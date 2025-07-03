Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, Xbox’ı vurdu: Stüdyolar kapanıyor, oyunlar iptal ediliyor

    Microsoft, kısa bir süre önce 9.000 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Bu işten çıkarma dalgası ise Xbox’ı vurdu. Microsoft, bazı stüdyoları kapatırken bazı oyunları da iptal etti.

    Microsoft, Xbox’ı vurdu: Kapanan stüdyolar, iptal edilen oyunlar Tam Boyutta Gör
    Microsoft, 2 Temmuz’da duyurduğu kapsamlı işten çıkarma kararıyla birlikte yaklaşık 9.000 çalışanıyla yollarını ayırdı. Bu kararın en sert etkilediği birimlerin başında ise Xbox oyun bölümü geldi. Şirket, aralarında yüksek profilli projelerin de bulunduğu önemli oyunları iptal ederken bazı stüdyoları tamamen kapatma kararı aldı.

    Perfect Dark ve Everwild iptal edildi

    İlk büyük darbe, Perfect Dark oyununun geliştiricisi olan The Initiative stüdyosunun kapatılmasıyla geldi ve oyun da iptal edildi. 2019’da duyurulan ve oyuncular arasında merakla beklenen Rare’in Everwild projesi de iptal edilen bir diğer oyun oldu. Ayrıca, Forza Motorsport serisinin arkasındaki isim olan Turn 10 Studios da bu dalgadan ciddi şekilde etkilendi. Şirket içi kaynaklara göre 70’ten fazla çalışan işten çıkarıldı, kalan ekip ise yalnızca mevcut oyunun işleyişini sürdürmek için yeterli olacak düzeyde.

    Microsoft’un sahibi olduğu Blizzard da bu süreçten nasibini aldı. Yaklaşık 100 geliştiricinin etkilendiği belirtilen Blizzard’da, mobil kule savunma oyunu Warcraft Rumble için yeni içerik geliştirilmesi durduruldu. Blizzard, oyunun tamamen terk edilmeyeceğini ancak yeni içeriklerin gelmeyeceğini belirtti.

    Microsoft Gaming CEO’su Phil Spencer, çalışanlara gönderdiği iç yazışmada şunları belirtti: “Gelecek yıllarda da başarıyı sürdürmek için şimdi seçimler yapmalıyız ve bu stratejinin önemli bir parçası, en güçlü fırsatlara öncelik verme disiplinidir. Şirketin işimizden beklentilerini karşılarken, gelişen alanları koruyacak ve en büyük potansiyele sahip alanlara odaklanacağız. Bu odaklanmış yaklaşım, gelecek nesillere olağanüstü oyunlar ve deneyimler sunabileceğimiz anlamına geliyor.”

    Bu arada, Spencer hakkında son dönemde emekliliğe hazırlanıyor olabileceğine dair söylentiler dolaşsa da, Microsoft bu iddiaları yalanladı. Şirket, Spencer’ın yakın zamanda görevini bırakma planı olmadığını belirtti.

    Kaynakça https://www.theverge.com/news/697128/warcraft-rumble-maintenance-mode-microsoft-layoffs https://www.theverge.com/news/696676/microsoft-forza-motorsport-turn-10-studios-layoffs-xbox-cuts https://www.theverge.com/news/696877/xbox-perfect-dark-everwild-cancelled-the-initiative-layoffs
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ferrari'nin yeni canavarı Amalfi ile tanışın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    osmolak nedir midline plus comfortline farkı kontak termiği arıza belirtileri fl studio crack alkolmetrede alkol çıkmaması için ne yapmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum