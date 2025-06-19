Yeni NFC sürümü duyuruldu: 4 kat menzil artışı ve fazlası

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yakın Alan İletişimi (NFC) standardının yeni sürümü duyuruldu. NFC Forum tarafından yayınlanan NFC Release 15, NFC’nin iletişim mesafesini 0,5 cm'den 2 cm'ye çıkararak dört kat artırıyor. Bu gelişme, bağlantıların daha hızlı kurulmasını, daha kararlı olmasını ve cihazların tam hizalanmasına gerek kalmadan etkileşimlerin kolayca başlamasını sağlıyor.

İşte gelen yenilikler

Yeni sürümle, ödemeler, giyilebilir cihazlar, dijital anahtarlar ve akıllı ev cihazları gibi günlük kullanım senaryolarında performansın arttırılması hedefleniyor. "Dokun ve çalıştır" işlemlerinin daha hızlı tepki verdiği ve bağlantı başarı oranının arttırıldığı belirtiliyor. Bu da tasarımcılara cihaz yerleşimi ve biçimi konusunda daha fazla esneklik sunuyor.

NFC 15 ile birlikte bazı yeni kullanım alanları da destekleniyor. Örneğin, artık akıllı telefonlar ödeme terminali olarak kullanılabilecek. Akıllı saatler ve ev ürünleri de NFC ile daha kolay bağlanabilecek. Ayrıca, küçük cihazlar için 1W’a kadar kablosuz şarj desteği getiriliyor.

Yeni sürüm, yaklaşan döngüsel ekonomi düzenlemeleri kapsamında zorunlu olacak Dijital Ürün Pasaportları (DPP) için teknik altyapı da sunuyor. Bu özellikler, NFC Veri Değişim Formatı (NDEF) üzerine kurulu olup, ürünlerin izleme ve uyumluluk için bulut hizmetlerine kolayca bağlanmasını sağlıyor. Birçok akıllı telefon halihazırda NFC desteğine sahip olduğu için, bu geçiş sadece yazılım güncellemeleriyle sağlanabilecek.

Meta’dan yapay zeka uyarısı: Kişisel bilgi paylaşımından kaçının 19 sa. önce eklendi

Güvenlik, NFC’nin temel özelliklerinden biri olmaya devam ediyor. Kullanıcı niyetinin doğrulanması için cihazların birbirine yakın tutulması gerekiyor. NFC Release 15, mevcut şifreli bağlantılar üzerine inşa edilerek veri aktarımı ve erişim kontrolü sırasında güvenliği artırıyor.

NFC Release 15’in teknik dokümanları şu an için NFC Forum’un Associate, Principal ve Sponsor üyelerine sunulmuş durumda. Genel kamuya açık sürüm ise 2025 sonbaharında yayınlanacak ve bu tarihten itibaren yeni standarda uygun sertifikasyon süreci başlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: