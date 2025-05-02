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    Xiaomi yeni akıllı atlama ipini tanıttı: İster kablolu ister kablosuz kullanılabiliyor

    Xiaomi, spor ve teknoloji tutkunlarını sevindirecek yeni bir ürünle karşımızda. Mijia Smart Skipping Rope 2, hem kablolu hem de kablosuz kullanım imkânı sunarak egzersizlere esneklik katıyor.

    Xiaomi yeni akıllı atlama ipini tanıttı: İşte özellikleri

    Xiaomi, egzersiz rutinlerine yenilik katan ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Şirketin Mijia Smart Skipping Rope 2 adını verdiği akıllı ip atlama ekipmanı, hem kablolu hem de kablosuz modları destekleyen ikinci nesil modeliyle kullanıcıların beğenisine sunuldu. Yaklaşık 13 dolarlık bir ön satış fiyatıyla piyasaya çıkan ürünün perakende satış fiyatı ise 18 dolar olarak belirlendi.

    Bu yeni nesil model, egzersiz alanı kısıtlı olanlar için kablosuz modla iç mekan kullanımına olanak tanırken, geleneksel ipli yapısıyla açık alanlarda da etkili bir performans sunuyor. Yeniden tasarlanan ve yaklaşık 108 gram ağırlığında olan top uçlar, kullanıcıya gerçekçi bir atlama hissi veriyor. Ayrıca ip uzunluğu kullanıcı boyuna göre ayarlanabiliyor, bu da ürünü hem çocuklar hem de yetişkinler için uygun hale getiriyor.

    Ergonomik tasarıma sahip tutma yerleri, kaymaz silikon kaplama ile kaplanmış. Bu sayede farklı el boyutlarına sahip kullanıcılar için konforlu ve güvenli bir tutuş sağlanıyor. Cihazın içine yerleştirilen üçlü Hall sensör sistemi ve Xiaomi’nin kendi geliştirdiği algoritma, yapılan atlamaları yüksek hassasiyetle sayabiliyor. Eliptik yapılı şık bir panel üzerine konumlandırılmış nokta matris ekran, egzersiz süresi, kalori tüketimi ve atlama sayısı gibi verileri anlık olarak gösteriyor.

    Bluetooth 5.1 desteği sayesinde Mijia Smart Skipping Rope 2, Mi Home ve Xiaomi Sports Health uygulamalarıyla senkronize çalışıyor. Cihaz, 100’e kadar antrenman verisini çevrimdışı olarak depolayabiliyor. Ayrıca sayaç, süre, kalori, aralıklı ve serbest antrenman gibi farklı modlara sahip. Uygulama üzerinden erişilebilen sesli yönlendirmeler ve profesyonel antrenman videoları da egzersiz deneyimini destekliyor.

    200 mAh kapasiteli bataryasıyla tek şarjda 20 güne kadar kullanım ömrü sunan ürün, USB Type-C üzerinden şarj edilebiliyor. Rulmanlı döner başlık sistemi sayesinde takılmadan ve pürüzsüz biçimde ip atlama sağlanıyor. Taşınabilir çantasıyla birlikte gelen ip, açık mavi ve kum beji renk seçenekleriyle satışta yer alıyor.

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