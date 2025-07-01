2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Steam, PC oyuncularının FPS değerinden fazlasını görebilecekleri yeni özelliği kullanıma sundu. Oyun içi performans izleyicisi, gerçek zamanlı FPS grafiği, CPU kullanımı, GPU kullanımı, RAM kullanımı, DLSS açık/açık olmadan FPS karşılaştırması ve fazlasını sunuyor.

FPS nedir? FPS arttırma nasıl yapılır? 3 yıl önce eklendi

Steam, yeni performans izleyicisinin, eski FPS sayacına benzer şekilde kare hızı değerlerini göstermenin yanı sıra DLSS veya FSR'dan üretilen kareleri gerçek oyun kare hızından ayırabildiğini söylüyor. Ayrıca oyuncuya minimum/maksimum tek kare değerlerini ve zaman içindeki kare hızının grafiğini gösterebildiğini belirtiyor. İşlemci performans bilgilerini, ekran kartı performans bilgilerini ve sistem belleği kullanım bilgilerini de gösteriyor.

Steam, bu verilerin oyundaki kötü performansın işlemciden mi, ekran kartından mı, yoksa sistemin belleği veya video belleğini sınıra kadar zorlayan çok yüksek grafik ayarlarından mı kaynaklandığının nedenlerinin anlaşılmasında faydalı olabileceğini söylüyor.

Yeni performans izleyicisine Steam ayarlarında Oyun İçi menüsü altından erişilebiliyor.

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Steam, oyun içi performans izleyicisini kullanıma sundu

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