Microsoft, Xbox’ı vurdu: Stüdyolar kapanıyor, oyunlar iptal ediliyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft, 2 Temmuz’da duyurduğu kapsamlı işten çıkarma kararıyla birlikte yaklaşık 9.000 çalışanıyla yollarını ayırdı. Bu kararın en sert etkilediği birimlerin başında ise Xbox oyun bölümü geldi. Şirket, aralarında yüksek profilli projelerin de bulunduğu önemli oyunları iptal ederken bazı stüdyoları tamamen kapatma kararı aldı.

Perfect Dark ve Everwild iptal edildi

İlk büyük darbe, Perfect Dark oyununun geliştiricisi olan The Initiative stüdyosunun kapatılmasıyla geldi ve oyun da iptal edildi. 2019’da duyurulan ve oyuncular arasında merakla beklenen Rare’in Everwild projesi de iptal edilen bir diğer oyun oldu. Ayrıca, Forza Motorsport serisinin arkasındaki isim olan Turn 10 Studios da bu dalgadan ciddi şekilde etkilendi. Şirket içi kaynaklara göre 70’ten fazla çalışan işten çıkarıldı, kalan ekip ise yalnızca mevcut oyunun işleyişini sürdürmek için yeterli olacak düzeyde.

Microsoft’un sahibi olduğu Blizzard da bu süreçten nasibini aldı. Yaklaşık 100 geliştiricinin etkilendiği belirtilen Blizzard’da, mobil kule savunma oyunu Warcraft Rumble için yeni içerik geliştirilmesi durduruldu. Blizzard, oyunun tamamen terk edilmeyeceğini ancak yeni içeriklerin gelmeyeceğini belirtti.

Microsoft, dev işten çıkarma: Xbox ve oyun birimlerine ağır darbe 17 sa. önce eklendi

Microsoft Gaming CEO’su Phil Spencer, çalışanlara gönderdiği iç yazışmada şunları belirtti: “Gelecek yıllarda da başarıyı sürdürmek için şimdi seçimler yapmalıyız ve bu stratejinin önemli bir parçası, en güçlü fırsatlara öncelik verme disiplinidir. Şirketin işimizden beklentilerini karşılarken, gelişen alanları koruyacak ve en büyük potansiyele sahip alanlara odaklanacağız. Bu odaklanmış yaklaşım, gelecek nesillere olağanüstü oyunlar ve deneyimler sunabileceğimiz anlamına geliyor.”

Bu arada, Spencer hakkında son dönemde emekliliğe hazırlanıyor olabileceğine dair söylentiler dolaşsa da, Microsoft bu iddiaları yalanladı. Şirket, Spencer’ın yakın zamanda görevini bırakma planı olmadığını belirtti.

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Microsoft, Xbox’ı vurdu: Kapanan stüdyolar, iptal edilen oyunlar

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