçeküstü ve tuhaf bir dünyada geçen müzikal bir aksiyon-macera oyunu. Keşif, bulmaca çözme ve ritmik dövüşü harmanlayan oyun, elle çizilmiş görsellere sunuyor ve Steam'de 1.200'den fazla "Çok Olumlu" yoruma sahip.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: