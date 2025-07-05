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    Anlık Bildirim

    Mobil için yeni Resident Evil oyunu duyuruldu: Yakında tanıtılacak

    Capcom, mobil platforma gelecek yeni Resident Evil oyununu duyurdu. Resident Evil Survival Unit adını taşıyan yapımı Joycity ve Aniplex, Capcom ile birlikte geliştiriyor.

    Resident Evil Survival Unit iOS & Android Tam Boyutta Gör
    Capcom, Resident Evil serisine yakında eklenecek oyunu duyurdu. Resident Evil: Survival Unit, iOS ve Android platformuna çıkış yapacak. Ancak, şimdiden paylaşılan bazı detaylar üzücü.

    Resident Evil: Survival Unit, iOS ve Android'e gelecek

    Yakında resmi olarak tanıtılacak Survival Unit, Resident Evil temalı gerçek zamanlı strateji oyunu olacak. Serinin temasından fazla uzaklaşmamak için geliştiricilerin Capcom ile yakın bir şekilde çalıştığı bildirildi. Yeni Resident Evil oyunu, Pirates of the Caribbean: Tides of War ile tanınan Koreli mobil geliştirici Joycity Corporation ve Sony'nin anime yan kuruluşu Aniplex’in imzasını taşıyacak.

    Oynanışa dair detaylar paylaşılmadı ancak Resident Evil Survival Unit’in hem seriyi uzun süredir takip eden hayranlara hem de yeni oyunculara hitap edeceği söyleniyor. Oyunun birçok ülkede çıkış yapacağı açıklansa da kesin bir yayın tarihi belirtilmedi.

    Resident Evil: Survival Unit hakkında daha fazla ayrıntı 11 Temmuz’da YouTube yayınında paylaşılacak.

    Resident Evil Requiem 2026'da çıkış yapacak

    Bu arada serinin dokuzuncu oyunu “Resident Evil Requiem” 2026'da çıkış yapacak. Resident Evil Requiem, Resident Evil 3’ün sonunda Raccoon City'ye yapılan füze saldırısından tam 30 yıl sonrasında geçecek ve Grace Ashcroft adında yeni bir karakterle tanışacağız. Resident Evil Requiem, 27 Şubat 2026'da Xbox Series S|X, PlayStation 5 ve PC platformuna çıkış yapacak.

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