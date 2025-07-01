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    Anker Türkiye, yangın riski nedeniyle 2 powerbank cihazını geri çağırdı

    Anker, PowerCore 10000 modeliyle başlayan geri çağırma sürecine 5 modeli daha ekledi. Anker Türkiye ise yaptığı açıklamada Türkiye’de de satılan 2 ürünü geri çağırdı.

    Anker Türkiye, 2 powerbank cihazını geri çağırdı Tam Boyutta Gör
    Anker, bu ay içinde ikinci kez ürün geri çağırma kararı aldı. Şirket, beş farklı powerbank modelinin aşırı ısınma, erime, duman çıkarma veya yangın riski nedeniyle kullanılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

    Anker, arızalanma olasılığı düşük olarak değerlendirilse de, tedbir amacıyla bazı powerbank modellerimiz için küresel çapta gönüllü bir geri çağırma süreci başlattıklarını ifade ediyor.

    Bu karar, daha önce sadece ABD’de PowerCore 10000 (model A1263) modeline yönelik başlatılan geri çağırmayla benzer endişelere dayanıyor. Sorunun, şirketin tedarikçilerinden birinin sağladığı lityum-iyon batarya hücrelerinden kaynaklandığı belirtiliyor.

    Geri çağrma sürecinden etkilenen ürünler, cihazın arka ya da yan kısmında yer alan model numaralarıyla tespit edilebiliyor. İşte geri çağrılan beş model:

    • Anker Power Bank (Model: A1257 ve A1647)
    • Anker MagGo Power Bank (Model: A1652)
    • Anker Zolo Power Bank (Model: A1681 ve A1689)

    Anker Türkiye, 2 ürünü geri çağırıyor

    Anker Türkiye, 2 powerbank cihazını geri çağırdı Tam Boyutta Gör
    Anker Türkiye, mevcut güvenlik önlemlerini daha da ileriye taşıyan Battery Safety Program (Pil Güvenliği Programı) adlı resmi ve halka açık bir girişimin başlatılacağını söylerken Türkiye’de satılan iki powerbank modeli için geri çağırma kararı aldı:
    • A1647 - Anker Powerbank (20.000 mAh, 22.5W, Dahili USB-C Kablo)
    • A1681 - Anker Zolo Powerbank (20.000 mAh, 30W, USB-C + Lightning kablolu)

    Eğer bu powerbank modellerini kullanıyorsanız buradaki veya kaynakça kısmındaki web sayfasını ziyaret ederek başvuru yapmanız gerekiyor. Anker, geri çağrılan ürünler için özelleştirilmiş hediye kuponu veya para iadesi seçeneği sunuyor.

    Özelleştirilmiş hediye kuponunu tercih eden müşterilere, cihaz tutarına ek olarak 200 TL değerinde ekstra kupon sunulacak. Para iadesini seçenler ise faturada bulunan tutar üzerinden veya ortalama perakende satış fiyatı üzerinden iade yapılacak.

    Kaynakça https://anker-tr.com/pages/a1647-ve-a1681-gonullu-geri-cagirma-duyurusu https://www.theverge.com/news/694891/anker-power-bank-global-recall-fire-risk-battery
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