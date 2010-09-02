Bayram Coşkusu Avea ile Yaşanır!



Avea, Ramazan Bayramı'nın coşkusunu bayrama özel sunduğu birbirinden cazip teklifler ile müşterileriyle paylaşıyor!

Türkiye'nin abonelerini en çok konuşturan operatörü Avea, müşterilerinin şeker tadında bir bayram geçirmesi için birbirinden özel, avantajlı teklifler sunuyor.

Avea'nın bayram kampanyası kapsamında, 1 Eylül ? 30 Eylül tarihleri arasında Avea İletişim Merkezleri'nden Nokia 5800 Xpress Music, Nokia 7230 ve Nokia C5 cep telefonundan birini alanlara, 6 ay boyunca 100MB Mobil Internet ve 30 dakika görüntülü görüşme Avea tarafından hediye ediliyor. Kampanyaya katılmak için cihazlardan birini alarak, çıkan şifreyi 2026'ya göndermek yeterli oluyor.

Sevdiklerine ya da kendilerine bayram hediyesi almak isteyenler için cihaz kampanyaların yanı sıra Jet Mobil Modem kampanyası bayramda da özel avantajlarla devam ediyor. Her yerden internete girebilme özgürlüğü sağlayan 12 ay taahhütlü 1 GB internet paketli Jet Mobil Modem 19 TL, 4 GB internet paketli Jet Mobil Modem ise 29 TL'ye alınabiliyor.

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