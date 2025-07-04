Eski Rockstar yöneticisi: GTA 7'nin bütçesi GTA 6 kadar büyük olmayacak

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son yılların en heyecanla beklenen oyunu olan GTA 6, oyun dünyası için yeni bir dönemin kapısını aralayacak. GTA 6'nın pek çok konuda oyun dünyasını yeni nesile taşıyan oyun olması bekleniyor. Şu ana kadar yayınlanan fragmanlar da buna işaret ediyor.

GTA 6'nın böylesine dikkat çekici bir atılım yapması, Rockstar Games'in oyuna uzun yıllar ve dev bir bütçe ayırmasıyla mümkün oldu. Şu ana kadar paylaşılan bilgiler GTA 6'nın tarihin en büyük bütçeli oyunu olabileceğini gösteriyor. Üstelik bu unvanını sonraki yıllarda da koruyabilir. Eski Rockstar Games yöneticisi Obbe Vermeij, bundan sonra oyunların GTA 6 kadar büyük bir bütçeye ihtiyaç duymayacağını düşünüyor.

Obbe Vermeij: GTA 7, Yapay Zeka Sayesinde GTA 6'dan Daha Ucuza Yapılacak

Bu hafta Kiwi Talks'a konuşan Obbe Vermeij, GTA 7'nin bütçesinin GTA 6 kadar yüksek olmayacağını, çünkü bugün insanlar tarafından yapılan pek çok işin yapay zeka tarafından halledileceğini söyledi. Vermeij'e göre oyun yapımında belli başlı görevler yapay zekaya kaydıkça, oyunların ihtiyaç duyduğu bütçe de düşecek. Bu yüzden Rockstar Games'in GTA 7'ye GTA 6 kadar fazla para harcaması gerekmeyecek.

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Eski Rockstar Games yöneticisi, oyunlardaki ara sahneleri örnek veriyor. Mevcut yapay zekaların bile sesli videolar üretebildğine dikkat çeken Vermeij, yakında bu ara sahnelerin en azından ilk taslaklarının yapay zeka ile üretileceğini düşünüyor. Bu tarz AI'a devredilen görevler arttıkça, hem personel sayısı azalacak hem de çalışan personelin görevleri tamamlama süresi kısalacak. Bu da bütçeleri aşağı çekecek.

Vermeij, "Haklı olup olmadığımı görmek için muhtemelen bir 15 yıl beklememiz gerekecek" diyor. Ancak oyun dünyasındaki genel gidişatı göz önüne aldığımızda, bu öngörüsünde haklı olma ihtimali epey yüksek görünüyor. Yapay zeka oyun sektörüne adım adım girdikçe, toplu işten çıkarmaların daha da artacağı düşünülüyor. Bu durum Vermeij'in dikkat çektiği gibi maliyetlerin düşmesine sebep olacak belki ama aynı zamanda oyun sektörünün de giderek küçülmesine sebep olacak.

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GTA 7, GTA 6 kadar büyük bütçeye ihtiyaç duymayacak

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