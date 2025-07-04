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    Helldivers 2'nin Xbox'a geleceği tarih belli oldu; PlayStation için bir ilk olacak

    Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan oyunlarından Helldivers 2, nihayet Xbox'a geliyor. PlayStation'ın Xbox'ta yayınlayacağı ilk oyun olan Helldivers 2'nin bu geçişi yapacağı tarih belli oldu.

    Helldivers 2 Xbox Tam Boyutta Gör
    Arrowhead Game Studios tarafından geliştirilen ve Sony tarafından piyasaya sürülen Helldivers 2, geçtiğimiz yılın en başarılı oyunlarından birine dönüştü. Sony'nin oyunu daha ilk günden PS5'in yanı sıra PC'ye de getirmesi, Helldivers 2'nin oldukça geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı. Çıkışından 17 ay sonra hâlâ yüksek sayıda oyuncu çekmeyi başaran Helldivers 2, yakında oyuncu sayısını daha da yükseltecek. Çünkü oyun önümüzdeki ay Xbox'a da gelecek.

    Xbox'a yönelik olarak da yayınlanacağı uzunca bir süredir konuşulan Helldivers 2, nihayet 26 Ağustos'ta Xbox'a gelecek. Xbox Series S ve X'e yönelik olarak satışa sunulacak olan oyunun Xbox fiyatı 1749 TL olacak.

    Helldivers 2, PlayStation'ın Xbox'a Getirdiği İlk Oyun Olacak

    Helldivers 2'nin Xbox'a gelmesi, konsol savaşları açısından da tarihi bir gelişme. Zira Sony daha önce hiçbir PlayStation oyununu Xbox'a getirmemişti. Daha önce PlayStation'a özel olarak çıkıp Xbox'a gelen tek oyun MLB: The Show'du ama onun da yayıncısı Sony değildi. Helldivers 2 ise doğrudan Sony'nin çıkardığı oyunlar arasından Xbox'a gelen ilk yapım olacak.

    Bildiğiniz gibi konsol savaşlarında rekabet sahası değişmiş durumda. Artık konsola özel oyunlardan ziyade Game Pass ve PlayStation Plus gibi abonelik servisleri yarışa yön veriyor Nitekim Xbox son dönemde özel oyun kavramını büyük ölçüde rafa kaldırmış durumda. Xbox oyunları artık düzenli bir şekilde PlayStation'a da geliyor. Diğer yandan Sony ise özel oyunları konusunda hâlâ tutucu davranıyor. Ancak Helldivers 2'nin Xbox'a gelmesi, Sony tarafında da bir yumuşama yaşanabileceğine işaret ediyor. Helldivers 2'nin bir istisna mı yoksa yeni bir yaklaşımın ilk adımı mı olduğunu bekleyip göreceğiz. 

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